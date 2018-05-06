«Я должен повеситься?» Как Божович объяснил позор «Арсенала»

Редкий случай: по хронометражу пресс-конференция тренера гостей на «ВЭБ-Арене» оказалась почти втрое дольше хозяйской. За эти шесть минут Миодраг Божович трижды принёс извинения футбольной Туле за столичное фиаско.

— Трудно делать комментарий, когда к 23-й минуте ЦСКА ведёт 3:0, — начал своё выступление он. — Мы были плохо готовы. Может быть, подумали, что «Арсенал» — очень хорошая команда. Давления никакого не было в плане результата. Хотели показать себя и продемонстрировать хорошую игру. Пропустили пять в первом тайме, а могло быть и хуже. Единственное, что сейчас приходит в голову – извиниться перед людьми на стадионе и болельщиками, которые нас смотрели по телевизору. Когда команда проигрывает – проигрывает тренер, когда выигрывает – выигрывают футболисты. Самая доля визы за это поражение лежит на мне.

ЦСКА уничтожил «Арсенал» и убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов 10 главных событий матча на 3-й Песчаной.

— Не кажется ли вам, что игра с ЦСКА – не самое подходящее место для дебюта молодого вратаря?

— Наш вратарь впервые мяча коснулся на 24-й минуте при счёте 3:0. Никакой вины вратаря. Когда ещё ему показать себя? Ждать «Факела»? У нас не было давления по результату, поэтому и хотели его посмотреть. Во втором тайме думали выпустить ещё и Ивакина, но при таком результате нельзя бросать молодых игроков. Для меня вратарь сегодня был хороший.



— Всё-таки почему Обухов, а не Левашов?

— Потому что хотели посмотреть, какой вратарь Обухов. Дали шанс.



— В целом за результат вам сегодня не стыдно?

— Я должен повеситься сейчас? Я уже сказал: извиняюсь перед болельщиками. Мне стыдно.



— Вы говорите, что результат над командой не довлеет. Разве не держите в уме шестое место и возможность выйти в Лигу Европы?

— Про себя думали об этом, но главной задачей было попасть в десятку, и мы её выполнили. Это была возможность показать, что «Арсенал» — хорошая команда, что у нас хорошие игроки, что я – хороший тренер. Но мы провалили игру. Не показали ничего.

— ЦСКА вас чем-то удивил?

— Скоростью.



— Этот сезон для «Арсенала» — самый успешный в истории. В связи с сегодняшним поражением последний матч с «Локомотивом» приобретает особую важность?

— Думаю, перед своими болельщиками мы должны играть и биться гораздо лучше, чем сегодня. Надеюсь, что отмажемся за это поражение. Что касается результата в Туле, аппетит растёт во врем еды. Сегодня подумали, что можем больше, и не сделали это. Чья вина в этом, моя или кого-то другого, неважно. Я ещё раз хочу извиниться перед болельщиками. Надеемся, «Локомотив» будет уставшим, а мы сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата.

Миодрага Божовича аплодисментами – за искренность – проводили. Виктора Гончаренко – встретили.

— Быстрый первый, а за ним и второй гол заставили «Арсенал» раскрыться. Не могу сказать, что мы контролировали игру в первом тайме, но проводили быстрые, острые атаки. У «Арсенала» моментами было преимущество в центре поля, и это мне не нравилось. А так исходили из того, как действует соперник. Быстро, эффективно атаковали. Ярко сыграли наши нападающие – и Чалов, и Муса, которые много мячей забили. Для болельщиков играли – и погода футбольная, поле отличное, и антураж, как всегда, у нас потрясающий.



— Уже понятно, что с Кучаевым?

— К сожалению, наверняка это травма крестообразной связки.



— Какова ситуация с другими травмированными?

— Дзагоев сегодня был готов, но мы не стали им рисковать. У Вернблума ситуация – 50 на 50. По крайней мере это полтора игрока плюс вернётся Лёша Березуцкий после дисквалификации. На одну игру насобираем 14-15 футболист, что для нас отличная цифра.



— Почему Чалов не может так играть весь год? И заслуживает ли он вызова в сборную?

— Второй вопрос не по адресу. Что касается весенней части, то, наверное, ему весной удобнее. Но вообще молодым свойственна нестабильность. А когда он на пике, по максимуму используется.