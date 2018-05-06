«Они терпели нас. Ну а мы… Мы лучшие». 5 эмоций от чемпионства «Локо»

Первая эмоция

Остались секунды до финального свистка, который отделяет «Локомотив» от чемпионства. Вся команда на бровке, готова выбежать на поле, как только услышит отчаянное биение шарика в пластике. Свисток — все срываются с мест.

Первыми по пути попадаются Фернандеш и Эдер. Они тепло обнимаются. В одного не верила Смородская, другой, как показывает практика, забивает только по праздникам. Но по каким — финал чемпионата Европы и золотой мяч чемпионата России!



А Ольга Юрьевна, кстати, сказала мне после матча, что очень ждала чемпионства «Локомотива». Но Сёмину она звонить не будет, а передаст поздравления через «Чемпионат». Жизнь расставила этих людей по своим местам.

Каким был мир, когда «Локомотив» стал чемпионом в прошлый раз 2004 год, мы тебя помним.

Вторая эмоция

Больше всех чемпионству радуется Борис Ротенберг. Шесть раз он появлялся на поле в этом сезоне, и только дважды после 80-й минуты, остальные разы в дополнительное время. Но в команде к нему относятся как к родному. Хоть и подшучивают, бывает. Первым приколоть сына олигарха решает голкипер Медведев. Он сгребает партнёра в охапку и кричит: «Ну что, теперь можно заканчивать?».

Чуть позже подхожу к Борису с логичным вопросом: «Заканчиваете?» — «Не собираюсь», — звучит уверенный ответ. — «А сейчас я безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Шёл к этому всю карьеру. Спасибо «Локомотиву».



Минут через 10 минут Ротенберг отбирает кубок у партнёров и идёт к фанатской трибуне. Опускает трофей к земле, выдерживает паузу и резко поднимает его вверх, как раз в момент, когда сын запрыгивает ему на спину. Болельщики не остаются равнодушными и заряжают: «Боря-Боря». Смеяться можно сколько угодно, но этот финский парень вызывает у людей уважение несмотря ни на что.

Это ваше, Черкизово! «Локо» — чемпион! Теперь уже точно «Локомотив» третий раз в истории выиграл золото. «Зенит» третий раз подряд рискует остаться без Лиги чемпионов.

Третья эмоция

Скрытая конфронтация между Геркусом и Сёминым никуда не делась, она лишь перешла в тлеющую стадию. Слова о «пятой колонне» после матча с «Краснодаром» тому косвенное подтверждение. Слухи об Анчелотти и Балотелли нервируют Палыча, но не настолько, чтобы он оступился в главном матче года.



В один из моментов президент и главный тренер «Локомотива» пересекаются на усыпанном золотыми конфетти поле. Как итог, сухое рукопожатие. Столбик термометра в этой точке Черкизово падает ниже нуля. С другой стороны, возможно, именно холодная война Геркуса и Сёмина помогла команде завоевать золото. Но на самом деле нет.

Четвёртая эмоция

На поле вместе с журналистами, вип-болельщиками и футболистами празднуют победу «Локо» в Премьер-иге несколько высокопоставленных особ. В их числе глава РЖД Олег Белозеров. Он аккуратно настаивает, что фоткаться с кубком должен не он, а Сёмин. И вообще, выглядит довольно скромно. Но предупреждает, что в 2004-м году он был очень далёк от футбола и того момента не помнит. Зато переживает яркие эмоции сейчас.



«Испытываю гордость за команду, — говорит высокий чиновник. — Команда – это «железнодорожники», наш большой, единый коллектив. «Железнодорожники» всегда впереди, «Локомотив» впереди».

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не менее оптимистичен. Но для него также важно было доказать кому-то, что «Локо» не потерялся на финише сезона.



«Наверное только где-то через день осознаем, что сделали, — утверждает он. — Сейчас я чувствую большую благодарность команде, Сёмину, всему клубу за то, что они отдали всю душу на поле. Не потому, что «Локо» забил, а за то с каким желанием он играл, чтобы добиться успеха. Это ответ некоторым товарищам, которые считали, что «Локомотив» уже сдулся. Не дождутся».

Пятая эмоция

Юрий Палыч раздает интервью направо-налево. Усталые слова радости, много благодарностей, но главное в конце: «Они [РЖД, руководство клуба] молодцы, терпели нас. Ну а мы… Мы лучшие, мы чемпионы». Палыча качают на руках, его разрывают на селфи и интервью. В один из таких моментов к Сёмину прорывается актёр Баринов, известный фанат «Локо». «Думал, не доживу», — кричит он и крепко сжимает в объятиях любимого тренера.

Валерий Баринов Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

Дмитрий Баринов и Валерий Баринов Фото: Ивано Карпов, «Чемпионат»

Позже, в чемпионской раздевалке, где бутылке шампанского некуда упасть (27 упаковок смели в момент), тренер объяснит журналистам, почему выпустил Эдера. «Он вышел, потому что хорошо тренировался, но не попадал в основу. Мне было сложно выпустить его в стартовом составе. Эдер должен был забить этот гол, потому что это качественный игрок. Он много забивает в тренировочных играх, у него хорошо поставленный удар. Удачи не было, но рано или поздно она должна была повернуться к нему лицом».



Конечно, это чемпионство стоит особняком по сравнению с другими. Во-первых завоевали его дома, в Черкизово. Во-вторых, тогда было больше стабильности, сейчас её меньше. Год назад был один состав, сейчас совершенно другой. Мы смогли быстро перестроиться. А самое важное, что на футбол стало ходить много людей. Это значит, что футбол жив, и в «Локомотиве» он сегодня процветает.