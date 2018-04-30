РФПЛ. «Краснодар» — «Локомотив». Команда Юрия Сёмина может стать чемпионом. LIVE

РФПЛ. 28-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». Текстовая трансляция
18:55. Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал настрой команды «максимальным». «Нужно всегда стремиться к максимальному результату. Мы должны сделать всё от себя зависящее, а там уже смотреть, как сложится турнирная ситуация. Не всё зависит только от нас, но мы будем всё возможное. У команды максимальный настрой». Читать целиком.
18:50. До начала матча осталось 10 минут. Вы как раз успеете познакомиться с двумя точками зрения на недавнюю смену тренера в «Краснодаре».
Первая:
И вторая:
18:40. Игроки «Локомотива» разминаются перед гостевым сектором.
18:30. Пока все ждут главного матча тура, закончили играть «Ахмат» и «Урал». Ничья 0:0. Как думаете, было интересно? Из семи матчей тура, сыгранных на данный момент, три закончились без голов.
18:20. Этот материал всё ещё актуален — расклады топ-команд РФПЛ на последние туры. Судя по количеству комментариев, там есть, что обсудить.
18:15. Напомним, что Чорлука не поехал на матч из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия. Он пропустит несколько месяцев. У Фернандеша сломано ребро, поэтому он не в старте.
18:11. Напомним, что потенциально «золотой» матч отработает арбитр Михаил Вилков.
18:06. И состав «Краснодара» подъехал. Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов. И «твит» с расстановкой заодно. Хотя, мы и так догадались.
18:05. Болельщики «Локомотива» сообщают о своих ожиданиях от клуба.
18:02. Стал известен состав «Локо». Без Фернандеша. Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Ари.
UPD. Схема, как в последних матчах.
18:00. Лаборде провёл в «Краснодаре» 5 сезонов. Действительно, нужно попрощаться красиво.
17:55. Тем временем «Краснодар» зовёт всех на стадион, чтобы попрощаться с Рикардо Лаборде, который покидает клуб. Это действительно важный повод, но ведь билеты и так уже раскуплены!
17:50. А вот здесь Максим Ерёмин обозначает главные причины, почему для «Локо» этот сезон сложился столь ярко и успешно.
17:40. Пока предлагаем вам кое-что почитать. например, как сложились судьбы футболистов «Локо», выигравших чемпионат в 2004 году.
17.30. Привет всем читателям «Чемпионата». Сегодня «Локомотив» спустя 14 лет может стать чемпионом России. Приглашаем вас понаблюдать вместе с нами за матчем в «Краснодаре». Победа в нём гарантирует «железнодорожникам» чемпионство за два тура до финиша. Начало матча в 19.00 по московскому времени.
Начать предлагаем с опроса.
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