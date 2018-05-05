«Мы не забыли про 0:3 и хотим дать ответ!» Ерохин – о матче с «Локо»

Не многие в курсе, что Александр Ерохин попал в большой футбол в том числе благодаря «Локомотиву». Это была его первая команда после родного Барнаула. Перед матчем с «железнодорожниками» хавбек вспомнил, как оказался в «Локо».

– Я тогда был в 10-м классе. Получается 15 лет. Пришёл на просмотр, и меня оставили.



– Почему оказались именно в «Локо»?

– Я занимался в «Динамо» Барнаул и дополнительно с Геннадием Ивановичем Смертиным – отцом Алексея Смертина. Он предложил попробовать себя в «Локомотиве» – я согласился и не пожалел. Наша команда выиграла первенство Москвы.



– Кто был на виду в вашей команде?

– Панченко, Горбатенко, Фомин…



– И никто не задержался в «Локо». Почему не оставили вас?

– Видимо, на тот момент не подошёл. Съездил на несколько сборов с дублем при Билялетдинове. Потом мне сообщили, что нужно подумать о других вариантах.



– Задело?

– Никакой обиды у меня нет. Да и не было. Когда вернулся в Россию после молдавского «Шерифа», просто хотел играть в футбол. И сейчас это просто матч с сильным соперником. С мотивацией у меня всё в порядке перед любой игрой.



– Есть ритуалы перед матчем?

– Я не суеверный. Слушаю музыку в автобусе – Red Hot Chili Peppers, Nirvana…

– В первом круге «Зенит» уступил «Локо» – 0:3. Что пошло не так?

– Мы это не забыли и хотим ответить в ближайшей игре.



– Тогда «Локо» отдал инициативу и три раза успешно убежал в контратаку. Похожая картина будет и теперь?

– Мы смотрели все последние матчи «Локомотива» и анализировали его игру.



– Наверняка обратили внимание на отсутствие Фернандеша.

– Само собой, он один из ключевых футболистов команды. Хотя «Локо» несколько матчей провёл без него в стартовом составе и адаптировался.

«Черчесов обратил внимание на смену позиции»

– Против кого вам было сложнее всего играть один в один?

– Наверное, против Халка. Мощный парень! Когда ставил корпус, к мячу было не подобраться.



– Последнее время в «Зените» вы стали играть ближе к нападению. Чем это обусловлено?

– В середине второго круга мы стали чаще использовать расстановку с тремя центральными полузащитниками. Возможно, Манчини знает, на каких позициях я играл раньше, и использует мои сильные качества.



– В «Урале» вас даже ставили нападающим при росте в 193 сантиметра.

– Ставили не из-за роста. Просто по манере игры мне ближе атакующие действия. Больше приношу пользы на чужой половине поля.



– У Бердыева вы чаще уходили во фланг. В «Зените» набегаете в штрафную вторым темпом.

– Всё зависит от соперника. Под него формулируется установка на матч.



– Было такое, что Манчини давал вам персональную установку перед игрой?

– Да, иногда мы оставались на поле после тренировок, он объяснял и показывал, как действовать в той или иной ситуации.



– С Черчесовым обсуждали вашу смену позиции?

– Он обращал на это внимание. Черчесов общается с игроками преимущественно по ходу сборов. Личное общение всегда продуктивнее.

«Игроки в большинстве случаев понимают, что Манчини имеет в виду»

– «Зенит» опустился на четвёртую строчку. Почему это произошло?

– Сами виноваты. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата всё складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

– Будь Кокорин здоровым, «Зенит» сегодня шёл бы среди лидеров?

– Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей.



– По себе чувствуете давление из-за результата?

– Я сам себя критикую. Анализирую, что сделано не так. Делаю выводы, чтобы улучшить результат.



– Насколько вас мотивируют установки Манчини?

– Тренер действительно старается донести слова, которые затронут футболистов и правильно будут восприняты. Игроки в большинстве случаев понимают, что он имеет в виду.

Летом в «Зенит» вернутся 11 футболистов. Это почти половина заявки в РФПЛ После ухода Манчини их приезд будет весьма кстати.

– Манчини приходится повышать голос?

– Он чаще общается спокойно, но убедительно.

– Некоторые тренеры запирают футболистов на базе после поражений. А в «Зените» потеря очков может сказаться на расписании?

– Скорее на разборе игры. Тренер жёстко спрашивает с футболистов. Манчини вообще много объясняет во время тренировок и теоретических занятий.



– После Бердыева вас теорией уже не напугать?

– Её было много у Курбана Бекиевича и до, и после матчей. Отличие Манчини в том, что у него больше теории идёт во время тренировок. Хотя и вне футбольного поля проводятся разборы.



– У вас не возникает дежавю? Год назад вы доигрывали сезон и понимали, что тренер уходит из команды.

– Я не в курсе, как сейчас разворачивается ситуация. Вы же понимаете, это всё на уровне слухов. В команде думают о том, чтобы набрать очки в ближайших матчах, – это главное.