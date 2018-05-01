Cвященник спасал стадион «Амкара», в Ростове верили в Карпина, а Смолов не дал «Локо» отпраздновать чемпионство — в подборке лучших фото.

Как Смолов сорвал планы «Локо» на чемпионство – в мгновениях 28-го тура

Воля тура

«Спартак» прилетел в Пермь без капитана команды Дениса Глушакова, но это не помешало красно-белым обыграть «Амкар» и остаться в зоне попадания в Лигу чемпионов.

Святая вода тура

Освящение домашнего стадиона не помогло «Амкару» победить, но, может быть, после такого обряда на нём перестанут запрещать проводить матчи РФПЛ.

Осечка тура

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и преподнёс ещё один подарок «Локомотиву».

Перформанс тура

Болельщики «Зенита», однако, были настроены оптимистично и подготовили масштабный баннер перед матчем с ЦСКА.

Стена тура

Одним из главных героев матча «Зенит» — ЦСКА стал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев, который сделал несколько блестящих сейвов и сохранил ворота неприступными.

Удаление тура

«Ростов» дважды забил в ворота «Тосно» и одержал победу, но только после удаления Александра Макарова, которое вызвало бурное негодование главного тренера команды гостей Дмитрия Парфёнова.

Вера тура

Как говорят в народном творчестве: «В Валеру можно только верить».

Забота тура

Активности для болельщиков уже стали частью похода на футбол. В этом туре превзошёл всех стадион «РЖД Арена», который не перестаёт работать даже тогда, когда «Локомотив» играет на выезде. В этот раз для всех желающих на стадионе организовали просмотр матча «Краснодар» — «Локомотив».

Трогательный момент тура

Нападающему «Арсенала» Артёму Дзюбе настолько понравился плакат болельщика, что он не стал скрывать свои эмоции.

Интрига тура

Больше всего разговоров ходило вокруг матча «Краснодар» — «Локомотив», в котором красно-зелёные могли оформить досрочное чемпионство в случае победы. Однако дубль Фёдора Смолова отложил чествование «Локомотива» минимум до следующего тура.

Поддержка тура

Болельщики «железнодорожников» устроили массовое шествие по Краснодару, а перед матчем провожали игроков «Локомотива» на стадион.

Эмоции тура

Юрий Сёмин явно недоволен игрой Фёдора Смолова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прощания тура

Стадион «Арена Химки» принял, вероятнее всего, последний матч Премьер-Лиги. «Динамо» и «Рубин» выдали не самую зрелищную игру и не порадовали зрителей голами.

Кроме того, «Краснодар» устроил тёплые проводы Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с клубом.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Плакаты тура

Трибуны стадиона «ФК Краснодар» пестрили многочисленными плакатами.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»