Тренеры РФПЛ массово повторяют за соперниками схемы. Даже Каррера

На выходных сразу три тренера – Массимо Каррера, Дмитрий Хохлов и Дмитрий Парфёнов – подтвердили важный тактический тренд сезона. Модуль с тремя центральными защитниками больше не воспринимается как панацея от всех бед – его всё чаще применяют вдумчиво и ситуативно, отталкиваясь от соперника, его схемы и тактических особенностей. «Спартак» сыграл 3-5-2 в Перми не впервые в сезоне, но очень редко использовал эту схему. Для «Динамо» и «Тосно» переход на 5-4-1 – спонтанный, непредвиденный тренерами соперников. Три разных примера с разным использованием модуля 3-Х-Х/5-Х-Х доказывают, что экстренная смена схемы далеко не всегда положительно влияет на качество игры.

3-5-2 «Спартака» специально под «Амкар»

«Выбрали такую тактику, потому что встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2», – лаконичное объяснение плана на матч в Перми от Массимо Карреры. Против «Амкара» с его контратакующим стилем было важно, во-первых, добавить игрока в штрафную, чтобы бороться против тройки центральных защитников, а во-вторых, создать численное равенство в центре, где «Спартак» много проваливался в последних матчах (именно поэтому 3-5-2, а не 3-4-3, например). Именно центр поля был главным ключом для зеркалки схемы от «Спартака».

Сложно оценить ход однозначно. С одной стороны, «Амкар» не создал ничего, кроме серии ударов после стандартов и навесов, когда Александр Селихов панически вылетал на мяч и дарил его бывшей команде. С другой стороны, центр поля «Спартака» регулярно проваливался из-за персональных ориентировок при игре без мяча (Зобнин играл преимущественно по Гащенкову, Тимофеев – по Рязанцеву, Фернандо выбрасывался за Эззатолахи). Приём мяча Эззатолахи был триггером для Фернандо, и иранец ловил игрока «Спартака» на таких рывках навстречу мячу, пасуя ему за спину. Из таких ситуаций «Амкар» не выжал остроту, но всё равно обозначил тактическую проблему «Спартака».

Ещё одна проблема «Спартака» – объём навесов в штрафную, нервировавших Селихова. К концу первого тайма «Амкар» полностью перешёл на бомбардировку с флангов, где создавал численное преимущество за счёт включений крайних центральных защитников, Сивакова и Идову. Атакующие игроки «Спартака» не накрывали их, а на фланг внезапно выбрасывался Фернандо – неужели он пытался успеть везде? Вдобавок красно-белые при статистически сильной игре в воздухе (69,2% выигранного верха на трёх центральных защитников) проигрывали ключевые единоборства вверху. Кажется, рецепт прост – забегать за спину Илье Кутепову, который в очередной раз плохо ориентируется при навесах в штрафную.

С конструктивом на чужой половине поля «Спартаку» тоже было сложно. При расстановке с тремя центральными защитниками билд-ап москвичей становится стихийным – Фернандо, который обычно опускается разыгрывать мяч в глубину, неудобно в такой расстановке. Правда, даже в 3-5-2 конструкция атак «Спартака» держалась на Фернандо: он сделал больше всех передач (75) и открывался так, чтобы центральные защитники играли через него. Под него ниже опускался Квинси Промес, а рядом с Фернандо, на одной линии, возникал Роман Зобнин. Когда Фернандо пасовал на фланг, Зобнин резко менял зону действий и ускорялся к чужой штрафной.

Когда «Спартак» контролировал мяч, Квинси Промес снова двигался в максимально свободной роли (так было и в других матчах, когда красно-белые играли 3-5-2 – например, с «Рубином»), а самыми интересными были забегания Ещенко и Мельгарехо. «Спартак» пользовался спецификой схемы – возможностью использовать одновременно двух латералей на чужой трети поля: один крайний защитник начинал движение с мячом в центр, а второй в это время забегал по дальнему полуфлангу в штрафную. И Ещенко, и Мельгарехо по разу засветились в обоих ролях.

«Спартаку» повезло забить быстрый гол со стандарта, после которого Массимо Каррера перешёл на спокойный сдерживающий план: когда твоя схема повторяет схему соперника, увеличивается количество ситуаций 1v1, и здесь у «Спартака» явное преимущество в классе и качестве игроков. Но «Амкар» с помощью регулярных фланговых навесов нашёл лазейку и заставил «Спартак» перестроиться на привычный план с четырьмя защитниками. Главную задачу при схеме 3-5-2 команда выполнила, но с традиционной схемой заиграла лучше, создала намного больше и подавила сильные стороны соперника – из-за этого оценивать стартовый план Карреры ещё сложнее.

5-4-1 «Динамо» специально под «Рубин»

Тактический план «Динамо» – лучшее доказательство, что в современной Премьер-Лиге важно обладать гибкостью схем, но не ограничиваться методом «подобрать и расставить». Тактика «Динамо» и весь недельный цикл тактико-теоретической подготовки были явно построены под «Рубин», чьё качество игры весной – одно из лучших в лиге. Дмитрий Хохлов сам подтвердил это: «Мы специально подстроились под «Рубин». Мы просматривали его игры, держали в уме и матч первого круга. Не должны были дать зоны, которые использовали Азмун и Попов, поэтому перестроились на трёх центральных защитников».

Без мяча «Динамо» выстраивалось в 5-4-1 с узко расположенной линией полузащиты. Александр Ташаев и Фёдор Черных, инсайды в непривычной схеме, контролировали полуфланги и при надобности выдёргивались в давление по крайним центральным защитникам «Рубина». Вместе с Сосниным и Теттехом, уплотнявшими центр, Ташаев и Черных составили четвёрку, открывавшую дорогу «Рубину» только на фланге. Это идеальный расклад, и ситуативно он срабатывал – в серии ситуаций казанцы сбивались на длинные передачи в край, которые заранее прочитывал Козлов или Рауш.

Проблемой «Динамо» стала слабая плотность в паре полузащитников Теттех — Соснин: они часто давали пасовать через центр, в пространство между собой, под приём кого-то из игроков «Рубина» между линий. Это не спишешь на схему (в стандартных для «Динамо» 4-4-2 или 4-2-3-1 работает точно такая же двойка полузащитников, только с большей помощью игроков атаки в прессинге), здесь важнее две других причины. Первая: москвичи играли без Самба Соу – всё-таки сильнейшего центрального хавбека «Динамо», даже несмотря на тактические ошибки. Вторая: «Динамо» должно было как-то реагировать на Кристиана Нобоа. Когда на него выдвигался один центральный полузащитник, второй плохо контролировал пространство за спиной. Вот типичный момент – Соснин выдвигается на Нобоа, Теттех готовится его страховать, но за спиной ганца открывается Подберёзкин.

Ещё пример, только с пасом Наваса и открыванием Азмуна:

При этом, оставляя за скобками ошибки Теттеха и Соснина, «Динамо» очень качественно отыграло в расстановке 5-4-1. Рауш и Козлов заранее читали включения латералей на флангах, а после отбора искали шанс быстро отправить в прорыв инсайда – так Ташаев посадил Кузьмина на жёлтую карточку. При доставке мяча в штрафную или к штрафной защитники «Динамо» грамотно разбирали своих игроков: Хольмен чётко работал по Ивелину Попову, Рыков – по Азмуну, Шуньич – по Подберёзкину, когда он свободно принимал мяч.

«Ошибки в атакующей игре предсказывали, но оборонительная концентрация порадовала», – сказал Хохлов после матча. Про атаку «Динамо» в схеме 5-4-1 действительно почти нечего сказать, кроме регулярных ситуаций, где Луценко и Черных насыщают одну зону при длинных передачах, и первого паса защитников. Но с точки зрения обороны план «Динамо» сработал очень чётко – здесь есть три доказательства:

1.Статистика Ивелина Попова и Сердара Азмуна. 3 удара, ни одного из штрафной, все – неподготовленные. 0,07 xG на три удара – вероятность забить такими ударами крошечна.

2. По xG-статистике «Рубин» выдал худший матч не только весны, а вообще всего сезона. 0,19 xG за игру – никто не давал казанцам НАСТОЛЬКО мало свободы.

3. После травмы Владимира Рыкова «Динамо» вернулось к расстановке 4-2-3-1, и вскрывать защиту москвичей ожидаемо стало проще. Свой лучший момент «Рубин» создал, когда «Динамо» ощутимо не хватило крайнего центрального защитника – Подберёзкин выиграл позицию у Теттеха и забежал уже в пустой полуфланг.

5-4-1 «Тосно» специально под «Ростов»

Тактический план «Тосно» сложнее оценивать из-за ранней красной карточки Макарову, а Дмитрий Парфёнов вместо разбора схемы сгорел на Алексее Матюнине («Тосно» действительно душат, но удаление Макарова – самое бесспорное решение, принятое против команды в последних матчах). Но главная идея Парфёнова – та же, что у Дмитрия Хохлова: внезапно подстроиться под расстановку сложного соперника. Для «Тосно» это был первый матч в сезоне по схеме 5-4-1, и Валерий Карпин честно признался, что не ждал такого решения. Хотя под «Ростов» Карпина подстраиваются уже не впервые – так делал Роберто Манчини.

Главная проблема тренерского штаба «Тосно» – в условиях матча центральные защитники команды не поняли свои задачи. Андрей Буйволов быстро был вычислен как слабое место в схеме – в его зону забегал Эльдор Шомуродов, туда «Ростов» грузил длинные передачи, его чаще, чем других защитников «Тосно», душили прессингом. Буйволов был откровенно растерян. Вот один из моментов, доказывающий это: Калачёв смещается в центр, и Буйволов задумывается, как ему поступить. Атаковать Калачёва, что привычно для крайних центральных защитников в такой схеме? Но на нём висит Макаров. Играть по забеганию Шомуродова? Но по нему должен играть Дугалич. Буйволов застревает в полупозиции, выбивает синий экран, а Калачёв пасует в слепую зону за спиной кудрявого защитника.

После того, как Шомуродов загубил свой момент, к Буйволову с криком побежал Раде Дугалич – центральный в тройке защитников «Тосно». Но серб тоже некомфортно чувствовал себя в новой схеме. Вот важный эпизод для оценки: Буйволов всё правильно делает и смещается за Калачёвым, а Дугалич застывает на своей позиции. Простая «двоечка» открывает Паршивлюку большую свободную зону. То есть очевидно, что здесь ошибся Макаров, проиграв позицию, но ведь Буйволова должен был кто-то страховать.

Ещё один пример, связанный с третьим центральным защитником, Неманьей Мьюшковичем (кстати, это был дебют Мьюшковича в Премьер-Лиге, и визуально он намного лучше понял тактический план, чем Буйволов и Дугалич). Между двумя центральными полузащитниками открывается Алексей Ионов. Мьюшкович показывает хавбекам, Полетановичу и Жигулёву, сыграть с ним, и не выдёргивается из пятёрки защитников – возможно, это тренерское задание, учитывая, что Буйволов работал так же. Ионов свободно получит мяч, Мьюшкович попятится назад, а Жигулёв долго включается в отбор.

Это только часть моментов, объясняющих, в чём разница между «Динамо» и «Тосно» при подготовке к матчу. У «Динамо» ошибалась только опорная зона, но подобные ошибки могли повторяться (и повторялись) и в схеме 4-2-3-1, но пятёрка защитников знала, по кому играть, как двигаться и как перестраиваться в экстренных ситуациях. Движение игроков «Тосно» в обороне было отлажено значительно хуже.

Игра «Тосно» в атаке тоже не задалась. Даже лишившись Погребняка, Парфёнов построил игру на длинных передачах – в сторону Николы Труйича. 31% выигранных единоборств, 18% выигранного верха: кажется, это не помогло. На чужой половине поля у «Тосно» проходил прессинг при аутах, ситуативно удавалось переходить в контратаку после давления по Гацкану, были видны попытки не дублировать друг друга в разных зонах (пример – на скриншоте ниже: когда Макаров начинает смещение в центр, Нуну Роша сразу уходит левее). Но это не помогало доставлять мяч в штрафную. Оттуда «Тосно» пробило лишь однажды, причём после стандарта, головой почти с линии штрафной. Это точно считается за удар?

Удаление Макарова однозначно повлияло на ход матча. «Тосно» перестраивался на 5-4-0, двигал Труйича выше, отдавал фланги, давился и отбивался, но тактический план Дмитрия Парфёнова не сыграл изначально. Даже команда, посредственно играющая в атаке весной, взламывала пятёрку защитников «Тосно» правильными передачами из глубины, и полноценно сдерживать «Ростов» не получалось. Здесь переход на незнакомую схему точно не был оправдан.

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