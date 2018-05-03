«Мы забили 4, а в финале – Салах». СМИ Италии возмущены победой «Ливерпуля»

В Италии вовсю трубят о судейской несправедливости, а в Англии Александер-Арнольд стал главным персонажем мемов.

Немного о шаблонном мышлении. «Везите сюда «Реал», — сразу несколько изданий в Англии после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов выбрали именно такой пижонский заголовок: Daily Mail, I Sport и The Guardian.

«На Киев – это сюда», — пальцем указывает направление для читателей Daily Express автор второго гола «Ливерпуля» в ворота «Ромы» Жоржиньо Вейналдум.

Другие издания сосредоточились на теме покорения Рима: «Римляне повержены», «Достигли цели». Ответная встреча для мерсисайдцев действительно получилась нелёгкой.

«Пришли, забили, победили» — даже заголовок ненавистного любому болельщику из Ливерпуля таблоида The Sun сегодня восхваляет финалистов Лиги чемпионов. А другая газета, Daily Star, на первой полосе находит место для такого заголовка: «Афера по-итальянски».

«Поаплодируем „Роме“, — пишет главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport на первой полосе. Действительно, римляне сделали всё возможное, чтобы отыграться, но этого не хватило. А коллеги из Corriere dello Sport решили не церемониться и размещают на обложке газеты крупными буквами слово «несправедливость».

Внутри La Gazzeta dello Sport всё пропитано сарказмом. В первом же развороте произошедшее в Риме колумнист называет «капитальным посмешищем»: «Мы создали тысячу моментов, забили четыре гола, а в финал в итоге прошёл Салах».

«Ты никогда не будешь красть один», — очередной намёк на судейскую несправедливость в матче.

«Не знала, что в футбол можно играть с двумя вратарями».

Пожалуй, самый популярный мем на просторах англоязычного Интернета прямо сейчас: Трент Александер-Арнольд подражает канадскому рэперу Drake.

«Ливерпуль» проходит в финал Лиги чемпионов».

И ещё один вариант для тех, кто не устал от «гифок».

Болельщикам будет о чём подискутировать с потомками: например, о том, сколько игроков было в ливерпульской команде.

Или о том, что УЕФА «назначила четверых слепых на матч Лиги чемпионов».

«Сезон мечты для «Ливерпуля» продолжается».

«Сегодня из трубы Ватикана идёт красный дым, и это означает только одно: «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов».

Болельщики – Андрею Воронину: «Доставай пиво, дружище. Мы едем в Киев».

Самый эпичный провал, который может случиться с болельщиком: привезти с собой в Рим не ту футболку. Пишет фанат «Ливерпуля»: «Думал, что упаковал свою ретрофутболку «Ливерпуля». Оказалось, что положил верх от пижамы, который мама подарила на Рождество. Представьте себе мою реакцию в аэропорту».

«Ладно, держите фото, ублюдки».

Другой болельщик из Англии рассказал, как жена разыграла его в день матча, едва не доведя до нервного тика.

— Телевизор выключился, экран чёрный, я выключила его и подождала, но ничего не изменилось.

— Шикарно. Ты что, надо мной издеваешься? Кабельная коробка включена?

— Всё включено, звук включён, но экран чёрный.

— Господи, только не сегодня… Ты точно проверила, нигде провода не болтаются?

— Да, всё проверила.

— Серьёзно, я не могу сегодня этим заниматься. Ты должна это исправить.

— Ну что я могу сделать? Мне всё равно скоро на работу уходить.

— Пожалуйста, проверь ещё раз все HDMI-входы. Точно правильный канал настроен?

— Да, и ни один из каналов не работает.

— Ради всего святого…

— Ну что, пена изо рта пошла?

— Я в ярости. Ты меня разыграла?

— Может быть.

— Клянусь всем святым, я врежу тебе. Я уже собирался покупать новый телевизор по пути домой.