Рекорд ЛЧ, автогол в полуфинале и стирка. Почему Милнера называют скучным?

Джеймс Милнер ни разу не дал скандального интервью. Его не лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии. Никогда не штрафовали за непрофессионализм. Он не опаздывает на тренировки. Одна из статей в The Independent начинается с фразы: «Милнер даёт скучные интервью».

«Быть скучным – это же весело», — решил кто-то и завёл аккаунт в «Твиттере» под названием Boring James Milner – «Скучный Джеймс Милнер». На весну 2018-го у «Скучного Джеймса Милнера» 618 тыс. читателей. Что они читают?

«Джордан Хендерсон спросил меня: «Ты видел тот удар скорпиона Роналду?». Я переспросил: «Ты имеешь в виду его удар «ножницами»?». Он сказал: «Что-что?». Я объяснил: «Ну, это точно был «ножницами», а не удар скорпиона». Он ответил: «Спасибо, Джеймс». Я ответил: «Не за что».

А вот твит, который стал легендарным. «Две тёмные стирки, одна светлая высушены и выглажены за два часа четыре минуты. Это не мой личный рекорд, но близко».

Твит оказался настолько популярным, что однажды его вспомнил сам Милнер в своём собственном аккаунте. «Времена, когда меня не было в «Твиттере». #Ностальгия».

Более того, однажды Джеймс опубликовал видео, в котором он читает посты «Скучного Джеймса Милнера».

В общем, в Англии давно сложился консенсус насчёт Милнера. Он скучный и согласен с этим и сам. Но только за пределами поля.

Рекордный Милнер

На поле он бьёт рекорды с 16 лет. В 2002 году 16-летний Джеймс – игрок «Лидса» — забил гол на «боксинг дэй» в матче АПЛ с «Сандерлендом». И стал самым молодым автором гола в истории турнира. За пять лет он провёл 46 матчей за молодёжную сборную Англии – это рекорд. В 2017 году Милнер забил в ворота бывшей команды, «Манчестер Сити». И обновил рекорд, который давно установил он сам: в 47 мечтах подряд, когда Милнер забивает гола, его команда не проигрывает. В первом полуфинальном матче с «Ромой» он отдал голевой пас на Роберто Фирмино: это был девятый ассист в одном сезоне Лиги чемпионов — рекорд. Столько нет ни у кого, по восемь у Неймара и Руни.

Пожалуй, девять голевых передач в 10 матчах – самое неожиданное достижение, которое только можно представить. От игрока такого типа можно ждать рекорд по отборам, но голевые передачи? И это лучше всего объясняет уникальность Милнера.

Уникальный Милнер

За свою карьеру Милнер играл на 10 позициях. Вот как выглядит карта его позиций. Здесь есть всё. Конечно, имеют значение только те амплуа, в которых он провёл значительное количество матчей. Таких четыре. В защите и полузащите, на левом и правом фланге, в центре. Сказать, что Джеймс универсал, значит, сильно его недооценить.

Мануэль Пеллегрини, с которым «Манчестер Сити» выиграл титул, говорил о нём: «Есть игроки техничнее Милнера. Есть быстрее, есть те, кто лучше играет головой. Но нет игрока, кто умеет так же хорошо делать всё вместе». Когда Юрген Клопп не знал, как решить проблемы с левым флангом защиты в прошлом сезоне, он посмотрел на Милнера. Тот отреагировал максимально скучно: «Конечно, я не хотел играть на этой позиции. Но интересы команды важнее». И отыграл на фланге обороны больше 30 матчей. В этом он весь.

Чтобы одинаково полезно работать на стольких позициях, нужны стальные лёгкие. У Милнера они есть. Вернее, он целиком из стали: за 16 лет во взрослом футболе ни разу не пропустил из-за травмы больше полутора месяцев. Максимум шесть матчей за пять недель в «Ньюкасле» в 2008 году, когда в игре с «Ливерпулем» он вывихнул лодыжку. Тогда его тренер, Кевин Киган, внезапно заявил, что эта травма пойдёт на пользу: «Милнер невероятно готов физически, но он играет без пауз три сезона подряд. Ему нужно передохнуть. Я приказал ему отдохнуть». Милнер отдохнул и с тех пор уже 10 лет обходится без отдыха.

Гегенпрессингующий Милнер

Такой интенсивный стиль отлично вписывается в футбол Клоппа. Он сверхполезен в прессинге. В этом сезоне Джеймс четвёртый в команде по попыткам отбора (81 в АПЛ), удачным отборам (57 в АПЛ), четвёртый по заблокированным ударам соперника, четвёртый по прерванным пасам соперника. Чтобы правильно оценить эти цифры, нужно учесть, что Милнер – единственный, кто входит в топ не по одному из этих показателей, а по всем сразу.

В Лиге чемпионов он ещё полезнее. По попыткам отбора уступает только одному – Каземиро. По заблокированным ударам и прерванным пасам он в десятке лучших игроков турнира. Это работа без мяча, но Милнер полезен в игре с мячом. Его точно нельзя назвать ведущим полузащитником хотя бы потому, что Джеймс для этого недостаточно вовлечён в игру. Но, во-первых, в ЛЧ он делает на 20% больше пасов, чем в чемпионате, а во-вторых, иногда качество важнее количества.

В этом сезоне Милнер обнаружил умение, которое раньше проявлялось мало: отдавать длинные пасы на ход стартующему с линии офсайда форварду. Это даже необязательно записывается как ассист: в первом матче четвертьфинала с «Ман Сити» он одним пасом разрезал всю защиту «Сити» и вывел в прорыв Салаха. «Ливерпуль» повёл в счёте, но пас не попал в статистику как результативный. Но Джеймс и в качестве ассистента универсален: одну голевую передачу он записал после подачи с углового, три после прострела/навеса с фланга, ещё одну после стеночки в центре. Можно было бы списать аномальную результативность на фактор «Спартака», но даже за вычетом трёх ассистов в одном этом матче остаётся много.

Автогольный Милнер

Огромный объём работы редко становится сенсацией, поэтому Милнеру достаётся меньше внимания, чем Салаху, Фирмино и Мане. Сейчас он на слуху из-за нелепого автогола в матче с «Ромой». Возможно, это тоже был бы рекорд – самый нелепый автогол в этом сезоне – если бы кто-то взялся сравнить.

Про этот «Ливерпуль» вы будете рассказывать своим детям Вы хоть представляете, что сейчас творит Клопп?

Но в «Ливерпуле» Милнер стал вице-капитаном и без статуса суперзвезды. А во вчерашнем матче привычно набрал наибольшее на поле количество отборов и перехватов. После финального свистка журналист спросил, отметит ли он выход в финал бокалом вина. Он ответил: «Мне больше нравится смородиновый сок». И опубликовал в «Твиттере» это фото с подписью: «Кто знает, как убрать с лица логотип Лиги чемпионов».

И его ещё называют скучным?