ЦСКА уничтожил «Арсенал» и убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов

Обухов дебютировал в РФПЛ

Редкий тренер станет затевать ротацию на последнем рубеже ради ротации. Менять основного вратаря без уважительной причины – будь то травма, дисквалификация или кошмарный ляпсус – мало кто отважится. Миодраг Божович – решился. Чем руководствовался тренер, меняя Левашова на Обухова, можно только догадываться. Возможно, рассудил, что для воспитанника «Зенита» встреча с ЦСКА будет вдвойне принципиальной – ведь во многом от его действий зависели континентальные перспективы родного клуба, в который Игорю совсем скоро надлежит вернуться.

Так или иначе, дебют у 21-летнего кипера в РФПЛ выдался экстремальным – мало того что против максимально мотивированного вице-чемпиона, так ещё и на его территории. Москвичи своеобразно «поздравили» новичка с этим знаменательным событием – полдюжиной мячей. Первый гол в Премьер-Лиге Обухов пропустил с первого же удара. Второй – со второго… Не премьера – ужас…

Дзюбу «тепло» встретили

Помимо вратаря-дебютанта повышенное внимание хозяйских и одной гостевой трибун было приковано к ещё одноиу рослому парню в составе гостей. Ну, конечно же, к Дзюбе. «Армейские» болельщики питают к Артёму особо «тёплые» чувства со времён выступления форварда за «Спартак». То, что они с течением времени не остыли, стало ясно при объявлении составов: Дзюба единственный удостоился от красно-синей фан-трибуны персональной порции свиста. Она же заготовила для нападающего кричалку не вполне цензурного содержания. Это был тот редкий случай, когда даже «дзюбаненавистники» из спартаковского сообщества вполне искренне желали «беглецу» удачи. «Спартак» не меньше «Зенита» или «Краснодара» был заинтересован в осечке ЦСКА. Но её не случилось.

У Гончаренко в запасе не осталось защитников

Об остром кадровом дефиците у «армейцев» говорено и написано столько, что и повторяться как-то неудобно. Но тут случай особый. После травмы Щенникова и дисквалификации Алексея Березуцкого у Виктора Гончаренко осталось всего четыре здоровых защитника (Кучаев всё-таки бек поневоле), и все они отправились на поле «ВЭБ Арены» с первых минут. В резерве у хозяев остались четыре хавбека, вратарь и нападающий.

Алексей Березуцкий получил памятную футболку

Василий Березуцкий ещё в августе прошлого года провёл 500-й официальный матч за красно-синих. В домашней встрече с «Краснодаром» этого руюежа достиг и второй «армейский» близнец. Памятную майку в рамке по случаю юбилея Алексей получил перед началом матча с «Арсеналом» и с раритетом в руках отправился на трибуну – болеть за своих.

ЦСКА ошарашил гостей быстрым голом

Настроение бойкого гостевого сектора, наверное, точно передаст строчка из Цоя: «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Игра стартовала так, что у гостей столицы резко убавилось энтузиазма и оптимизма. ЦСКА открыл счёт с первого же подхода к чужим воротам! Чалов воплотил в гол тонкую передачу вразрез Витиньо.

Витиньо сделал ассистентский дубль

Второй гол фаворита «нарисовали» форварды-легионеры. Витиньо ловко просочился в штрафную по правому краю и, как на подносе, выложил мяч Мусе – только попади. Ахмед ударом в касание привёл в восторг многочисленную родню на трибуне. Здоровяк Сунзу в этом эпизоде сработал крайне неуклюже – банально выпустил быстроногого противника из виду.

Чалов оформил первый «взрослый» хет-трик

Тульская оборона и в дальнейшем исправно подставляла своего дебютанта в перчатках. После того как Василий Березуцкий выиграл воздух, а Чалов с метра переправил мяч в сетку, бедняге Обухову только и оставалось, что в досаде всплеснуть руками: «Мужики, ну как же так?!».

На этом страдания Обухова не закончились. Ещё до перерыва ЦСКА нарисовал на табло пятёрку. Гол+пас себе в актив занёс Головин. Сначала Александр убежал к чужим воротам с центра поля, оставив в дураках двух защитников, а затем поспособствовал хет-трику Чалова. Первому для Фёдора на высшем уровне. Надо было слышать, как провожали молодого нападающего с поля в концовке. Овацией!

Кучаев не доиграл тайм

Единственной дурной новостью для болельщиков и тренеров ЦСКА стала травма Кучаева. Получив по ногам у своей штрафной от Виктора Альвареса, Константин хромая ушёл с поля. В свою очередь Бистрович на него отправился.

«Армейцы» безболезненно сменили схему

От оперативного перестроения – с 3-4-3 на 4-2-3-1 – наступательные мощности ЦСКА не снизились. В оставшееся время хозяева продолжили методично уничтожать тульскую оборону. Последняя в этот вечер выглядела до неприличия беспомощной.

Муса порадовал родню

Присутствие на стадионе персональной группы поддержки вдохновило Мусу на результативный дуплет. Всю подготовительную работу в шестой – и заключительной – голевой атаке вечера проделали воспитанники московского клуба – Головин и Чалов, – а точку поставил один из немногих иностранцев. Впрочем, этот иностранец для «армейской» публики – давно свой. «Лестер» ещё спасибо «армейцам» скажет за «реанимацию» Ахмеда.