«Пилипчук поступил некрасиво по отношению к «Спартаку». Каррера расстроен

Каррера объяснил, куда исчез Пилипчук и что не так с Глушаковым. «Спартак» больше не будет прежним, и главный тренер рассказал почему.

«Почему нет Глушакова и Пилипчука?» — спрашиваем в Тарасовке у пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга. «Подождите немного, на пресс-конференции главный тренер ответит на все вопросы. Если я сейчас расскажу, о чём вы будете его спрашивать?» — замечает он.

Тем временем команда практически в полном составе собирается на тренировочном поле клубной базы в Тарасовке. Моросит мелкий дождь, такой привычный для «Спартака». Настроение вроде нормальное, многие улыбаются, но чувствуется напряжение. Как перед грозой.



«У Глушакова небольшое повреждение наружной боковой связки коленного сустава», — уточняет состояние игрока врач команды Михаил Вартапетов. — Он получил травму в результате прямого удара на тренировке. Удар пришёлся по внутренней поверхности сустава, пострадала наружная боковая связка. Но это не относится к категории тяжёлых травм, вопрос нескольких дней. На восстановление обычно уходит до двух недель, прошло уже больше недели. К матчу с «Ростовом» Глушаков точно не восстановится, а к «Динамо» – есть вероятность. Следим за ним каждый день».

Футболисты проводят стандартный комплекс упражнений, и, как только приходит время двусторонки, журналистов просят удалиться. Спустя час в зале для пресс-конференций появляется Каррера. Он собран и серьёзен. Но сам предлагает задавать вопросы не только о предстоящей игре с «Ростовом».

— Сейчас много истерики вокруг ухода Пилипчука. Как вы отнеслись к тому, что он поблагодарил всех, но не вас?

— Надо спросить у него. Причин его ухода я не знаю. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру.



— Когда он вам сказал, что покидает тренерский штаб?

— Я всё узнал из газет.

Пилипчук ушёл. Вот теперь это «Спартак» Карреры Итальянцы правят — помощником Массимо может стать Шалимов.

— Не считаете, что это было некрасиво?

— Считаю, и не только по отношению ко мне, но и к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. После ухода Пилипчука или меня из клуба «Спартак» не умрёт. Самое главное — это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман его сделал, и я желаю ему удачи.



— Он оставил вам конспекты по поездке в Ростов или они уже не нужны?

— Конечно оставил.



— Пилипчук не будет работать с вами в оставшихся двух матчах?

— Это вопрос к руководству клуба.



— Его сегодня не было на тренировке.

— Да, по идее он должен был лететь в Питер, смотреть матч «Тосно» — «Динамо».



— Откуда у Пилипчука мотивация просматривать этот матч, если он точно уйдёт?

— Он сказал, что уйдёт в конце сезона, а не сейчас. Не знаю, предпринимало ли что-то руководство по этому поводу.



— Когда вы виделись в последний раз?

— Думаю, я ответил на все вопросы, — раздражённо обрывает журналиста Каррера, который действительно достаточно подробно ответил на вопросы о Пилипчуке. — Есть более важные темы. Даже когда происходит государственный переворот, его обсуждают не так сильно, как сейчас эту ситуацию.

— В каком состоянии команда подходит к матчу с «Ростовом»?

— Настроение позитивное, все знают, что в оставшихся двух матчах стоит на кону очень многое. Надо оставить разговоры в стороне и доказывать всё фактами.



— Глушаков сможет сыграть?

— Нет, у него проблемы с коленом. Денис тренируется индивидуально.



— В каком состоянии Джикия?

— Он пока не может сыграть даже тестовую игру. Георгий хорошо восстанавливается, но о его выходе на поле пока рано говорить.

Первый зам Карреры. Как шёл к успеху Роман Пилипчук Как Роман Пилипчук попал в «Спартак», каковы его функции в штабе Массимо Карреры и почему не надо приписывать ему заслуг главного тренера.

— Взяли бы его в сборную России?

— Я не работаю в сборной.



— Максимович не занимался в общей группе, Боккетти дисквалифицирован, Таски недавно восстановился от травмы. Вас волнует ситуация с игроками обороны?

— Сегодня Таски тренировался в общей группе. У меня есть ещё один день, чтобы решить эту проблему. На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы.



— Вы видите проблемы в нападении?

— Можно создать 15 моментов, но не всегда удаётся их реализовать. Иногда забьёшь 1 из 15, в другой раз 7. Тут не предскажешь. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты и не позволять создавать их сопернику. В игре может повезти, и ты забьёшь, а можешь пропустить быстрый гол, и всё сложится не так, как задумывалось.



— Почему нападающие «Спартака» мало забивают в последнее время?

— Это касается не только нападающих. Один сделает касание и забьёт, а другой может 10 раз подряд пробить и не забить. Я не критикую игроков, исходя из принципа, забивает человек или нет. Отталкиваясь от того, как футболист отдаётся на поле, что делает для команды.



— То, что спартаковцы будут знать результат матча «Локомотив» — «Зенит», может как-то сказаться на игре против «Ростова»?

— Для меня важнее результат матча «Спартак» — «Ростов», чем «Локо» — «Зенит».

— Вы уверены, что это знание не скажется на игроках?

— Надо спросить у них. Но лично я не думаю, что это как-то повлияет. «Спартаку» нужно побеждать. Наша цель — второе место, нам надо набрать как можно больше очков.



— То есть на первое место вы уже не рассчитываете?

— Для этого должен проиграть «Локомотив». Мы можем набрать максимум 6 очков. У соперника отрыв в 4 очка. У них все шансы остаться первыми и взять чемпионство. Мы зависим только от самих себя, а чемпионство — от «Локомотива».

— Манчини, возможно, скоро станет главным тренером сборной Италии. Как итальянец что вы об этом думаете?

— Это хороший тренер, побеждал в Англии. Думаю, Манчини хороший вариант для сборной Италии.



— Он вёл переговоры с итальянской федерацией, являясь главным тренером «Зенита». Считаете, это корректно?

— Это вопрос не ко мне, а к «Зениту».



— Одна из итальянских газет на днях написала, что видит вас новым главным тренером «Ювентуса», и вроде как туринцы действительно заинтересованы в вас. Удивлены?

— Куда они смотрят — в бинокль? А если серьёзно, очень приятно это слышать, но в данный момент я думаю только о «Спартаке».



— Тренировать «Ювентус» — ваша мечта?

— Может быть, и мечта. Я с детства болею за «Ювентус», играл там. Когда-нибудь было бы здорово потренировать их. Тем более я уже работал там с Конте. Но, повторюсь, сейчас все мои мысли связаны только с матчем против «Ростова».