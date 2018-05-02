«Авангард» и «Тосно» могут не пустить в Европу

Московский «Спартак» своим вылетом из Кубка испортил настроение не только себе, но и десятку футбольных чиновников. Они получили в финал «Авангард» и «Тосно» – а это значит, что кто-то из двух клубов отправится играть в Лигу Европы. И к такому будущему сразу возникают грустные вопросы.
Зачем «Авангарду» Лига Европы с ее дорогостоящими выездами и неудобным для ФНЛ графиком? Как «Тосно» собирается сохранять команду под еврокубки, стоя на вылет в РФПЛ? Каким образом в Курске планируют принимать матчи Лиги Европы на стадионе, где всего 2 трибуны, а мяч может вылететь на проезжую часть?
По информации «Чемпионата», в РФС нашли свой вариант решения проблемы. «Авангард» или «Тосно» берут Кубок России, но оба клуба не будут допущены в еврокубки. Место в групповом этапе Лиги Европы переходит команде из РФПЛ, занявшей по итогу сезона 6-е место в таблице.
В 2014 году РФС уже отстранял «Ростов» от Лиги Европы и свободное место готовился занимать «Спартак». Но ростовчане выиграли апелляцию и замены не случилось. В Доме футбола не стали раскрывать данные о текущей ситуации с лицензированием клубов, назвав информацию конфиденциальной.
В РФС предложили дождаться определения победителя Кубка России и последующей официальной информации о прохождении им лицензирования. Хотя по нашей информации специальная комиссия уже сейчас проверяет все клубы, потенциально претендующие на участие в еврокубках следующего сезона.
И таких клубов достаточно много. Поскольку свои заявки на лицензирование уже должны были подать все команды, хотя бы теоретически рассматривающие возможность попадания в еврокубки на следующий сезон. Так поступили в «Уфе», что подтвердил гендиректор клуба Шамиль Газизов: «Мы давно подали заявку в УЕФА на лицензирование для участия в еврокубках. Сейчас этот процесс идёт. Подали мы её ещё два месяца назад. В то время, когда «Спартак» ещё был в Кубке, и попадание в лигу Европы зависело только от нас. «Авангард» или «Тосно» могут не получить лицензию? Оба этих клуба своей игрой заслужили участие в Лиге Европе. Решение об их лицензировании принимать не нам».
Чтобы не пустить «Авангард» и «Тосно» в Европу более-менее официально, необходимо найти несоответствия регламенту лицензирования и отстранить их на законных основаниях. В случае «Тосно» все довольно просто. По требованиям УЕФА у претендентов на ближайшие еврокубки не должно быть финансовых задолженностей к 31 марта 2018 года.
Выдержка из «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 апреля говорил только о планах погасить долги перед футболистами. Информацию о существовании задолженности подтвердил и генеральный директор команды Вячеслав Матюшенко, подчеркнув небольшой размер обязательств: «У нас были небольшие долги, это правда. Но ничего криминального и страшного».
В «Авангарде» сразу после выхода в финал говорили, что с финансами все в порядке. Но президент клуба Николай Волокитин признавался, что пока не до конца осведомлен о требованиях к команде для возможного участия в еврокубках.
«Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать – это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать», – говорил президент курян.
Учитывая, что категорий критериев у комиссии сразу пять: спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые, финансовые. Понятно, что соответствовать всем небольшой провинциальной команде будет крайне сложно.
Теоретически РФС вообще-то может помочь тому же «Тосно» или «Авангарду» сыграть в еврокубках. Правила организации и УЕФА это допускают:
Об этом говорил и Матюшенко: «Мы не сдаёмся. Правда, для начала нужно финал Кубка то выиграть. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Если нас не пустят в Европу, то не буду никого критиковать и оспаривать решение. Просто считаю, что это неправильно. Надо наоборот командам помогать, чтобы они играли в Европе. Ведь люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло на то, чтобы попасть в финал».
Процедуры лицензирования клубов уже идут, результаты должны объявить в конце сезона. Но борьба за шестое место в РФПЛ никуда не делась – оно все еще еврокубковое. Просто пока неофициально.
UPD. После публикации материала появился комментарий начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина. Он заявил, что «Авангард» уже подал заявление на получение лицензии, но аттестовывать клуб будет УЕФА. Причина – «Авангард» выступает не в высшем дивизионе.
Но в Правилах Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации есть чёткие характеристики Лицензиара:
И чёткие характеристики Соискателя лицензии.
Вкратце: Лицензиар в Российской Федерации – РФС. Соискатели лицензии – клубы, выступающие в соревнованиях под эгидой РФС. Почему «Авангард» должна лицензировать сразу УЕФА – непонятно. На просьбу «Чемпионата» прокомментировать, как сказанные ранее слова соотносятся с Правилами РФС по лицензированию, Евгений Летин посоветовал обратиться в пресс-службу РФС.
Теперь вопрос. Есть три варианта: нестабильно финансируемый «Тосно», идущий 10-м в ФНЛ «Авангард», и любой из клубов РФПЛ, претендующих на шестое место. Кто и почему должен играть в Лиге Европы? Для светлого будущего российского футбола, конечно же.