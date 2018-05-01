Манчини с удовольствием возглавит сборную Италии. А позовут?

«Локомотив» проиграл «Краснодару» и упустил шанс досрочно оформить чемпионство



В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей дубль оформил нападающий Фёдор Смолов, который отличился на 67-й и 68-й минутах встречи. Первый мяч форвард забил с пенальти. Таким образом, «Локомотив» упустил возможность досрочно оформить чемпионство по итогам 28-го тура РФПЛ. «Железнодорожники» могли стать недосягаемыми для конкурентов по турнирной таблице в случае победы.



«Локомотив» (57 очков) остаётся лидером в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» (50) находится на пятой строчке.

«Краснодар» — «Локомотив» — 2:0 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смолов догнал Промеса в бомбардирской гонке



Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отметился дублем в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Гол, забитый на 68-й минуте матча, стал для Смолова 14-м в нынешнем сезоне чемпионата России. Таким образом, 28-летний форвард догнал по количеству забитых голов хавбека «Спартака» Квинси Промеса.



Примечательно, что для достижения отметки в 14 забитых мячей Смолову понадобилось 20 игр, в то время как Промес смог оформить такое же количество голов за 24 матча.

«Локомотив» испугался чемпионства. По крайней мере, пока С такой игрой трофей силой не забрать.

«Ахмат» и «Урал» разошлись миром



В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал на своём поле «Урал». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.



В концовке встречи с поля был удалён защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов, получивший две жёлтые карточки за игру.



«Ахмат», имеющий в своём активе 35 очков, находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (37 баллов) располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции.



В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».

«Краснодар» — «Локомотив» — 2:0. Чемпионство пока откладывается. Как это было «Краснодар» отложил как минимум на тур чемпионство «Локо» и вернулся в борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в 28-м туре РФПЛ



Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Арена Химки» «Динамо» принимало «Рубин». Командам так и не удалось открыть счёт в этой встрече — 0:0.



После 28 сыгранных матчей «Рубин» имеет в активе 36 очков — столько же, сколько «Урал», который провёл на одну игру меньше. Бело-голубые с 34 очками сравнялись по этому показателю в турнирной таблице с «Ахматом» и «Ростовом» и находятся в трёх баллах от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ.



В 29-м туре казанская команда дома сыграет с «Уфой», а «Динамо» в гостях встретится с «Тосно».

«Динамо» — «Рубин» — 0:0 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Уфа» обыграла на своём поле «СКА-Хабаровск»



Сегодня, 30 апреля, в 28-м туре РФПЛ «Уфа» на своём поле встречалась со «СКА-Хабаровск» и добилась победы, забив единственный мяч в первом тайме.



В начале игры Александр Сухов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, который уверенно пробил мимо Александра Довбни.



Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака догнали в таблице по очкам идущий на шестом месте «Арсенал». В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» дома примет «Краснодар».

Манчини: был бы рад возглавить сборную Италии, но ничего ещё толком не решено



Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что был бы горд возглавить национальную команду Италии.



Напомним, сегодня, 30 апреля, итальянский специалист покинул Санкт-Петербург и отправился в Рим.



«Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить её, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надежды на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.



Сейчас в сборной Италии нет звёзд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодёжных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

Если в один прекрасный день мне подвернётся шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Джан в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» контракт на пять лет



Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, соглашение которого с клубом рассчитано до лета этого года, по окончании нынешнего сезона присоединится к «Ювентусу» на правах свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Как утверждает издание, после долгих переговоров и ожидания со стороны туринцев стороны согласовали условия контракта. В скором времени футболист поставит подпись под рассчитанным на пять лет соглашением, по условиям которого Джан будет получать € 6 млн в год.



Ранее сообщалось, что помимо «Ювентуса» Джаном интересуется «Бавария». Также 24-летний полузащитник рассматривал вариант с подписанием нового контракта с «Ливерпулем».