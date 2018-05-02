«Авангард» и «Тосно» могут не пустить в Европу

Судя по всему, у РФС есть свой план на то, кто попадет в групповой этап Лиги Европы. И финалисты Кубка России в этот план не входят.

Московский «Спартак» своим вылетом из Кубка испортил настроение не только себе, но и десятку футбольных чиновников. Они получили в финал «Авангард» и «Тосно» – а это значит, что кто-то из двух клубов отправится играть в Лигу Европы. И к такому будущему сразу возникают грустные вопросы.

Зачем «Авангарду» Лига Европы с ее дорогостоящими выездами и неудобным для ФНЛ графиком? Как «Тосно» собирается сохранять команду под еврокубки, стоя на вылет в РФПЛ? Каким образом в Курске планируют принимать матчи Лиги Европы на стадионе, где всего 2 трибуны, а мяч может вылететь на проезжую часть?



По информации «Чемпионата», в РФС нашли свой вариант решения проблемы. «Авангард» или «Тосно» берут Кубок России, но оба клуба не будут допущены в еврокубки. Место в групповом этапе Лиги Европы переходит команде из РФПЛ, занявшей по итогу сезона 6-е место в таблице.



В 2014 году РФС уже отстранял «Ростов» от Лиги Европы и свободное место готовился занимать «Спартак». Но ростовчане выиграли апелляцию и замены не случилось. В Доме футбола не стали раскрывать данные о текущей ситуации с лицензированием клубов, назвав информацию конфиденциальной.

Вопрос дня. «Авангард» — «Тосно» — вам нравится такой финал? Аутсайдеры в финале Кубка России – это здорово или бросает тень на турнир?

В РФС предложили дождаться определения победителя Кубка России и последующей официальной информации о прохождении им лицензирования. Хотя по нашей информации специальная комиссия уже сейчас проверяет все клубы, потенциально претендующие на участие в еврокубках следующего сезона.



И таких клубов достаточно много. Поскольку свои заявки на лицензирование уже должны были подать все команды, хотя бы теоретически рассматривающие возможность попадания в еврокубки на следующий сезон. Так поступили в «Уфе», что подтвердил гендиректор клуба Шамиль Газизов: «Мы давно подали заявку в УЕФА на лицензирование для участия в еврокубках. Сейчас этот процесс идёт. Подали мы её ещё два месяца назад. В то время, когда «Спартак» ещё был в Кубке, и попадание в лигу Европы зависело только от нас. «Авангард» или «Тосно» могут не получить лицензию? Оба этих клуба своей игрой заслужили участие в Лиге Европе. Решение об их лицензировании принимать не нам».

Чтобы не пустить «Авангард» и «Тосно» в Европу более-менее официально, необходимо найти несоответствия регламенту лицензирования и отстранить их на законных основаниях. В случае «Тосно» все довольно просто. По требованиям УЕФА у претендентов на ближайшие еврокубки не должно быть финансовых задолженностей к 31 марта 2018 года.



Выдержка из «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 апреля говорил только о планах погасить долги перед футболистами. Информацию о существовании задолженности подтвердил и генеральный директор команды Вячеслав Матюшенко, подчеркнув небольшой размер обязательств: «У нас были небольшие долги, это правда. Но ничего криминального и страшного».



В «Авангарде» сразу после выхода в финал говорили, что с финансами все в порядке. Но президент клуба Николай Волокитин признавался, что пока не до конца осведомлен о требованиях к команде для возможного участия в еврокубках.

«Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать – это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать», – говорил президент курян.



Учитывая, что категорий критериев у комиссии сразу пять: спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые, финансовые. Понятно, что соответствовать всем небольшой провинциальной команде будет крайне сложно.



Теоретически РФС вообще-то может помочь тому же «Тосно» или «Авангарду» сыграть в еврокубках. Правила организации и УЕФА это допускают:

Об этом говорил и Матюшенко: «Мы не сдаёмся. Правда, для начала нужно финал Кубка то выиграть. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Если нас не пустят в Европу, то не буду никого критиковать и оспаривать решение. Просто считаю, что это неправильно. Надо наоборот командам помогать, чтобы они играли в Европе. Ведь люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло на то, чтобы попасть в финал».



Процедуры лицензирования клубов уже идут, результаты должны объявить в конце сезона. Но борьба за шестое место в РФПЛ никуда не делась – оно все еще еврокубковое. Просто пока неофициально.

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UPD. После публикации материала появился комментарий начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина. Он заявил, что «Авангард» уже подал заявление на получение лицензии, но аттестовывать клуб будет УЕФА. Причина – «Авангард» выступает не в высшем дивизионе.



Но в Правилах Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации есть чёткие характеристики Лицензиара:

И чёткие характеристики Соискателя лицензии.

Вкратце: Лицензиар в Российской Федерации – РФС. Соискатели лицензии – клубы, выступающие в соревнованиях под эгидой РФС. Почему «Авангард» должна лицензировать сразу УЕФА – непонятно. На просьбу «Чемпионата» прокомментировать, как сказанные ранее слова соотносятся с Правилами РФС по лицензированию, Евгений Летин посоветовал обратиться в пресс-службу РФС.

Теперь вопрос. Есть три варианта: нестабильно финансируемый «Тосно», идущий 10-м в ФНЛ «Авангард», и любой из клубов РФПЛ, претендующих на шестое место. Кто и почему должен играть в Лиге Европы? Для светлого будущего российского футбола, конечно же.