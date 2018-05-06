Как в соцсетях описывали чемпионство «Локомотива».

«Попал в больницу с обезвоживанием. Всё выплакал». Соцсети о чемпионстве «Локо»

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В соцсетях вспоминали недавний карьерный путь Сёмина.

Конечно же, благодарили Юрия Павловича.

Проводили аналогии с фильмом «Майор Пейн».

Куда же без истории о Черчесове и Денисове.

Про Бориса Ротенберга тоже не забыли.

Его поздравил и Дмитрий Селюк.

Не обошлось без шуток и про Аркадия Дворковича, который уже второй год подряд встречает чемпионство московской команды.

Про золотого Эдера вспомнил и официальный аккаунт чемпионата мира 2018 года.

Надеемся, с этим болельщиком «железнодорожников» всё хорошо.

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Рэпер L'One выступал на сцене перед матчем, а после праздновал чемпионство любимой команды.

Сергей Светлаков встречал чемпионство «Локомотива» в поезде. Символично.

А Дмитрий Губерниев вспомнил, как брал интервью у Сёмина-чемпиона ещё в далёком 2002 году.