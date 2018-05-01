Как Смолов сорвал планы «Локо» на чемпионство – в мгновениях 28-го тура

Воля тура
«Спартак» прилетел в Пермь без капитана команды Дениса Глушакова, но это не помешало красно-белым обыграть «Амкар» и остаться в зоне попадания в Лигу чемпионов.
Святая вода тура
Освящение домашнего стадиона не помогло «Амкару» победить, но, может быть, после такого обряда на нём перестанут запрещать проводить матчи РФПЛ.
Осечка тура
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и преподнёс ещё один подарок «Локомотиву».
Перформанс тура
Болельщики «Зенита», однако, были настроены оптимистично и подготовили масштабный баннер перед матчем с ЦСКА.
Стена тура
Одним из главных героев матча «Зенит» — ЦСКА стал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев, который сделал несколько блестящих сейвов и сохранил ворота неприступными.
Удаление тура
«Ростов» дважды забил в ворота «Тосно» и одержал победу, но только после удаления Александра Макарова, которое вызвало бурное негодование главного тренера команды гостей Дмитрия Парфёнова.
Вера тура
Как говорят в народном творчестве: «В Валеру можно только верить».
Забота тура
Активности для болельщиков уже стали частью похода на футбол. В этом туре превзошёл всех стадион «РЖД Арена», который не перестаёт работать даже тогда, когда «Локомотив» играет на выезде. В этот раз для всех желающих на стадионе организовали просмотр матча «Краснодар» — «Локомотив».
Трогательный момент тура
Нападающему «Арсенала» Артёму Дзюбе настолько понравился плакат болельщика, что он не стал скрывать свои эмоции.
Интрига тура
Больше всего разговоров ходило вокруг матча «Краснодар» — «Локомотив», в котором красно-зелёные могли оформить досрочное чемпионство в случае победы. Однако дубль Фёдора Смолова отложил чествование «Локомотива» минимум до следующего тура.
Поддержка тура
Болельщики «железнодорожников» устроили массовое шествие по Краснодару, а перед матчем провожали игроков «Локомотива» на стадион.
Эмоции тура
Юрий Сёмин явно недоволен игрой Фёдора Смолова.
Прощания тура
Стадион «Арена Химки» принял, вероятнее всего, последний матч Премьер-Лиги. «Динамо» и «Рубин» выдали не самую зрелищную игру и не порадовали зрителей голами.
Кроме того, «Краснодар» устроил тёплые проводы Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с клубом.
Плакаты тура
Трибуны стадиона «ФК Краснодар» пестрили многочисленными плакатами.