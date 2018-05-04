Сёмин останется в «Локо», потому что выполнил все задачи

«Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы



В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Атлетико» принимал «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



В составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Диего Коста, который отличился на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи от Антуана Гризманна.



В первом матче, в Лондоне, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико» вышел в финал Лиги Европы, а «Арсенал» завершил участие в турнире.

«Марсель» вышел в финал Лиги Европы благодаря голу в дополнительное время



«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Зальцбурга» Амаду Айдара, отличившийся на 53-й минуте. В середине второго тайма нападающий французского клуба Буна Сарр забил в свои ворота. В дополнительное время голом за «Марсель» отметился защитник Роланду.



Первая встреча команд завершилась победой «Марселя» со счётом 2:0. Таким образом, французский клуб вышел в финал Лиги Европы, а «Зальцбург» покинул турнир.

«Локомотив» подпишет новый контракт с Сёминым



Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу, в ближайшее время «Локомотив» подпишет новый контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым по системе «1+1». Опция продления договора активируется в случае выполнения поставленных задач.



«Совет директоров поставил перед командой задачу быть в пятёрке, выйти из группы в Лиге Европы и достойно выступить на международной арене. Она выполнена. «Локомотив» обеспечил себе место как минимум в тройке.



Это результат работы президента Ильи Геркуса, каждого сотрудника клуба, и конечно же Юрия Сёмина. Совет директоров оценил достигнутый результат и предложил главному тренеру новый контракт на прежних условиях», — сказал источник.

«Матч ТВ» не покажет игру 29-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Зенит»



Общедоступный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру 29-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом», которая пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 5 мая.



Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. В это время в эфире «Матч ТВ» будет идти передача «Вэлкам ту Раша». В 16:55 телеканал начнёт прямую трансляцию баскетбольного поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит».



Напомним, «Локомотив» может досрочно выиграть Премьер-Лигу, если победит «Зенит» в 29-м туре.

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Президент «Дженоа» подтвердил переход Кришито из «Зенита»



Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил летний переход защитника «Зенита» Доменико Кришито на правах свободного агента.



«Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом. Есть и другие игроки, которыми мы интересуемся и которых я пока не буду называть из уважения к их клубам. Поговорим об этом снова в конце сезона», — цитирует Прециози Sportface.it.



Ранее сообщалось, что «Дженоа» предложил Кришито подписать контракт на пять лет с возможностью получения работы в структуре клуба по окончании карьеры футболиста.

Прядкин: есть предложение зимой провести Кубок РФПЛ с участием восьми команд



Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах возрождения Кубка лиги, который уже проводился в России в 2003 году.



«Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести. Пока есть предложение сделать небольшой турнир с участием восьми команд. Единственная загвоздка – сроки Кубка. Европейский календарь очень жёсткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу. В 20-х числах мы представим его проект», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Стали известны имена игроков «Тосно», которые потребовали погасить задолженность



«Чемпионату» стали известны имена шести из семи игроков, которые потребовали у руководства «Тосно» погасить перед ними задолженность, — Вагиз Галиулин, Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Рустем Мухаметшин, Василий Лукичев, Максим Палиенко.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что семеро футболистов обратились к руководству клуба с требованием выплатить долги. Если игроки не получат денег в течение ближайших дней, у них будет право передать заявления в палату по разрешению споров.



«Тосно» столкнулся с финансовыми проблемами и находится в зоне вылета из РФПЛ за два тура до завершения сезона. Команда пробилась в финал Кубка России и получит шанс выступить в групповом этапе Лиги Европы в случае победы над «Авангардом». Однако тосненцам будет тяжело успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА.

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Карасёв рассудит «Авангард» и «Тосно» в финале Кубка России



Стали известны имена арбитров, которые обслужат финальный матч Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно», сообщает пресс-служба РФС.



Матч «Авангард» – «Тосно» обслужит бригада арбитров из Москвы во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным судьёй назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Инспектор – Гаряфий Жафяров из Москвы.



Финальный поединок Кубка России «Авангард» – «Тосно» состоится 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на матч



«Бешикташ», как и обещал ранее, бойкотировал доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче», что позволило его сопернику в соответствии с регламентом автоматически выйти в финал турнира, сообщает L`Equipe.

Ранее Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на сумму около € 210 тыс. «Бешикташ» в свою очередь будет вынужден заплатить штраф в размере € 10 тыс. Ответный матч команд в полуфинале Кубка Турции должен был доигрываться сегодня, 3 мая. Встреча без зрителей должна была начаться с 57-й минуты, на которой она была прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче», при счёте 0:0. Напомним, во время игры «Фенербахче» — «Бешикташ» в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать, а игра была приостановлена.



Узнав о решении федерации, «Бешикташ» 26 апреля объявил, что отказывается принимать участие в доигровке ответного матча. Пресс-служба команды подчеркнула, что своим решением клуб хотел показать, что услышал мнение собственных болельщиков, которые призывали бойкотировать доигровку встречи.



Первый матч команд завершился со счётом 2:2. «Фенербахче» в финале Кубка Турции сыграет с клубом «Акхисар Беледиеспор». «Бешикташу» теперь грозит штраф около € 790 тыс. и недопуск к участию в Кубке Турции в следующем сезоне.

«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом



Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб навечно закрепил 61-й игровой номер за полузащитником команды Гёкденизом Караденизом, который сегодня, 3 мая, объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.



«Карадениз всегда отдавал себя игре. Все мы помним его 61-й номер, который прославлял имя «Рубина» в России и Европе. По общему решению руководства клуба, инвесторов, игроков и всех болельщиков мы закрепляем за ним этот номер навечно», — сказал Сайманов.



Карадениз является воспитанником «Трабзонспора». В турецком клубе он выступал с 1997 по 2008 год, после чего перешел в «Рубин». Гёкдениз является двукратным обладателем Кубка Турции, двукратными чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. Вместе со сборной Турции он завоевал бронзовые медали Евро-2008. В составе национальной команды провёл 50 матчей и забил шесть мячей.