ФНЛ – это рок-н-ролл. Даже в Серии А интриг меньше

Ни один чемпионат так и не предложил зрителям бойню за титул. Такую, чтоб до последней крови. В Германии и Франции всё понятно заранее, а в Англии «Ман Сити» весь сезон не сходил с первого места с огромным отрывом. Почти то же самое с «Барсой» в Испании. Да даже в Италии, которую все хвалили за сохранение интриги, последний тур, видимо, оставил Неаполь без чемпионства. За три тура до конца. Кто-то сейчас припомнит РФПЛ. Но давайте честно: не набрать два очка для «Локо» в оставшихся матчах — это какой-то сюр. А ещё недавно отрыв от соперников был ещё большим.

Но когда в поп-индустрии наступает кризис имён и эмоций, знающие люди тянутся в андерграунд. В глубокий андерграунд российского футбола лезть, пожалуй, не стоит – эта история для подготовленного зрителя. К счастью, оно и не нужно: настоящая рубка начинается уже в ФНЛ. Здесь до сих пор ничего непонятно.

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Кто претендует на выход в РФПЛ?

Тройка лучших уже известна: в неё войдут «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей». А вот в каком порядке – всё ещё большой вопрос. Первое и третье место разделяют всего три очка, и клубы до сих пор ведут борьбу за прямой выход в Премьер-Лигу. Дальше идёт второй эшелон – два клуба, которые бьются за четвёртую строчку и выход в стыки. Этими клубами являются «Тамбов» и «Балтика», и первый пока впереди с преимуществом в три очка.

Что будет при равенстве очков?

Здесь по сравнению с Премьер-Лигой есть очень серьёзное отличие. В ФНЛ при равенстве очков смотрят не на личные встречи, а на количество побед в сезоне. Недавно так было и в РФПЛ, но сейчас лиги живут по разным правилам. Почему – непонятно. Может, в верхах просто не обратили на это внимания? В общем, мы напомнили, если что.

Учитывая этот пункт регламента, «Енисей» с 24 победами уступает «Оренбургу» и «Крыльям» (по 25). «Тамбов» на одну победу опережает «Балтику» (19 против 18).

Может сложиться так, что первые три команды сравняются в ближайшем туре как по количеству очков, так и по количеству побед. Тогда будут учитываться результаты личных встреч. Как и в РФПЛ, нужно будет считать, какая из команд набрала больше очков в отдельно взятых матчах с участием трёх команд. Все матчи сыграны: «Оренбург» в матче с соперниками взял 7 очков, «Крылья» — 4 очка, «Енисей» — 6.

«Балтика» всё ещё может догнать «Тамбов» и запрыгнуть на четвёртую строчку. Если очков и побед у команд станет поровну, в стыки пойдёт клуб Игоря Черевченко – по личным встречам он впереди.

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У кого лучше календарь?

Здесь, опять же, будет логично сравнивать календарь двух групп команд по отдельности: в каждой из них решают разные задачи. Среди первой тройки лучший календарь, пожалуй, у «Крыльев». Команду Тихонова ждут встречи с середняком «Кубанью» и выезд к аутсайдеру во Владивосток. Другому экс-спартаковцу Аленичеву будет чуть сложнее: его клуб встретится с «Шинником» и «Динамо» (СПб) – оба клуба на подступах к первой пятёрке. Но самый сложный календарь ждёт лидера ФНЛ «Оренбург». Впереди матчи с финалистом Кубка России курским «Авангардом» и «Тамбовом», который бьётся за попадание в стыковые матчи с четвёртого места.

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В дуэте «Тамбов» — «Балтика» календарь проще у калининградцев. «Тамбов», как мы уже сказали, сыграет с лидером лиги, а также поедет в гости к «Сибири», которая близка к пятёрке лучших как никто другой. У «Балтики» — выезд в Питер к «Динамо» и домашняя игра с аутсайдерами ФНЛ «Тюменью».

А кто вылетает?

Здесь всё ещё веселее: вылететь может почти половина команд лиги. Девять, если быть точным. «Химки» обезопасили себя от вылета: по количеству побед их уже не догнать, а вот «Волгарь», «Олимпиец» и вторые команды «Спартака» и «Зенита» всё ещё могут распрощаться с ФНЛ. Сейчас они вне зоны вылета, но лишь «Волгарь» оставил себе комфортное преимущество в пять очков. У остальных оно не превышает и двух.

Прямо сейчас в зоне вылета находятся «Ротор-Волгоград», «Томь», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел». Только последние потеряли шансы спастись. Чтобы долго не расписывать турнирную ситуацию, прикреплю скриншот. Это ли не рок-н-ролл?