«Локо» может стать чемпионом, но с «Зенитом» будет ничья». Прогнозы на 29-й тур

Очередной тур нашего конкурса получился результативным и весёлым.
Борис Игнатьев угадал счета матчей «Амкар» — «Спартак» и «Динамо» — «Рубин», разницу в игре «Зенит» — ЦСКА, а также исходы встреч «Арсенал» – «Анжи», «Ростов» — «Тосно» и«Уфа» — СКА-Хабаровск. Итог — 16 баллов.
И в нашей таблице лучших результатов сезона новая строчка. Отметим, что Борис Игнатьев в этой таблице фигурирует дважды.
Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)
Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)
Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)
Борис Игнатьев — 16 (28-й тур)
Максим Деменко — 16 (18-й тур)
Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)
Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)
Андрей Пивоваров из Санкт-Петербурга угадал счёт матча «Арсенал» – «Анжи», разницу играх «Динамо» – «Рубин», «Ахмат» – «Урал» и исходы встреч «Ростов» – «Тосно», «Уфа» – «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» – «Локомотив». Итог — 14 очков.
Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко угадал разницу в играх «Зенит» – ЦСКА и «Уфа» – «СКА-Хабаровск», а также исход матча «Краснодар» – «Локомотив». Это в сумме 7 очков.
Положение после 28-го тура
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Прогноз специалистов
Игорь Гамула, известный российский тренер:
«СКА-Хабаровск» – «Краснодар» — 0:2
«Краснодару» нельзя терять очки, если команда хочет попасть в Лигу чемпионов. «СКА-Хабаровск» досрочно вылетел, но захочет обыграть команду Фёдора Смолова. Поставлю на «быков».
«Тосно» – «Динамо» — 1:1
«Тосно» борется за выживание, а «Динамо№ нужно обезопасить себя от зоны вылета. В первом дивизионе эти команды обменивались победами, а сейчас поставлю на ничью. хочет остаться
«Локомотив» – «Зенит» — 1:1
Сложнейший для предсказания матч. «Локо» может стать чемпионом, на стадионе аншлаг, а «Зенит» решает свои задачи. Мне кажется, что будет ничья.
«Спартак» – «Ростов» — 2:2
Сейчас не в лучшем состояние находится «Спартак», а Валерий Карпин точно захочет его обыграть. Результативная ничья с красивыми моментами и голами.
«Урал» – «Амкар» — 1:0
На новом домашнем стадионе «Урал» захочет победить и сделает это с минимальным преимуществом.
ЦСКА – «Арсенал» — 3:1
«Арсеналу» уже не за что биться, от зоны вылета он себя обезопасил, а до еврокубков не дотянуться. ЦСКА хорошо играет в последних матчах и добьётся победы. Но один мяч Артём Дзюба забить может.
«Анжи» – «Ахмат» — 2:1
«Анжи» очень нужно набирать очки, чтобы не покинуть РФПЛ напрямую. Думаю, что победят хозяева.
«Рубин» – «Уфа» — 1:1
Татаро –башкирское дерби. Сложный матч для предсказания, поэтому думаю что будет ничья.
Прогноз читателей
Людмила Степанова (Ростов-на-Дону):
«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» — 0:3
«Краснодар» на подъёме, а СКА уже просто доигрывает сезон. Никакой мотивации у команды нет.
«Тосно» — «Динамо» — 1:1
А вот здесь будет рубка, победителя в которой выявить не удастся.
«Локомотив» — «Зенит» — 0:0
Обе команды в последних турах забивают с трудом или не забивают вообще. Вот и в этом матче победителя выявить не получится.
«Спартак» — «Ростов» — 1:1
Здесь хочется быть оптимисткой. Впрочем, положение дел в «Спартаке» сейчас такое, что мой прогноз вовсе не выглядит слишком притянутым за уши.
«Урал» — «Амкар» — 1:0
«Урал» в последнее время очень хорош, ещё есть шансы на шестое место, так что дома команда своего не упустит.
ЦСКА — «Арсенал» — 1:0
ЦСКА возьмёт своё на классе.
«Анжи» — «Ахмат» — 2:1
Обе команды ещё не решили турнирных задач. «Анжи» может вылететь, а «Ахмат» оказаться в стыках. Ставлю на преимущество своего поля.
«Рубин» — «Уфа» — 1:2
Обе команды сейчас в неплохой форме, но поставлю на Семака.
Прогноз журналистов
Алексей Серяков, редактор раздела «Ставки»:
«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» — 0:2
Дальневосточники в 14 последних турах набрали всего одно очко, а разница в индивидуальном мастерстве слишком велика, чтобы надеяться на последствия дальнего перелёта «быков». В последнее время СКА мало пропускает, но терять очки «Краснодару» сейчас никак нельзя.
«Тосно» — «Динамо» — 0:1
Без форварда-таргетмена атакующая модель «Тосно» резко потеряла в эффективности, а тут ещё и судьи в нескольких матчах подряд ошибаются не в пользу команды Дмитрия Парфёнова. Большого количества голов не жду, но на один мяч сил у «Динамо» должно хватить.
«Локомотив» — «Зенит» — 1:0
Слишком высока цена ошибки, слишком много проблем с позиционным нападением по весне у обеих команд. Игра будет закрытой, до первой ошибки. Рискну и поставлю на хозяев: питерцы остались без Ивановича, а Юрий Лодыгин по-прежнему может взять совершить несколько шикарных спасений подряд только для того, чтобы потом забить себе самому.
«Спартак» — «Ростов» — 2:1
Жёлто-синие здорово смотрелись в минувших турах, но в гостях у «Спартака» «Ростов» традиционно проигрывает вне зависимости от прочих факторов. Подопечные Массимо Карреры не слишком впечатляют в последнее время, но побеждать «Ростов» им надо любой ценой.
«Урал» — «Амкар» — 0:1
«Урал» не проигрывает в РФПЛ уже семь недель, но «Амкару» сейчас очень нужны очки. Вполне возможно, что ничьей пермяки не ограничатся.
ЦСКА — «Арсенал» — 2:0
Туляки играют весело и задорно, но примитивно — Виктор Гончаренко прекрасно умеет раскладывать такие команды на атомы. ЦСКА встречался с «Арсеналом» на своём поле четыре раза и одержал четыре победы с общим счётом 10:2. Полагаю, будет и пятая.
«Анжи» — «Ахмат» — 1:0
«Ахмат» при Ледяхове не проигрывает, но «Анжи» позарез нужны очки, чтобы избежать прямого вылета. Есть ощущение, что «орлы» в кавказском дерби своего добьются.
«Рубин» — «Уфа» — 1:0
Удивительно, но в каждом из семи матчей между этими соперниками забить удавалось обеим командам. «Рубин» всё ещё сохраняет шансы на шестое место и играет на своём поле, а «Уфа» занимает 14-ю строчку в РФПЛ по очкам в гостях. Поставлю на сухую победу казанцев.