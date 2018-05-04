Рейтинг кандидатов в сборную России. 28-й тур. Вратари и защитники

Игорь Акинфеев, ЦСКА, 9-10 (+1)

Голкипер ЦСКА провёл шикарный матч с «Зенитом». Игорь уверенно играл на выходах и сделал несколько важных сейвов. А ещё не позволил Заболотному забить свой первый мяч в Питере.

Александр Селихов, «Спартак», 5-5

«Спартак» провёл сухой матч в Перми, но особой заслуги Селихова в этом не было. Вмешательства голкипера попросту не понадобилось, а потому шансы на сборную остались на том же уровне.

Владимир Габулов, «Брюгге», 5-5

Матч с «Генком» Габулов провёл в основе. В этой игре он пропустил гол, но вряд ли мог что-то сделать в том эпизоде: мяч после удара головой аккуратно залетел ему за шиворот. В остальном сыграл на привычном уровне.

Маринато Гилерме, «Локомотив», 6-6

«Краснодар» отложил чемпионство «Локо», победив 2:0, но вина бразильца в этом невелика. Первый мяч, например, он пропустил с пенальти. Чисто теоретически мог затащить эпизод со вторым мячом. Не получилось, но это не повод говорить о его ошибке.

Владимир Гранат, «Рубин», 7-7

Занял привычное место в центре защиты и в матче с динамовцами сыграл на ноль. Впрочем, в плюс Гранату этот матч тоже не поставишь: соперник в атаке уж точно не феерил.

Руслан Камболов, «Рубин», 5-6 (+1)

А вот другой защитник «Рубина» проявить себя смог. Камболов в матче с «Динамо» отлично видел поле и сделал много качественных передач из глубины. Годный матч: шансов поехать на ЧМ стало ещё больше.

Фёдор Кудряшов, «Рубин», 8-8

В последнем матче закрывал левую бровку. В сборной Фёдор на фланге не играет, но его цепкость и грамотная игра по позиции пригодились и здесь. Надеемся, опыт игры в центре вспомнится с первыми тренировками.

Илья Кутепов, «Спартак», 6-5 (-1)

«Спартак» сыграл на ноль в Перми, но Кутепов провёл слабый матч. Выглядел неуверенно, плохо боролся за верховые мячи: если «Амкар» и создавал какие-то моменты, то неизменно из-под Ильи.

Максим Беляев, «Арсенал», 5-5

Хотя вина за пропущенный мяч от «Анжи» по большей части лежит на Сунзу, сверхуспешной игры Беляев не показал. А значит, шансов убедить Черчесова в своей необходимости становится всё меньше.

Андрей Семёнов, «Ахмат», 6-6

Семёнов был надёжен и помог своей команде сыграть на ноль с «Уралом». В одном моменте он даже подстраховал своего голкипера. За два тура до конца РФПЛ Андрей – один из самых очевидных кандидатов на замену травмированным защитникам сборной.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче», 5-5

Русский немец окончательно стал оплотом обороны «Фенера» на пару с Мартином Шкртелом. В этот раз его клуб выиграл у «Касымпаши» (4:1), а Роман показал свой привычный футбол.

Никита Чернов, «Урал», 3-2 (-1)

Этот кандидат всё дальше от сборной. Никита провёл очередной матч на скамейке запасных. Если уж не проходить в состав середняка РФПЛ, какие могут быть разговоры о ЧМ?

Юрий Жирков, «Зенит», 7-7

Вошёл в игру с ЦСКА уже на 18-й минуте, заменив травмированного Ивановича. Поймав нужный ритм, он вырезал отличные подачи в штрафную площадь и был весьма активен. Ничего нового.

Константин Рауш, «Динамо», 6-6

Сыграл с «Краснодаром» в той роли, в которой его собираются использовать в сборной. Правда, ничем особенным так и не отметился. Разве что жёлтой карточкой. Но старания Константина видны в каждом матче. С ними может прийти и результат.

Дмитрий Комбаров, «Спартак», 5-5

Всю игру в Перми провёл на скамейке. Скорее всего, Дмитрий не попал в тактический рисунок тренера на игру. На его шансы в сборной это повлиять не должно.

Георгий Щенников, ЦСКА, 5-6 (+1)

Выдал замечательный матч с «Зенитом», раз за разом сбивая темп питерских аргентинцев. Почти не ошибался, но одно из противоборств закончилось жёлтой карточкой. В остальном показал то, чего и ждёт от него Черчесов.

Марио Фернандес, ЦСКА, 6-6

Активно подключался к атакам, при этом не забывая об обороне. Типичный Фернандес. В одном из эпизодов даже пробил по воротам головой – мяч прошёл мимо.

Александр Самедов, «Спартак», 5-5

Самедов никогда не отличался стабильностью, но в последнее время хорошие игры он выдаёт крайне редко. Матч в Перми провёл в запасе. Место в основе сборной под большим вопросом. Причём уже давно.

Игорь Смольников, «Зенит», 5-5

Пытался обострять игру дальними передачами и даже решился пробить издалека. Сзади обошёлся без явных привозов. Тем не менее сильного влияния на игру не оказал.

Владислав Игнатьев, «Локомотив», 5-4 (-1)

В Краснодаре, как и многие его партнёры, сыграл неудачно. На фланге проигрывал дуэль Вандерсону: временами бразилец его откровенно возил. Учитывая конкуренцию в сборной, Игнатьеву придётся сильно потрудиться в оставшихся турах. Иначе ЧМ пройдёт мимо.