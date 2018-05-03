Месси vs Салах: кто кого?

Наш прошлый обзор по состоянию на 5 апреля носил название «Поедет ли «Золотая бутса» в Африку?». По всей видимости, нет. И вот почему.

Несмотря на то что новый лидер гонки Лионель Месси («Барселона») всего на 1 гол (2 очка) опережает Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), решающим фактором становится количество предстоящих матчей. И тут преимущество пятикратного обладателя приза явное.

У сине-гранатовых впереди ещё 4 игры, тогда как мерсисайдцам предстоит выходить на поле всего дважды. Кроме того, чемпионат Англии завершается 13 мая, и аргентинец будет в курсе окончательного итога египтянина по забитым мячам, играя в последнем туре чемпионата Испании 20 мая.

Вернёмся на месяц назад. Салах лидировал с 29 голами (58 очков), на 3 мяча (6 очков) опережая Роберта Левандовского (мюнхенская «Бавария»), Чиро Иммобиле (римский «Лацио») и Лионеля Месси. Приведём их показатели за прошедший период.

Салах из-за травмы пропустил один матч, а в следующих трёх играх забил 2 гола и на сегодня имеет 31 мяч (62 очка). Отвлекаясь от борьбы за «Золотую бутсу», отметим, что он повторил рекорд по забитым мячам в английской Премьер-лиге и в двух оставшихся играх может установить новое достижение.

Левандовски, решив все вопросы в Бундеслиге (чемпионство «Баварии» и очередной титул лучшего бомбардира чемпионата Германии), с началом стадий плей-офф Лиги чемпионов нечасто выходил на поле в стартовом составе клуба на внутренней арене. Тем самым стало понятно, что он самоустранился от борьбы за «Золотую бутсу». Все 4 игры за апрель Роберт начинал на скамейке и всего два раза выходил на замену, отличившись по разу. В итоге у него 28 голов (56 очков) за 28 игр.

Иммобиле сыграл в 5 играх, но в последнем матче с «Торино» на 14-й минуте был заменен из-за травмы и, по всей видимости, пропустит остаток сезона. Обидно, так как он реально претендовал на приз. В предыдущих играх Чиро забил 3 мяча и достиг результата 29 голов (58 очков) в 32 матчах.

Месси выходил на поле 4 раза и отличился в двух из них, но зато оба раза оформил хет-трики. Таким образом, Лионель обогнал Салаха на один мяч (32; 64; 33) и, как сказано выше, стал основным претендентом на «Золотую бутсу» сезона-2017/18.

Перейдём к бомбардирским гонкам в национальных лигах, которые имеют представителей в топ-30 «Золотой бутсы».

Испанская Примера. Криштиану Роналду (мадридский «Реал»), так же как и Левандовски, из-за участия в Лиге чемпионов подвергается ротации в играх чемпионата Испании. Таким образом, он по сути не участвует в гонке за титулы Пичичи и «Золотой бутсы». В апреле Роналду играл только в двух матчах из четырех и забил в них по голу. Между прочим, его голевая серия составляет уже 8 игр, в которых он забил 16 мячей. С начала сезона у португальца 24 гола (48 очков) в 25 матчах.

Далее следуют Луис Суарес из «Барселоны» (23; 46; 29), Яго Аспас из «Сельты» (20; 40; 32), Кристиан Стуани («Жирона») и Антуан Гризманн (мадридский «Атлетико») – оба по 19; 38; 30.

Английская Премьер-лига. Вслед за Салахом следует Гарри Кейн («Тоттенхэм»), который в 4 играх забил 3 гола, причём один из них был вначале записан на Кристиана Эриксена. Всего у англичанина 27 мячей (54 очка) в 34 матчах. Остальные бомбардиры значительно отстают: Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» (21; 42; 25), его одноклубник Рахим Стерлинг (18; 36; 31) и форвард «Лестера» Джейми Варди (17; 34; 34).

Итальянская Серия А. Травма Иммобиле предоставляет шансы нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди обогнать его в борьбе за титул лучшего бомбардира чемпионата Италии. Ведь на сегодня Икарди всего на 2 гола отстает от лидера (27; 54; 31) и впереди ещё 3 игры. Как и в Англии, преследователи дуэта лидеров вдалеке: Пауло Дибала из туринского «Ювентуса» (21; 42; 30), Фабио Квальярелла из генуэзской «Сампдории» (19; 38; 33) и Дрис Мертенс из «Наполи» (17; 34; 35).

Германская Бундеслига 1. Как и ранее, после перехода Пьер-Эмерика Обамейянга из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Арсенал», других представителей чемпионата Германии помимо Левандовского в топ-30 нет. Нильс Петерсен из «Фрайбурга» имеет в активе всего 15 мячей.

Французская Лига 1. Эдинсон Кавани из «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Франции (27; 54; 31), но его показатели за последние несколько месяцев не позволяют бороться за «Золотую бутсу». А ведь в первой половине сезона он был одним из реальных претендентов.

На второе место во Франции вышел Флорьян Товен из «Марселя» (20; 40; 32). Далее следуют давно не играющий из-за травмы Неймар из «ПСЖ» (19; 38; 20), Радамель Фалькао из «Монако» (18; 36; 25), Мариано Диас из «Лиона» (18; 36; 32), Набиль Фекир из «Лиона» (17; 34; 27) и Карл Токо Экамби из «Анже» (17; 34; 34).

Португальская Примейра. Лидер гонки форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас получил травму и его показатели остались прежними (33; 49,5; 28). Далее следуют Бас Дост из лиссабонского «Спортинга» (26; 39; 28) и Мусса Марега из «Порту» (22; 33; 27).

Турецкая Суперлига. В топ-30 к Бафетимби Гомису из стамбульского «Галатасарая» (27; 40,5; 30) присоединился Бурак Йилмаз из «Трабзонспора» (23; 34,5; 24).

Польская Экстракласса. Игор Ангуло («Гурник» Забже) снова стал лидером бомбардирской гонки (22; 33; 29), обогнав на мяч Карлоса Лопеса из краковской «Вислы».

Израильская Премьер-лига. Впервые в топ-30 нынешнего сезона вошел представитель чемпионата Израиля. Это Диа Саба из «Маккаби» Нетания (22; 33; 30).

До конца европейского сезона осталось меньше месяца, и мы скоро подведём окончательные итоги розыгрыша «Золотой бутсы».