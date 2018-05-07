Красота дня. Кто вдохновил «Локомотив» на чемпионство

«Локомотив» в третий раз в истории стал чемпионом России. Ждать победы пришлось долго – целых 14 лет. В такой ситуации даже самые оптимистично настроенные болельщики могут разувериться в любимой команде. Чтобы у футболистов не опускались руки, важна поддержка самых близких людей. Кто же вдохновлял футболистов «Локомотива» бороться до конца и выиграть чемпионский трофей? Смотрите.

Рафаэла Гилерме — жена голкипера Маринато Гилерме.

Франка — жена защитника Ведрана Чорлуки.

Вероника – супруга защитника/хавбека Владислава Игнатьева.

Анастасия – жена защитника Виталия Денисова.

Ани Куртанидзе – жена защитника Соломона Кверквелии.

Анастасия Костенко — жена полузащитника Дмитрия Тарасова.

Екатерина – жена полузащитника Александра Коломейцева.

Лана – жена полузащитника Мацея Рыбуся.

Ванесса Джери – подруга нападающего Джефферсона Фарфана.

Санне Лопез — жена нападающего Антонио Эдера.

Это золото – и их тоже!