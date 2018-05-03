Про этот «Ливерпуль» вы будете рассказывать своим детям

Ещё пару лет назад казалось, что «Ливерпуль» – это Джеррард, Суарес и Стерлинг. Будто без них — сплошной тлен и мрак. Выяснилось, что нет, хотя речь и шла о ключевых футболистах. Всё изменил приход Клоппа в октябре 2015 года. Подписание немецкого тренера – лучшее, что происходило с командой за последние годы.

В современном футболе тяжело показывать что-то новое. Да что там новое! Просто иметь свой стиль – это уже редкость. Сейчас большинство команд так играет, что болельщики не заметят разницы, если футболисты в перерыве поменяются формой. Примерно одни и те же перепасовки, забеги, навесы…



«Барселона» (особенно при Гвардиоле) отличалась своей фантастической игрой в пас. Почерк не прослеживался, а прямо бросался в глаза. Так не играл никто. То же самое с нынешним «Ливерпулем».

Гегенпрессинг – отличительная черта команд Клоппа. Ни одна команда в мире не оказывает такого давления на игрока с мячом. «Ливерпуль» перекрывает ему траектории для паса. Это может казаться простым, но работает, лишь при синхронном участии каждого игрока. Тут как в перетягивании каната: получится, только если потянут все вместе, а не по очереди. Причём прессинг включается в первые же секунды, как только соперник завладел мячом.

«Рома» не спаслась. У «Ливерпуля» беда с концентрацией, у УЕФА – с судьями По каким правилам в Лиге чемпионов бьют пенальти?

В Германии Клопп делал то же самое и сотворил невозможное. Он навязал борьбу «Баварии» и в какой-то момент её превзошёл! Пускай чаще чемпионами становились мюнхенцы, но за последнее время отнять у них золото умудрялась только «Боруссия» Клоппа (сезоны-2010/11 и 2011/12).

Игроки «Ливерпуля» носятся как сумасшедшие и с мячом, и без него. Получается дико энергозатратно, и мерсисайдцы проседают к концу матча. Пропустить два мяча в конце встречи – часть ливерпульского почерка. За полторы недели это случилось в обоих матчах с «Ромой», а также во встрече с «Вест Бромвичем». Задача бешеного «Ливерпуля» в том, чтобы за первые 70 минут оглушить соперника настолько, чтобы ему уже ничего не могло помочь.



Скорострельность «Ливера» поражает. Приведу немного статистики.

1. «Ливерпуль» впервые за 30 лет наколотил 130 голов за сезон.

2. Никогда раньше в истории плей-офф ЛЧ клубы не забивали 13 мячей в двухматчевом противостоянии.

3. Только три команды в истории ЛЧ достигали отметки в 40 голов за один турнир:

а) «Барселона» – в сезоне-1999/2000,

б) «Реал» – в сезоне-2013/14,

в) «Ливерпуль» – в сезоне-2017/18.

Увы, у многих фанатов восприятие «Ливерпуля» смещено в сторону Салаха. Мол, он лучший футболист на сегодня, дайте ему «Золотой мяч» — сборной России капут.

Это искажение действительности. Да, Салах важнейший игрок «Ливерпуля». Да, в этом году у него прёт. Но продай его, и Клопп найдёт нового человека, который будет вырываться в свободные зоны. Пожалуй, для «Ливерпуля» было бы верным решением продать египтянина, пока за него предлагают огромные деньги. Скажу ещё одну спорную вещь: тот же Фирмино для команды не менее важен. Дети, которые только сейчас начали смотреть футбол, полюбят именно «Ливерпуль». За ним интересно наблюдать.

Команда Клоппа рубится сама и позволяет это делать другим. Вот и в Рим «Ливерпуль» приехал играть, а не отстаивать преимущество в три мяча. Клопп был близок к тому, чтобы поплатиться за свой подход, но он не изменил своим принципам. Мало кто на это ставил, но «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. И нет ничего справедливее! Даже несмотря на поражение в Риме, команда Клоппа была лучше на каждой стадии.



1/2 финала: 7:6 в противостоянии с «Ромой»; 1/4 финала: 5:1 против «Манчестер Сити»; 1/8 финала: 5:0 по сумме двух матчей с «Порту».



А всё потому, что «Ливерпуль» – это и есть футбол. Искренний и самоотверженный.

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