Манчини возглавит сборную Италии. Ну, и?

Формально нужно подождать до 20 мая, но кажется, дело сделано. Об этом пишет La Gazzetta Dello Sport. Заголовок с цитатой Манчини: «Я – тренер сборной? Это честь» — оставляет мало сомнений, пусть даже внутри материала Роберто и утверждает, что Федерация футбола Италии ещё не сделала окончательный выбор. Предстоят переговоры с «Зенитом», а потом у сборной должен появиться новый тренер. Издания Football Italia и Sky Sports утверждают, что назначение состоится до матча с Саудовской Аравией 28 мая.

Значит, Роберто Манчини. Зачем?

Этот вопрос обязательно возникнет у тех, кто следит за РФПЛ или хотя бы только за «Зенитом». Он уже возникает: почитайте комментарии к новости о назначении. Кажется, в комментариях считают, что Федерация футбола Италии приняла, кхм, не лучшее решение в жизни.

Источник: Манчини станет новым главным тренером сборной Италии до 20 мая

Так вот, есть как минимум три причины считать этот выбор правильным. Если вы уже поставили кол за заголовок, сейчас самое время узнать, что же это за причины.

Манчини лучше, чем вы думаете

Он купил игроков на 80 млн евро, а «Зенит» идёт пятым. Он жалуется на судей и на собственных футболистов. (Луческу хотя бы жаловался только на судей). Он постоянно уезжает в Италию и даже проигнорировал встречу клуба с болельщиками. «Зенит» играет в примитивный футбол навесами. Он троллит собственных футболистов. Кажется, я ничего не забыл.

Видите ли, нет смысла спорить с тем, что в России у него не получилось. Дело в другом. Даже если «Зенит» в итоге закончит сезон на пятом месте, то этот результат – пятое место в чемпионате и ноль трофеев – будет худшим для Манчини за всю карьеру. С 2001 года, каждый раз, когда он проводил с командой полный сезон, он либо заканчивал его выше пятого места, либо выигрывал хотя бы один трофей. Либо и то, и другое.

Даже в ужасном сезоне в обанкротившейся, стоящей навылет «Фиорентине», когда Манчини получал письма с угрозами смерти из-за продажи лидеров команды, даже в том сезоне удалось зацепить кубок. Когда обходилось совсем без трофеев, его команды шли ровно, самое низкое итоговое место в полном сезоне без трофеев – четвёртое с «Лацио» и «Интером».



Оценивать его работу в «Зените» как провал нормально – но определять уровень тренера по самому неудачному результату за 15 лет? Вы серьёзно? Это то же самое, что определять уровень Моуринью по сезону 2015/16, когда болельщики «Челси» вывесили баннер про крыс. Тем более что причины неудачи в России слишком специфические, чтобы переносить их на сборную. Об этом поподробнее.

Честь или не честь?

Поведение Роберто в «Зените» иногда удивляет футбольных людей. Забавно, что все, от Широкова до Силкина и Гаджиева говорят примерно об одном и том же: об отсутствии максимальной отдачи в работе. Убедитесь: Раз, два, три.

Это просто мнения. Но знаете, что действительно необычно в действиях тренера во время важнейшего отрезка сезона? Он часто отсутствует. То физически, то ментально. Поездка в Рим, поездка в Стамбул с Серхио Агуэро, отсутствие на встрече с болельщиками, снова поездка в Рим – это события последних полутора месяцев. Параллельно, Роберто вовлечён в события европейского футбола: прощается с Венгером, поздравляет «Рому» с победой над «Барселоной».

У Манчини очень насыщенная жизнь. «Зениту» в ней отведено своё место, на какое именно – сказать довольно трудно. Мы можем только предположить, как это сказывается на результате. И даже на этом фоне «Зенит» иногда теряет очки только из-за невезения, а тактическая беспомощность Манчини несколько преувеличивается.

«Зенит» сыграл свой лучший матч весной. Роберто Манчини прав Сергей Титов внезапно защищает тренера «Зенита» за его слова. Да, такое возможно.

Но со сборной Италии всё будет по-другому.



Во-первых, неожиданных отъездов домой не будет – некуда, это и есть дом. Во-вторых, работа со сборной вообще очень отличается от работы с клубом в плане повседневной деятельности. Она больше соответствует образу жизни Манчини. Если сейчас можно предположить, что команда страдает из-за того, что тренер уделяет тренировкам недостаточно внимания, в Италии эта проблема исключится автоматически. График работы другой.



В-третьих, в сборной у Манчини будет огромная мотивация – он хочет эту должность уже много лет. Первые слухи пошли в 2010 году, когда в нём видели преемника Липпи. Потом – в 2014, когда в итоге выбрали Конте. Особенность нынешней ситуации в том, что и сейчас Роберто был не первым выбором для ФФИ – но все отказались. А он по-прежнему считает это честью.

Что Манчини может дать сборной Италии

Команда, от которой отказались Анчелотти и Раньери, не говоря о Конте, переживает странное время. Настолько странное, что в Италии готовы всерьёз рассматривать кандидатуру Марко Джампаоло – хорошего провинциального тренера. Удивительно, ведь только что хороший провинциальный тренер уже не вывел сборную на чемпионат мира. Джампаоло, Вентура, Ди Бьяджо – все эти фигуры кое-что объединяет. Провинциальность. Сборная Италии стала провинциальной.



В ней нет личностей. Замена Кьеллини, Буффону и Де Росси просто не выросла. Остался один Бонуччи, а после него – никого. На роль лидеров будут претендовать Доннарумма, Верратти и Инсинье. Эээ, ну знаете… То же самое с топ-игроками, которые могут решить исход матча: пусто. Два года назад Конте решил эту проблему, превратив сборную в армию. В 2012 Пранделли делал ставку на личностей. Что делать сейчас? Когда лучшие тренеры просто боятся возглавить сборную?



Для начала, у Италии есть один топ-игрок в самом расцвете. Да, это Балотелли. Нет смысла говорить о характере. Характер меняется. Просто посмотрите, как Бало играет во Франции последние два годы. Но и с прежним, проблемным Марио Манчини находил общий язык. Он, кстати, был единственным, кому это удавалось. Марио это помнит. В марте 2018 года он сказал: «Манчини мне как отец».

Балотелли – голос здравого смысла. У нас есть доказательства Марио становится скучным. И это круто.

Вообще, заставлять трудных игроков показывать максимум – фирменный приём Манчини. Примеров много, но ограничимся последним: Кокорин. Что, нужно было всего лишь поставить его в центр нападения, чтобы он показал лучшие полгода в карьере? Возможно, это очень просто. Но почему-то никто до Манчини до такой простой вещи не додумался.



Манчини разберётся, что делать с Балотелли, Верратти, возможно, Дзадзой и даже Джовинко. Он прагматик, и не станет отказываться от футболиста из-за прошлых грехов, работы за рубежом или тактический несовместимости. Он точно не поставит Инсинье в полузащиту. Между прочим, он умеет работать с молодыми игроками. Даже в «Зените» хватает примеров. И, в отличие от Вентуры и Ди Бьяджо, Манчини достаточно авторитетен и (главное) достаточно самоуверен, чтобы сказать: мне нужно время, и вы мне его предоставите.



В «Зените» мы видим худший вариант работы Манчини за 15 лет. Для сборной Италии даже это стало бы шагом вперёд. Было бы желание тренера. Оно есть.