«Локомотив» уже чемпион. По отношению к болельщикам

Лежаки, пуфики, запах жарящегося мяса, отличная погода и футбол на огромном экране – примерно так выглядит идеальный выходной любого футбольного болельщика. Московский «Локомотив» организовал просмотр гостевой игры с «Краснодаром» для тех, кто остался на праздники в столице.
Ничего принципиально нового клуб не предложил: от обычной развлекательной программы перед матчем происходящее не отличались. Только футбол все остались смотреть тут же, а не пошли на трибуны. В остальном каждый из элементов развлечений знаком всем болельщикам «Локомотива». Конкурсы с ведущим на сцене, барабанщик на крыше паровоза. Но в этом и главное достижение – люди привыкли и знали, на что они идут. Смотреть игру собралась самая разная публика: мамы с колясками, семьи с детьми постарше. Парни с тяжелым взглядом и добродушные пузатые мужики. Сложно оценить, сколько на самом деле пришло людей. Но толпа заполнила больше половины площади перед экраном.
Когда «Локомотив» начал проигрывать, был риск, что разочарованная публика начнет снимать стресс через агрессию. Ничего подобного – все были разочарованы, но продолжали спокойно смотреть футбол. Даже дождь не разогнал всех: кто-то ушел в шатры, кто-то спрятался под бесплатным дождевиком. После окончания игры – спокойно ушли со стадиона.
Вообще подобное не должно удивлять – такие акции в любом современном чемпионате считаются нормой. И только в российском футболе продолжают считать болельщиков в лучшем случае сектантами, в худшем – психопатами. И те, и другие категории по мнению большинства руководителей не заслуживают перед футболом дойти до стадиона по нормальной дороге. Не искать варианты обхода из-за полицейский кордонов. Нормально поесть и повеселиться. Подобное есть только у «Зенита» и «Локомотива», хотя должно быть у всех клубов РФПЛ, а в идеале еще и ФНЛ с ПФЛ. Есть еще «Краснодар» с невероятным парком у невероятного стадиона. Но эта работа уже не столько с футбольными болельщиками, сколько с жителями целого района (а то и города). «Зенит» же в основном работает со зрителями уже непосредственно на стадионе, где другие условия и возможности. Еще в Санкт-Петербурге намного проще с борьбой за аудиторию с другими клубами – этой борьбы просто нет.
Если измерять все только статистикой, то средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива» не стала в разы больше. Но клуб качественно обновил аудиторию, фактически поделив ее на две группы. Первая готова ради важнейших матчей срываться в Сочи или Краснодар, обновляя рекорды посещаемости гостевых секторов. Встречать в чужом городе команду у отеля и провожать ее на важный матч. Второй тип зрителей предпочитает приезжать на стадион пораньшей и с семьей, потратить немного денег на вещи в обновленном магазине и еду. Или доехать на просмотр гостевого матча, если клуб все организовывает. Две эти группы практически не пересекаются, но обе вернулись на стадион в последние два года. И численность людей по обеим категориям продолжает постепенно расти. До возможного чемпионства «Локомотиву» все еще надо набрать два очка. Но по отношению к болельщикам клуб уже лучший в лиге.