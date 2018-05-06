«Попал в больницу с обезвоживанием. Всё выплакал». Соцсети о чемпионстве «Локо»

В соцсетях вспоминали недавний карьерный путь Сёмина.
Конечно же, благодарили Юрия Павловича.
Проводили аналогии с фильмом «Майор Пейн».
Куда же без истории о Черчесове и Денисове.
Про Бориса Ротенберга тоже не забыли.
Его поздравил и Дмитрий Селюк.
Не обошлось без шуток и про Аркадия Дворковича, который уже второй год подряд встречает чемпионство московской команды.
Про золотого Эдера вспомнил и официальный аккаунт чемпионата мира 2018 года.
Надеемся, с этим болельщиком «железнодорожников» всё хорошо.
Рэпер L'One выступал на сцене перед матчем, а после праздновал чемпионство любимой команды.
Сергей Светлаков встречал чемпионство «Локомотива» в поезде. Символично.
А Дмитрий Губерниев вспомнил, как брал интервью у Сёмина-чемпиона ещё в далёком 2002 году.