Цените последние месяцы результативного футбола. Скоро всё это закончится

20 мячей в четырёх полуфинальных матчах Лиги чемпионов — это не аномалия, потому что футбол поступательно двигался к расцвету результативности. Помешательство на контрпрессинге привело к небывалому умению командно реализовывать быстрые атаки, а это, в свою очередь, воспитало новых героев — Салаха, Сане и даже Эндрю Робертсона. Ещё никогда в футболе не были так важны следующие 10 секунд после потери мяча — «Реал» с «Баварией», два европейских титана, испытывали меньше сложностей с созданием давления на чужой половине поля, чем с выходом из-под него.

Футбол дал романтику, а вместе с тем вскрыл эфемерность термина «игра по счёту» и показал, что даже при относительно для этого вида спорта высокой результативности рандомизация результатов высока. Есть все основания полагать, что всё это закончится уже грядущим летом, после чемпионата мира в России.



Дело в том, что чемпионаты мира если и не диктуют общий тренд развития футбола, то точно его фотографически фиксируют. Примерно с начала 80-х результативность мундиалей и атакующая ментальность команд развиваются волнообразно: после падения идёт рост, после роста — падение. C 2006 года, когда тренд задала новая, агрессивно атакующая Германия, результативность росла, и велика вероятность того, что в России мы увидим самый голевой турнир за последние 35-40 лет. Но после него и после нынешней Лиги чемпионов (тоже самой бодрой за много лет) всё закончится.

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Волнообразность результативности и смены ментальности в атаку или оборону всегда объясняется тем, что на пике — в самой высокой или самой низкой точке — находится тренер, который начинает упорно идти против тренда, за счёт чего побеждает. Моуринью в «Порту» и первом «Челси», Клопп в ранней «Боруссии», Симеоне в «Атлетико» — все они не просто тренеры-победители, но геймчейнджеры, люди, определившие частичную смены парадигмы восприятия игры. Теперь, когда результативность на пике, а бешеный футбол полюбили все (что развило ещё один феномен — команда на один сезон), пришло время для нового геймчейнджера. Он покажет: вот такая оборона даёт результат, ребята, а вы там и дальше играйте по 8:6 и 4:4. Это может быть на чемпионате мира, это может быть в следующей Лиге чемпионов. И это необратимо случится.

И кое-что уже готовит почву для смены парадигмы. Бессменного минимум-полуфиналиста-любой-ЛЧ «Баварию» возглавит Нико Ковач, тренер, ориентированный на построение сильной командной обороны. Ушёл из «Арсенала» Арсен Венгер, и найти на его место романтика такого же калибра будет сложно. В Испании, которая по определению диктует тактические тренды уже полтора десятилетия, шикарные сезоны проводят «Валенсия» (Марселино Гарсия Тораль многое ставит на сильную переходную фазу из атаки в оборону) и «Хетафе» (Пепе Бордалас — вообще самый недооценённый прагматик Европы: с мусорным составом команда идёт в еврозоне, и меньше неё пропустили только «Барселона» и «Атлетико»). Для окончательного обновления курса нужна большая победа тренера жёсткой оборонительной ментальности.



Но пока мы можем наслаждаться голами, как это было в двух матчах «Ливерпуля» и «Ромы». И «Ливерпуль» — совершенно закономерный финалист в нынешних условиях: туда его вывел тренер, который у низшей точки результативности поставил на новую голевую волну.