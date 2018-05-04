Чудо-гол Айдара и неудачные решения Карасёва. Что творилось в Зальцбурге

«Пеле» забил Пеле

Полуфиналы Лиги Европы не разочаровали! Причём сражение «Ред Булл Зальцбург» и «Марселя» оказалось даже увлекательнее, чем противостояние «Атлетико» с «Арсеналом» в «досрочном финале». Казалось, французы обеспечили себе достаточно комфортное преимущество, одержав победу на всегда горячем «Велодроме» – 2:0. Однако нынешний евросезон учит нас тому, что никакой счёт ничего не гарантирует. Чтобы вытащить самого себя из болота, нужно просто верить в себя и играть в свой футбол. И немного судейском помощи, куда же без этого?

«Марсель» сохранял перевес в два гола до 53-й минуты, но в этот момент случилось что-то невероятное. Полузащитник «быков» Амаду Айдара подхватил мяч вдалеке от штрафной Йоана Пеле и без лишних раздумий полез на ворота французов. В данном случае имя Пеле куда больше подошло бы самому Айдара. 20-летней малиец ускользнул по дороге от четверых соперников и забил. Супергол Амаду вдохновил команду точно так же, как и его точный дальний удар в четвертьфинале с «Лацио». Этот парень способен на волшебство – далеко пойдёт!

Карасёв опять удаляет

Дальше на первый план вышла бригада российского судьи Сергея Карасёва, которому ассистировали Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Для Карасёва полуфинал был пятым матчем в текущем розыгрыше Лиги Европы. До этого он работал на играх «Хайдук» – «Эвертон», «Коньяспор» – «Марсель», «Ред Булл Зальцбург» – «Реал Сосьедад» и «Атлетико» – «Спортинг». Назначил три пенальти и удалил с поля двух футболистов. В Австрии москвич «забыл» указать на «точку», а вот красную карточку опять показал.

Сперва у игроков «Марселя» возникли претензии к Карасёву, когда «быки» забили второй мяч на 65-й минуте. Точнее, это был автогол защитника Буна Сарра. Французы в ходе атаки сигнализировали сразу о двух нарушениях со стороны хозяев – офсайде и игре рукой. Пожалуй, тут Карасёв с помощниками верно во всём разобрались. А вот на 87-й минуте у российского судьи были основания поставить пенальти после попадания мяча в руку защитника «Зальцбурга» Дуйе Чалеты-Цара. Хорват отделался лёгким испугом – игра перетекла в дополнительное время.

«Липовый» угловой

Дело шло к серии пенальти, но на 116-й минуте Карасёв принял ещё одно сомнительное решение. Российский арбитр назначил угловой у ворот «Зальцбурга», хотя мяч, судя по повтору, вылетел за поле от игрока «Марселя». Великолепный Димитри Пайет, сделавший два голевых паса в первой встрече на «Велодроме», опять исполнил классную передачу, а вышедший на замену защитник Роланду сыграл как настоящий форвард – забил ударом в касание.

Если бы до финального свистка оставалось чуть-чуть больше времени, австрийцы, возможно, спаслись бы и с 2:1. Характер у команды Марко Розе – кремень. Но это был конец. Ещё через три минуты Айдара не то чтобы превратился в антигероя, а подпортил вид. Малиец отмахнулся от Пайета и заработал заслуженный «горчичник». Всего Карасёв показал в Зальцбурге 14 жёлтых карточек, включая те две, что превратились в красную. Тяжелые два часа для нашего судьи.

Теперь «Марсель» 16 мая сыграет в Лионе в финале Лиги Европы с «Атлетико».