Финишный отрезок чемпионата России породил ещё один неудобный вопрос для главного тренера национальной команды: чем нынешний «армеец» Чалов хуже «армейца» бывшего Заболотного? Сейчас мы докажем, почему Фёдор заслуживает внимания Станислава Черчесова как минимум не меньше Антона. Не вообще, в теории, а здесь и сейчас. Вот смотрите.
Фото: @Xt
Чалов — Заболотный — 7:0 весной. Черчесов оценит?
Если в списке сборной вновь не окажется Фёдора Чалова, но будет незабивающий форвард «Зенита», это станет поводом серьёзно задуматься.