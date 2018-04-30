«Локомотив» уже чемпион. По отношению к болельщикам

Лежаки, пуфики, запах жарящегося мяса, отличная погода и футбол на огромном экране – примерно так выглядит идеальный выходной любого футбольного болельщика. Московский «Локомотив» организовал просмотр гостевой игры с «Краснодаром» для тех, кто остался на праздники в столице.

Ничего принципиально нового клуб не предложил: от обычной развлекательной программы перед матчем происходящее не отличались. Только футбол все остались смотреть тут же, а не пошли на трибуны. В остальном каждый из элементов развлечений знаком всем болельщикам «Локомотива». Конкурсы с ведущим на сцене, барабанщик на крыше паровоза. Но в этом и главное достижение – люди привыкли и знали, на что они идут. Смотреть игру собралась самая разная публика: мамы с колясками, семьи с детьми постарше. Парни с тяжелым взглядом и добродушные пузатые мужики. Сложно оценить, сколько на самом деле пришло людей. Но толпа заполнила больше половины площади перед экраном.

«Локомотив» испугался чемпионства. По крайней мере, пока С такой игрой трофей силой не забрать.

Когда «Локомотив» начал проигрывать, был риск, что разочарованная публика начнет снимать стресс через агрессию. Ничего подобного – все были разочарованы, но продолжали спокойно смотреть футбол. Даже дождь не разогнал всех: кто-то ушел в шатры, кто-то спрятался под бесплатным дождевиком. После окончания игры – спокойно ушли со стадиона.

Вообще подобное не должно удивлять – такие акции в любом современном чемпионате считаются нормой. И только в российском футболе продолжают считать болельщиков в лучшем случае сектантами, в худшем – психопатами. И те, и другие категории по мнению большинства руководителей не заслуживают перед футболом дойти до стадиона по нормальной дороге. Не искать варианты обхода из-за полицейский кордонов. Нормально поесть и повеселиться. Подобное есть только у «Зенита» и «Локомотива», хотя должно быть у всех клубов РФПЛ, а в идеале еще и ФНЛ с ПФЛ. Есть еще «Краснодар» с невероятным парком у невероятного стадиона. Но эта работа уже не столько с футбольными болельщиками, сколько с жителями целого района (а то и города). «Зенит» же в основном работает со зрителями уже непосредственно на стадионе, где другие условия и возможности. Еще в Санкт-Петербурге намного проще с борьбой за аудиторию с другими клубами – этой борьбы просто нет.

Если измерять все только статистикой, то средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива» не стала в разы больше. Но клуб качественно обновил аудиторию, фактически поделив ее на две группы. Первая готова ради важнейших матчей срываться в Сочи или Краснодар, обновляя рекорды посещаемости гостевых секторов. Встречать в чужом городе команду у отеля и провожать ее на важный матч. Второй тип зрителей предпочитает приезжать на стадион пораньшей и с семьей, потратить немного денег на вещи в обновленном магазине и еду. Или доехать на просмотр гостевого матча, если клуб все организовывает. Две эти группы практически не пересекаются, но обе вернулись на стадион в последние два года. И численность людей по обеим категориям продолжает постепенно расти. До возможного чемпионства «Локомотиву» все еще надо набрать два очка. Но по отношению к болельщикам клуб уже лучший в лиге.