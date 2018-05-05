«Локо» может стать чемпионом, но с «Зенитом» будет ничья». Прогнозы на 29-й тур

Очередной тур нашего конкурса получился результативным и весёлым.

Борис Игнатьев угадал счета матчей «Амкар» — «Спартак» и «Динамо» — «Рубин», разницу в игре «Зенит» — ЦСКА, а также исходы встреч «Арсенал» – «Анжи», «Ростов» — «Тосно» и«Уфа» — СКА-Хабаровск. Итог — 16 баллов.

И в нашей таблице лучших результатов сезона новая строчка. Отметим, что Борис Игнатьев в этой таблице фигурирует дважды.

Лучшие результаты



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 16 (28-й тур)

Максим Деменко — 16 (18-й тур)

Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Андрей Пивоваров из Санкт-Петербурга угадал счёт матча «Арсенал» – «Анжи», разницу играх «Динамо» – «Рубин», «Ахмат» – «Урал» и исходы встреч «Ростов» – «Тосно», «Уфа» – «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» – «Локомотив». Итог — 14 очков.



Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко угадал разницу в играх «Зенит» – ЦСКА и «Уфа» – «СКА-Хабаровск», а также исход матча «Краснодар» – «Локомотив». Это в сумме 7 очков.

Положение после 28-го тура

Специалисты — 247

Читатели — 239

Журналисты — 192.

Прогноз специалистов

Игорь Гамула, известный российский тренер:

«СКА-Хабаровск» – «Краснодар» — 0:2

«Краснодару» нельзя терять очки, если команда хочет попасть в Лигу чемпионов. «СКА-Хабаровск» досрочно вылетел, но захочет обыграть команду Фёдора Смолова. Поставлю на «быков».



«Тосно» – «Динамо» — 1:1

«Тосно» борется за выживание, а «Динамо№ нужно обезопасить себя от зоны вылета. В первом дивизионе эти команды обменивались победами, а сейчас поставлю на ничью. хочет остаться



«Локомотив» – «Зенит» — 1:1

Сложнейший для предсказания матч. «Локо» может стать чемпионом, на стадионе аншлаг, а «Зенит» решает свои задачи. Мне кажется, что будет ничья.



«Спартак» – «Ростов» — 2:2

Сейчас не в лучшем состояние находится «Спартак», а Валерий Карпин точно захочет его обыграть. Результативная ничья с красивыми моментами и голами.



«Урал» – «Амкар» — 1:0

На новом домашнем стадионе «Урал» захочет победить и сделает это с минимальным преимуществом.



ЦСКА – «Арсенал» — 3:1

«Арсеналу» уже не за что биться, от зоны вылета он себя обезопасил, а до еврокубков не дотянуться. ЦСКА хорошо играет в последних матчах и добьётся победы. Но один мяч Артём Дзюба забить может.



«Анжи» – «Ахмат» — 2:1

«Анжи» очень нужно набирать очки, чтобы не покинуть РФПЛ напрямую. Думаю, что победят хозяева.

«Рубин» – «Уфа» — 1:1

Татаро –башкирское дерби. Сложный матч для предсказания, поэтому думаю что будет ничья.

«Мы не забыли про 0:3 и хотим дать ответ!» Ерохин – о матче с «Локо» Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – о своей «железнодорожной» юности, центральном матче 29-го тура и отличиях Манчини от Бердыева.

Прогноз читателей

Людмила Степанова (Ростов-на-Дону):

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» — 0:3

«Краснодар» на подъёме, а СКА уже просто доигрывает сезон. Никакой мотивации у команды нет.

«Тосно» — «Динамо» — 1:1

А вот здесь будет рубка, победителя в которой выявить не удастся.

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0

Обе команды в последних турах забивают с трудом или не забивают вообще. Вот и в этом матче победителя выявить не получится.

«Спартак» — «Ростов» — 1:1

Здесь хочется быть оптимисткой. Впрочем, положение дел в «Спартаке» сейчас такое, что мой прогноз вовсе не выглядит слишком притянутым за уши.

«Урал» — «Амкар» — 1:0

«Урал» в последнее время очень хорош, ещё есть шансы на шестое место, так что дома команда своего не упустит.

ЦСКА — «Арсенал» — 1:0

ЦСКА возьмёт своё на классе.

«Анжи» — «Ахмат» — 2:1

Обе команды ещё не решили турнирных задач. «Анжи» может вылететь, а «Ахмат» оказаться в стыках. Ставлю на преимущество своего поля.

«Рубин» — «Уфа» — 1:2

Обе команды сейчас в неплохой форме, но поставлю на Семака.

Кубок, молодёжь и спокойный Денисов. Юрий Сёмин в полном порядке Главные достижения главного тренера «Локомотива» за последние два года.

Прогноз журналистов

Алексей Серяков, редактор раздела «Ставки»:

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» — 0:2

Дальневосточники в 14 последних турах набрали всего одно очко, а разница в индивидуальном мастерстве слишком велика, чтобы надеяться на последствия дальнего перелёта «быков». В последнее время СКА мало пропускает, но терять очки «Краснодару» сейчас никак нельзя.



«Тосно» — «Динамо» — 0:1

Без форварда-таргетмена атакующая модель «Тосно» резко потеряла в эффективности, а тут ещё и судьи в нескольких матчах подряд ошибаются не в пользу команды Дмитрия Парфёнова. Большого количества голов не жду, но на один мяч сил у «Динамо» должно хватить.



«Локомотив» — «Зенит» — 1:0

Слишком высока цена ошибки, слишком много проблем с позиционным нападением по весне у обеих команд. Игра будет закрытой, до первой ошибки. Рискну и поставлю на хозяев: питерцы остались без Ивановича, а Юрий Лодыгин по-прежнему может взять совершить несколько шикарных спасений подряд только для того, чтобы потом забить себе самому.

«Спартак» — «Ростов» — 2:1

Жёлто-синие здорово смотрелись в минувших турах, но в гостях у «Спартака» «Ростов» традиционно проигрывает вне зависимости от прочих факторов. Подопечные Массимо Карреры не слишком впечатляют в последнее время, но побеждать «Ростов» им надо любой ценой.



«Урал» — «Амкар» — 0:1

«Урал» не проигрывает в РФПЛ уже семь недель, но «Амкару» сейчас очень нужны очки. Вполне возможно, что ничьей пермяки не ограничатся.



ЦСКА — «Арсенал» — 2:0

Туляки играют весело и задорно, но примитивно — Виктор Гончаренко прекрасно умеет раскладывать такие команды на атомы. ЦСКА встречался с «Арсеналом» на своём поле четыре раза и одержал четыре победы с общим счётом 10:2. Полагаю, будет и пятая.



«Анжи» — «Ахмат» — 1:0

«Ахмат» при Ледяхове не проигрывает, но «Анжи» позарез нужны очки, чтобы избежать прямого вылета. Есть ощущение, что «орлы» в кавказском дерби своего добьются.



«Рубин» — «Уфа» — 1:0

Удивительно, но в каждом из семи матчей между этими соперниками забить удавалось обеим командам. «Рубин» всё ещё сохраняет шансы на шестое место и играет на своём поле, а «Уфа» занимает 14-ю строчку в РФПЛ по очкам в гостях. Поставлю на сухую победу казанцев.