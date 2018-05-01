«Локомотив» способен набрать два очка без Фернандеша»

1. У игроков «Зенита» есть мотивация на остаток сезона?

У футболистов всегда должна быть мотивация подняться выше в турнирной таблице. Не важно, уходит главный тренер или остаётся, это никак не связано с настроем игроков. Роберто Манчини брали, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат России. Задача уже не выполнена. Значит, необходимо подняться как можно выше в турнирной таблице, завоевать медали и место в Лиге чемпионов.

2. Проигрыш «Локомотива» меняет расклады в чемпионской гонке?

Пока никак не меняет. Если в следующем матче потеряют очки, при наборе очков «Спартака» в матче с «Ростовом», тогда будет обострение. Для «Локомотива» вполне реально набрать два очка. «Спартак» сейчас тоже лихорадит, хоть они и выиграли в Перми. Но судя по последним трём матчам «Локомотива», у футболистов, наверное, есть нервозность.

3. «Локомотив» не забивает три матча подряд, что с командой Сёмина?

Отсутствует ключевой игрок – Мануэл Фернандеш. Он не может выступать в полную силу, что серьёзно сказывается на игре команды. Раньше футболистам «Локо» удавалось насыщенно вскрывать оборону соперников, но в домашних матчах с «Уфой» и «Ахматом» этого не получилось. В Краснодаре не смогли реализовать свои моменты. Но одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша.

4. Может ли «Краснодар» попасть в Лигу чемпионов под руководством Мурада Мусаева?

У «Краснодара» никаких шансов попасть в зону Лиги чемпионов. Уверен, ЦСКА выиграет два домашних матча. Мурад Мусаев останется тренировать «Краснодар» и после этого сезона. Раз Сергей Галицкий объявил, что Мусаев будет главным тренером, значит, он так считает и так оно и будет.

5. Кого больше устроила нулевая ничья в матче «Динамо» — «Рубин»?

Нулевая ничья не устраивает никого. Двум клубам нужна была победа для продвижения в турнирной таблице. для того, чтобы подняться выше. «Динамо» для того, чтобы наверняка обезопасить себя от зоны стыков. Было вообще непохоже, что они хотят выиграть. «Рубин» в игре качественнее выглядел, но, когда футболисты доходили до штрафной, не знали, что делать дальше. Не смогли территориальное преимущество превратить в голы. У «Рубина» не наблюдается остроты впереди. Розыгрыш и контроль мяча есть, но мало предложений в штрафной для того же Попова.

6. У «Тосно» всего одна победа за весну, команда вылетает из РФПЛ?

Команда близка к этому, хотя есть «Анжи». У «Тосно» не сложный календарь. Нужно обыгрывать «Динамо». Всё может решиться в ближайшем туре, но мне кажется развязка наступит в самом финале. «Анжи» и «Тосно» будут сражаться до конца. Если кто-то из них оступиться, а кто-то наберёт три очка – всё решится. Я хорошо знаю Диму Парфёнова, мы вместе играли, и команда симпатичная. Но не выделяется больше рядом с «Анжи». В осенней части чемпионата «Тосно» из всех команд нижней части турнирной таблицы мне понравилось. Игра была целостной. Естественно, потом продали лидеров и начались трудности. Пришёл Паша Погребняк, но, к сожалению, травмировался, хотя начал забивать.

7. Низкая результативность тура – следствие усталости или приоритета результата?

Результат всегда важен, как в начале чемпионата, так и в последних турах. Возможно, сейчас именно он довлеет над многими футболистами.