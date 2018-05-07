ЦСКА рвётся в Лигу чемпионов, «Зенит» уже остался без неё, не имеющие турнирного значения «класико» оказалось крутым — главные события дня.

Венгер попрощался с «Эмирейтс». У него с «Арсеналом» остался всего один матч

«Зенит» лишился шансов на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов

После домашней победы ЦСКА над тульским «Арсеналом» (6:0) в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» лишился шансов на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

За тур до окончания чемпионата клуб из Санкт-Петербурга имеет в своём активе 50 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. На третьем месте, которое даёт право играть в ЛЧ, располагается ЦСКА (55).



Таким образом, «Зенит» третий год подряд примет участие в Лиге Европы. Последний раз сине-бело-голубые играли в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16.

У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде и клубу нужно меняться Манчини здесь только один из пунктов.

ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» со счётом 6:0, Чалов оформил хет-трик

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.



В составе победителей три гола на свой счёт записал Фёдор Чалов, дубль оформил Ахмед Муса, а ещё один мяч на счету Александра Головина. Таким образом, «армейцы» продлили свою серию без поражений в РФПЛ до пяти матчей (три победы и две ничьи).



ЦСКА (55 очков) опередил «Краснодар» (53) и вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ за один тур до конца турнира.

ЦСКА уничтожил «Арсенал» и убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов 10 главных событий матча на 3-й Песчаной.

«Реал» сыграл вничью с «Барселоной», дважды уступая в счёте по ходу матча

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:2.



«Барселона» два раза по ходу игры вела в счёте, однако сопернику удалось оба раза отыграться. В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Луис Суарес и Лионель Месси, а за мадридцев точными ударами отметились Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. С третьей компенсированной минуты первого тайма «Барселона» играла вдесятером после того, как Серхи Роберто получил красную карточку.



«Барселона» (87 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал» (72) находится на третьей строчке.

Удаление в первом тайме, супергол Месси, травма Роналду. «Класико» вышло жарким! Худшим в «эль-класико» был судья Эрнандес Эрнандес.

«Амкар» обыграл «Урал» и сравнялся по очкам с «Ростовом»

«Амкар» одержал победу над «Уралом» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 44-й минуте Петар Занев вывел пермяков вперёд. На 78-й минуте хозяева могли отыграться, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время Фелицио Браун Форбс закрепил победу команды Вадима Евсеева.



«Амкар» (34 очка) остался на 13-м месте в турнирной таблице, но сравнялся по числу набранных баллов с «Ростовом» и в последнем туре поборется за то, чтобы избежать стыковых матчей.

«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в последнем матче Венгера на стадионе «Эмирейтс»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал на своём поле «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.



В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, а ещё по голу на свой счёт записали Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби. Этот матч стал последним для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который уйдёт со своего поста по окончании нынешнего сезона, на домашнем стадионе «канониров».

«Челси» победил «Ливерпуль» и сократил отставание от четвёртого места в АПЛ

«Челси» победил «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 32-й минуте после передачи полузащитника Виктора Мозеса.

Победа над «Ливерпулем» помогла лондонскому клубу сократить отставание от четвёртого места («Тоттенхэм Хотспур» – 71 очко) в турнирной таблице английского первенства. «Челси», набрав 69 очков, занимает пятую строчку, «Ливерпуль» (72) – третий.

«Крылья Советов» вслед за «Оренбургом» досрочно вышли в РФПЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Кубань». Встреча проходила на новом стадионе «Самара Арена», который был построен к чемпионату мира – 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



В составе победителей автором единственного гола стал форвард Сергей Корниленко, который отличился на 41-й минуте.



Таким образом, самарской команде удалось досрочно оформить себе минимум второе место в турнирной таблице ФНЛ и выход в российскую Премьер-Лигу.

«Оренбург» вернулся в российскую Премьер-Лигу

В 37-м туре ФНЛ «Оренбург» обыграл «Авангард» (2:0), а «Енисей» сыграл вничью с «Шинником» (2:2).



За один тур до конца первенства лидирующий в турнирной таблице «Оренбург» (83 очка) оторвался от занимающего третью строчку «Енисея» на пять баллов и вышел в российскую Премьер-Лигу. При этом команда Владимира Федотова ещё может финишировать на втором месте — у «Крыльев Советов» 79 очков и два матча в запасе.



«Оренбург» спустя год вернулся в высший дивизион. В прошлом году оренбуржцы вылетели из РФПЛ, проиграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.