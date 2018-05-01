Плохая карма? Теперь лучший стадион России

Бакланы повержены! Стадион в Питере стал самой посещаемой ареной в России. «Чемпионат» узнал, сколько билетов на «Зенит» реализует бесплатно

Со стадионом «Санкт-Петербург» за время строительства случились все возможные беды:



— Пожар

— Забастовки

— Наводнение

— Смерти рабочих

— Денежные хищения

— Ветер сорвал часть крыши

— 10-летний срок строительства



Известный питерский телеведущий Михаил Шац сказал: «Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона».

Шац: нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

И несмотря на все это, сегодня арена стала самой посещаемой площадкой в стране. Многие ошибочно думают, будто у «Спартак» рекордная средняя посещаемость в чемпионате России. Это не так. Лучший показатель принадлежал «Алании» – 33 467 зрителей (сезон-1995). Впрочем, «Спартак» был крайне близок к этой цифре в прошлом году – 32 760.



Средняя посещаемость «Зенита» по итогам сезона станет понятна 13 мая. Но уже сейчас точно известно, что рекорд «Алании» будет побит. Причем с большим запасом. В этом сезоне РФПЛ «Зенит» провел 14 матчей на стадионе «Санкт-Петербург». Средняя посещаемость на данный момент составляет 43 801 зритель.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Как это произошло? Все очень просто. «Зенит» лучше всех в РФПЛ работает с болельщиками. Важно не то, что на этом настаивают в Питере. Важно, что в приватных беседах в этом признаются сотрудники других клубов.

«Более 80% билетов на «Зенит» продаются онлайн»

Мы обратились в «Зенит» по поводу посещаемости. Коммерческий директор Дмитрий Манкин пояснил, сколько билетов предоставляются бесплатно.



– Это условно «бесплатные билеты»: они распространяются в рамках различных рекламных акций. Например, перед матчем со «Спартаком» во время акции «Счастливый час» мы распространили около 10 тысяч ваучеров на бесплатный поход на футбол, но к середине сезона они все были использованы. Подобные акции для лояльных болельщиков возможны и в будущем.



Еще есть обязательства по билетам в рамках партнерских программ. Клуб предоставляет спонсорам РФПЛ и «Зенита» от 30 до 150 билетов. Сторонние организации заранее запрашивают и оплачивают покупку билетов, чтобы распределить среди своих сотрудников и клиентов. Один из муниципалитетов Санкт-Петербурга выкупил 100 билетов, но это единичный случай.



Третья категория бесплатных билетов – благотворительная. «Зенит» приглашает на некоторые матчи воспитанников детских домов, учащихся клубной академии и других детско-юношеских школ Петербурга, а также волонтеров из студенческих фан-клубов.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

– Сколько всего билетов раздается бесплатно на один матч?

– Примерное количество билетов, которые распространяются через рекламные или социальные партнерские программы выглядит следующим образом: 1200-1500 билетов выделяют компаниям-спонсорам и до 2 тысяч билетов идут на благотворительные программы. Таким образом, на один матч на стадион «Санкт-Петербург» бесплатно попадает от 2 до 5 тысяч болельщиков. В любом случае не больше 5-10% от вместимости арены.

– Сколько точек в городе для покупки билетов?

– Более 150. Однако в следующем сезоне это число значительно уменьшится в силу того, что большая часть билетов продается через интернет. Официальный сайт «Зенита» – самое популярное место для покупки билетов.

– Какой процент билетов покупается онлайн?

– Более 80%.

– Сколько нужно кликов, чтобы купить билет онлайн?

– У зарегистрированного пользователя – 7 кликов. Но дело не в количестве кликов, а в удобстве сайта и доступных сервисах. Например, сейчас можно легко купить взрослые/детские билеты или абонемент на паркову. Раньше болельщики должны были приезжать в клиентский офис, а сейчас все необходимое можно получить онлайн.

«Канал на YouTube – в топ-10 среди европейских клубов»

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо ответила на вопросы «Чемпионата» касающиеся социальных сетей.



– По каким показателям «Зенит» обошел остальные клубы РФПЛ в соцсетях?

– Мы лидируем практически по всем показателям: по количеству подписчиков, охвату аудитории и количеству просмотров публикаций. Удерживаем лидерство не только среди клубов РФПЛ, но и всех спортивных клубов России.

– Кого «Зенит» превосходит по количеству подписчиков из европейских топ-клубов?

– Зависит от платформы. Наш канал на YouTube входит в топ-10 по количеству подписчиков среди всех футбольных клубов Европы. В твиттере мы также занимаем лидирующие позиции в рамках любого европейского чемпионата.

– Какой процент подписчиков в соцсетях – петербуржцы?

– Значительный, но с точки зрения производства контента мы не делим на «это для петербуржцев, а это – нет». У нас 80% – это россияне, а 20% – иностранцы. Для российского клуба это хорошее соотношение, для большого европейского — парадоксальное. В АПЛ у большинства клубов локальная аудитория составляет 5-10%, а остальные – иностранцы.

– Кто из известных людей подписан на «Зенит»?

– К примеру, Евгений Ройзман, бывший пресс-секретарь Трампа Энтони Скарамуччи, Анита Цой, Виктория Лопырева, Виталий Петров, Олег Кашин, Светлана Кузнецова, Ираклий Пирцхалава и многие другие.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

– «Зенит» оперативно реагирует на тенденции. Из баклана делает символ арены, устраивает на стадионе рэп-баттл.

– Это делает клуб ближе к болельщикам, позволяет находиться с ними на одной волне. Появляется отличный отклик и на месте, и в комментариях в клубных медиа. Но я бы разделила пример про бакланов и рэп-баттл. В первом случае, это никакой не символ, а просто шуточная акция. Здесь дело как раз в оперативности и близости к болельщикам. А во втором – в привлечении новых людей на стадион.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

– Есть статистика показывающая, насколько раньше болельщики стали приходить на матчи по сравнению с «Петровским»?

– Сегодня «Зенит» приглашает болельщиков на арену за два или три часа до начала игры, и все это время они участвуют в игровых и культурных активностях в рамках «Фан-променада». Достаточно сложно сравнивать с «Петровским», все же на старом стадионе не было доступных подтрибунных помещений или свободных территорий вокруг стадиона. Если сравнивать с первыми матчами на новой арене до введения «Фан-Променадов», то количество болельщиков пришедших вовремя увеличилось до 80% (для матчей выходного дня). В среднем за два часа до начала матча на стадион приходит около 12-15 тысяч болельщиков, остальные – в последний час.

«Температура не опускается ниже 12 градусов»

Отличие питерского стадиона – раздвижная крыша. Это позволяет поддерживать комфортную температуру для болельщиков. Подробнее об этом рассказал директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов.

– Какая температура воздуха поддерживается для болельщиков?

– В регламенте не существует норм для температуры на трибунах. Однако клуб стремится создать комфортные условия для болельщиков и участников матча. Новый стадион это позволяет. Помимо раздвижной крыши, арена оснащена системами климат-контроля. В целом, при самых суровых зимних погодных условиях и при закрытой крыше температура внутри чаши стадиона (на трибунах и поле) не опускается ниже 12 градусов, в помещениях температура регулируется по комфорту от 18 до 22 градусов. В точках питания функционирует система вентиляции, которая не позволяет температуре воздуха опуститься ниже 15-17 градусов. Если погодные условия благоприятны и крыша открыта, то пространство чаши стадиона принимает температуру воздуха «за окном».

– Среди посетивших стадион больше всего какой аудитории?

– Нас особенно радует, что на футбол стали чаще ходить семьями, можно увидеть много детей. Впрочем основная аудитория, конечно, мужчины от 18 до 55 лет – порядка 80-85%.



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Очищение кармы – процесс эфемерный и условный. И все же при рекордной посещаемости эта самая карма, если и не очистилась полностью, то стала сбалансированнее. Теперь даже можно уловить логику, почему под Евро-2020 отрядили не более вместительные «Лужники», а стадион «Санкт-Петербург».