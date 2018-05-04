Кубок, молодёжь и спокойный Денисов. Юрий Сёмин в полном порядке

Юрий Сёмин подписал новый контракт с «Локомотивом». Срок соглашения — 1+1. Илья Геркус специально для «Чемпионата» объяснил это решение:



«Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным сплотиться и выразить доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее. Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам.

Предложение контракта главному тренеру – прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось.



Слова Сёмина о „пятой колонне“? Сейчас это всё уже в прошлом. Мы живём настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт. Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» – все мысли теперь только об этом.



Контракты игроков? С игроками мы будем разговаривать уже после 30-го тура чемпионата».



Меньше чем через сутки Палыч может стать трёхкратным чемпионом страны. Но за два сезона работы он уже добился в «Локомотиве» больше многих предшественников. Вспоминаем главные заслуги после его возвращения.

Взял Кубок России

Май-2017. Толпа весёлых парней в зелёных майках шатается по Сочи и поёт песни о «Локомотиве». Кубок России давно стал неофициально главным турниром для «железнодорожников» – до прошлого года у клуба было 6 титулов. В матче с «Уралом» добыли седьмой.



Прошлый сезон получился для «Локо» переходным и невероятно сложным – в чемпионате заняли лишь восьмым. Но победа в Кубке позволила попасть в Лигу Европы. И это стало одним из главных аргументов для совета директоров в определении будущего Юрия Сёмина. Тренер остался работать – сейчас об этом вряд ли кто-то жалеет.

«Есть пятая колонна — она не хочет, чтобы Сёмин продолжал дальше» «Локо» ещё не чемпион, но Палыч – лучший. Огненная пресс-конференция — о фейках, Анчелотти и бреде после поражения от «Краснодара».

Добавил молодёжи в состав

Вообще считалось (и считается), что Сёмин к молодёжи относится с осторожностью. Но теперь давайте считать. При нём до основного состава сборной России дошёл Антон Миранчук. Он же продолжил ставить в состав Алексея Миранчука те три месяца, когда все обсуждали возможный уход футболиста в «Рубин».



При Сёмине решающий гол «Спартаку» забивал Дмитрий Баринов. Он же переучил номинального опорного полузащитника в третьего центрального защитника. Другим футболистом, обученным играть на новой позиции, стал Михаил Лысов. В «молодёжке» он играл крайнего форварда. За основную команду дебютировал на фланге обороны – и сразу после ЦСКА. На сборах свои шансы получали другие футболисты «молодёжки».



Сёмин всегда одинаково отвечает на вопрос об отсутствии или присутствии любого игрока в составе: «Выходят те, кто лучше готов». Пример Миранчуков это подтверждает. И если кто-то из молодых парней прямо сейчас не попадает в основу «Локо» – решением будет просто больше и лучше работать на тренировках.

Подружился с Игорем Денисовым

Точнее, ни разу не разругался, по крайней мере публично. Игорь Денисов переходил в «Локомотив» с репутацией самого неспокойного футболиста страны, способного в одиночку развалить атмосферу в любой раздевалке.



За два года в «Локомотиве» с участием Денисова случился только один конфликт – недавняя история с допинг-пробой. Полузащитник оскорбил допинг-офицера, написав на бланке «Дебилы». Но раздражён Денисов был тем, что из-за допинга он не успевал на тренировку. В остальном его поведение идеально. Даже на поле – Денисов умудрился с 1 октября прошлого года не получать ни одной жёлтой карточки аж до 31 марта.

Про характер Игоря до сих пор рассказывают удивительные истории. Например, есть непроверенный слух, что после поражений он дольше всех сидит в раздевалке и не позволяет никому с ним разговаривать. Но Сёмина подобные истории, видимо, не волнуют – главное игра работа на тренировках. На все вопросы о Денисове Палыч сразу отвечал, что у него никогда конфликтов с игроками не было. Два года работы с одним из самых сложных футболистов России это подтверждают.

«Локомотив» заслужил чемпионство. Причин – много И неважно, случится ли это сегодня.

Реанимировал карьеры

Помните, в каком состоянии приезжал в «Локомотив» один из лучших защитников этого сезона Соломон Кверквелия? Напомним – после полугода нахождения вне заявки казанского «Рубина». Грузинский футболист до сих пор не любит вспоминать период работы с испанцем Хави Грасией, который оставлял его вне команды.

Приехав в «Локо», Саба несколько матчей набирал форму, но Юрий Сёмин сразу выделил главное: «С грузином в составе «Локомотив» всегда добивался побед». О`кей, уже есть Кубок России. И нужно набрать два очка до чемпионства.



Совершенно разобранным был Ману Фернандеш. На встрече команды с болельщиками летом 2016-го португальца спрашивали, когда он уже начнет играть. Следующие два сезона показали, что в резерве у «Локо» был просто невероятно крутой футболист. Почему с ним не могли сработаться другие тренеры и почему его так ругала Ольга Смородская – теперь уже вопрос к ним. Фернандеш при Сёмине забивает решающие голы, вызывается в сборную Португалии и рвётся на поле даже с переломанными рёбрами.



Наконец, Джефферсон Фарфан. Человек, приехавший из Эмиратов в Россию с непонятной мотивацией. Очевидно, на настрой перуанца повлияло возвращение в сборную и шанс сыграть на ЧМ-2018. Но без игровой практики и удачных матчей он бы и не попал вновь в национальную команду.