Угадайте, где Салах. В Египте нашёлся его двойник

В 2016 году, когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии, звездой интернета стал двойник Джейми Варди. Они даже отмечали вместе чемпионство, обнимаясь, словно знают друг друга всю жизнь.

Теперь настало время славы египтянина Ахмеда Бахаа. Он настолько похож на Мохаммеда Салаха, что сразу понять, кто из них кто, довольно сложно. Болельщики говорят, что это лучшее сходство в истории двойников.

Бахаа живёт в Гизе, закончил Каирский университет, а сейчас работает инженером и играет в футбол.

Его схожесть с главной звездой Египта принесла ему огромную славу: с 2016 года он регулярно появляется на телевидении, а болельщики довольно часто путают его на улице с Мо Салахом.

С «братом-близнецом» Бахаа встретился, когда Салах играл в «Роме». Выяснять, кто на кого похож, долго не пришлось. «Салах был в шоке, когда увидел меня! Он сказал, что ему кажется, будто он стоит перед зеркалом. Но Мо сказал, что это он выглядит как я, потому что мне 30, а ему 25», — поделился Бахаа.

Ахмед снялся в рекламе оператора сотовой связи Vodafone. Или это всё же Салах?

А вот и сам Салах. Похожи ведь?