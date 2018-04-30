РФПЛ. «Краснодар» — «Локомотив». Команда Юрия Сёмина может стать чемпионом. LIVE

А «Краснодар» ещё может попасть в Лигу чемпионов.

РФПЛ. 28-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». Текстовая трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ

18:55. Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал настрой команды «максимальным». «Нужно всегда стремиться к максимальному результату. Мы должны сделать всё от себя зависящее, а там уже смотреть, как сложится турнирная ситуация. Не всё зависит только от нас, но мы будем всё возможное. У команды максимальный настрой». Читать целиком.

18:50. До начала матча осталось 10 минут. Вы как раз успеете познакомиться с двумя точками зрения на недавнюю смену тренера в «Краснодаре».

Первая:

В России есть собственный «Атлетик» Бильбао. Теперь это официально Это добровольная система, в которой не хотят Тухелей.

И вторая:

Смена тренера не сделает «Краснодар» сильнее. Дело не в Шалимове Сергей Титов разбирает тренерскую перестановку в «Краснодаре».

18:40. Игроки «Локомотива» разминаются перед гостевым сектором.

18:30. Пока все ждут главного матча тура, закончили играть «Ахмат» и «Урал». Ничья 0:0. Как думаете, было интересно? Из семи матчей тура, сыгранных на данный момент, три закончились без голов.

«Ахмат» и «Урал» разошлись миром

18:20. Этот материал всё ещё актуален — расклады топ-команд РФПЛ на последние туры. Судя по количеству комментариев, там есть, что обсудить.

Нужно ли «Спартаку» болеть за «Зенит»? Очень запутанная ситуация Расклад РФПЛ. Что сегодня требуется каждому из пяти топ-клубов России для успеха.

18:15. Напомним, что Чорлука не поехал на матч из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия. Он пропустит несколько месяцев. У Фернандеша сломано ребро, поэтому он не в старте.

18:11. Напомним, что потенциально «золотой» матч отработает арбитр Михаил Вилков.

18:06. И состав «Краснодара» подъехал. Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов. И «твит» с расстановкой заодно. Хотя, мы и так догадались.

18:05. Болельщики «Локомотива» сообщают о своих ожиданиях от клуба.

18:02. Стал известен состав «Локо». Без Фернандеша. Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Ари.

UPD. Схема, как в последних матчах.

18:00. Лаборде провёл в «Краснодаре» 5 сезонов. Действительно, нужно попрощаться красиво.

«Краснодар» в матче с «Локомотивом» устроит проводы Лаборде

17:55. Тем временем «Краснодар» зовёт всех на стадион, чтобы попрощаться с Рикардо Лаборде, который покидает клуб. Это действительно важный повод, но ведь билеты и так уже раскуплены!

17:50. А вот здесь Максим Ерёмин обозначает главные причины, почему для «Локо» этот сезон сложился столь ярко и успешно.

«Локомотив» заслужил чемпионство. Причин – много И неважно, случится ли это сегодня.

17:40. Пока предлагаем вам кое-что почитать. например, как сложились судьбы футболистов «Локо», выигравших чемпионат в 2004 году.

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 14 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

17.30. Привет всем читателям «Чемпионата». Сегодня «Локомотив» спустя 14 лет может стать чемпионом России. Приглашаем вас понаблюдать вместе с нами за матчем в «Краснодаре». Победа в нём гарантирует «железнодорожникам» чемпионство за два тура до финиша. Начало матча в 19.00 по московскому времени.

Начать предлагаем с опроса.

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