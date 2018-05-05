Каррера: поздравляю «Локомотив» и тренера, который мне симпатичен

Валерия Карпина спартаковские болельщики встречали аплодисментами. Ведь он первый раз приехал на «Открытие Арену» в качестве тренера. Об этом у тренера «Ростова» и спросили в первую очередь на пресс-конференции.

— Какие эмоции от «Открытие Арены»?

— Негативные, какие ещё?



После этого ответа Валерия Георгиевича в зале повисла неловкая пауза, за которой последовал аккуратный смех журналистов. Но после пресс-конференция продолжилась.



— Оцените качество игры команды.

— По самоотдаче претензий быть не может. Качеством игры удовлетворён, претензий с точки зрения самоотдачи нет. Футболисты делали все, что в их силах. Могли, создать больше: «Спартак» позволял мячом владеть и создавать. Для усиления игры не было маневра никакого.



— Почему на «Открытие Арене» вратари соперников «Спартака» всегда геройствуют? С учётом того, что у вас Абаев даже не основной вратарь.

— Откуда знаете, что он не основной? Я даже не знаю. А объяснение – видимо, плохо бьют спартаковцы по воротам. Только так могу объяснить.

На этом пресс-конференция немногословного главного тренера «Ростова» закончилась. Затем в пресс-зал вошёл Массимо Каррера. Его журналисты встретили бурными овациями. Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг попросил оставить аплодисменты на матч с «Динамо».



— Вы приехали на стадион уже не в ранге чемпиона. Успели понять это чувство? – первый вопрос Каррере.

— Да. Естественно. Математика нас наказала в борьбе за чемпионство, но у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов – это очень важно.



— Почему Пашалич вышел центральным защитником?

— Я хотел играть в три защитника. Я выбрал такую схему, потому что мы играли против команды с тремя защитниками. К счастью, у меня есть умные игроки, которые могут играть по разным схемам. Выздоровел Таски, поэтому появилась идея поставить Пашалича в центр защиты. Результат матча говорит о том, что выбор был правильным.

Карпин не обидел «Спартак». Главное о матче экс-чемпиона с «Ростовом» Для Валерия Карпина встреча со «Спартаком» – большое разочарование.

— Замена Таски плановая или решили поберечь?

— Замены никогда не планируются. Во втором тайме мне пришлось поменять систему игры, чтобы иметь игроков между линиями. Чтобы выпустить Фернандо, мне нужно было поменять легионера. Между Пашаличем и Таски я выбрал второго, потому что он давно не играл.



— Почему Фернандо не играл с первых минут?

— Я хотел выпустить игроков, которые выполняют большой объем работы. Ведь выбор тренера оказывается правильным только после игры. До игры ничего не знаешь. Я верю, что они правильные и до матча. Если что-то идёт не так, журналисты сразу обращают на это внимание.



Когда соперник обороняется вдесятером, очень сложно находить свободные зоны. Я изменил схему на 4-2-3-1, выпустив Фернандо. «Ростов» растянулся и не действовал, как в первом тайме. Очень рад, что нам удалось забить, чего не удавалось в прошлых матчах.



— Комбаров проиграл конкуренцию Мельгарехо?

— Комбаров не проиграл конкуренцию, просто Мельгарехо чувствует сейчас себя очень хорошо. Играя в три защитника, Лоренсо играет атакующего крайнего защитника. Я решил, что таким образом затрудню жизнь защитникам «Ростова».

— Действия Селихова в первом тайме у вас не оставили вопросов?

— Все ошибаются. Не вижу здесь проблемы. Может, у него есть психологические проблемы сейчас, но он провёл хороший матч.



— Чем обусловлен выход Мамина?

— Я выпустил его, потому что у нас не было защитников. Я пообщался с тренером «Спартака-2». Спросил, кто является одним из лучших и наиболее психологически устойчивых защитников, и он назвал мне Мамина. Но я уже был знаком с этим игроком по сборам.

— Зобнин вернулся на свой уровень?

— После такой травмы нельзя сразу вернуться на прежний уровень. Нужны матчи и тренировки. Но на сегодняшний день он вернулся на свой уровень до травмы. Он является важным игроком «Спартака» и сборной. Я рад, что он играет в моей команде.



— Чемпионство «Локомотива» закономерно?

— «Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает победу в конце. Безусловно, у «Локомотива» были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы не смогли взять больше очков и бороться до последнего тура. Чемпион притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу у «Локомотива», который провёл хороший чемпионат.

Долгое время микст-зона «Открытие Арены» привычно пустовала. Футболисты «Ростова» по немногословности обошли даже своего наставника: если Валерий Карпин потратил-таки пару минут на ответы в ходе послематчевой пресс-конференции, то игроки проигнорировали журналистов.



Спартаковцы также долго не желали беседовать с прессой. Наконец, уговорить удалось Александра Селихова.



— Как оцените игру? Сложно получилось?

— Да. Не бывает проходных и простых матчей. Молодцы, на характере добились своего.



— Вы допускали ляпы в двух последних матчах. Каррера сказал, что это могут быть психологические проблемы. Есть ли они?

— Не то что бы я нервничал. Просто есть правильные решения, а есть неправильные. Сегодня в первом тайме я принимал неправильные решения. Тяжело после «Тосно» и «Ахмата». В Перми я делал всё правильно, но получалось неудачно. Надо перебарывать это. Ошибки тоже случаются, без них никуда.



— Насколько удобна схема с тремя защитниками, где один из них — Пашалич?

— Мне все равно, с кем играть. Хоть Массимо Каррера выйдет.



— Что было в раздевалке, когда узнали, что «Локомотив» чемпион? Как выходить на поле с этим?

— Когда выходил на поле, не знал результата матча «Локо». В перерыве матча уже узнал. Можно поздравить «Локомотив».

После задумчивого Селихова к журналистам с широченной улыбкой вышел Квинси Промес.



— Было ли трудно играть против насыщенной обороны «Ростова»?

— Да, особенно в первом тайме. У нас были сложности с тем, чтобы забить гол. Мы старались, но «Ростов» хорошо играл. Мельгарехо забил прекрасный гол, и у нас появилось больше пространства. В концовке мы смогли забить ещё. Я очень рад, что «Спартак» победил и почти обеспечил себе Лигу чемпионов.

— Ваш гол также был очень хорош. У вас с Ханни ментальное взаимодействие?

— Ханни — отличный игрок, присоединившийся к нам зимой. Он очень креативный футболист, и у нас хорошее взаимопонимание. Вся команда сегодня сражалась, и мы должны быть счастливы победе. К сожалению, «Локомотив» стал чемпионом, но я их поздравляю. Теперь нам постонужно бороться за Лигу чемпионов.



— Видно, что вы с Ханни хорошо ладите.

— Ханни приехал из Европы, он очень хорошо говорит по-английски. У нас много общего. Говорят, что хорошие футболисты должны держаться вместе. Для «Спартака» хорошо, что мы соорудили такой гол.



— Важно ли вам возглавлять список бомбардиров?

— Было бы важнее, будь я чемпионом. Я бы сильнее это ценил. Я просто рад, что мы выиграли. Надеюсь, мы попадём в Лигу чемпионов. Забив гол, я хорошо поработал на благо команды. Это моя работа. Это то, что все от меня ждут.



— Кто решил сделать вас капитаном сегодня?

— Не знаю. Настоящий капитан — Глушаков. Ещё есть Комбаров, но они оба не играли. На протяжении четырёх лет я стараюсь вести команду вперёд. С капитанской повязкой или нет. Неважно, кто капитан, я всегда стараюсь вести команду за собой. Это огромная честь для меня — получить капитанскую повязку. Особенно, когда мы победили. Думаю, я провёл хорошую работу. Я очень уважаю Дениса Глушакова. Он вывел нас в Лигу чемпионов. Не нужно об этом забывать.

— Вам его не хватает?

— Конечно, на поле нам его не достаёт. Он обладает прекрасными качествами, чтобы помочь команде. Он всё ещё наш капитан, поэтому надеюсь, он скоро вернётся.



— Роман Пилипчук больше не с командой. Скучаете по нему?

— Конечно, нам его не хватает. Он помогал нам стать чемпионами в прошлом году. Для меня было бы очень легко сказать, что мы по нему не скучаем, потому что победили сегодня, но мне будет не хватать всех, кто может помочь команде. Но решение принято, и мы должны принять его. Я рад, что это не помешало «Спартаку» победить.



— Вы уже попрощались?

— Нет. Пилипчук ещё официально не прощался. Ненавижу прощания.



С той же широченной улыбкой Квинси ушёл.