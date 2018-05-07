Чалов — Заболотный — 7:0 весной. Черчесов оценит?

Если в списке сборной вновь не окажется Фёдора Чалова, но будет незабивающий форвард «Зенита», это станет поводом серьёзно задуматься.

Финишный отрезок чемпионата России породил ещё один неудобный вопрос для главного тренера национальной команды: чем нынешний «армеец» Чалов хуже «армейца» бывшего Заболотного? Сейчас мы докажем, почему Фёдор заслуживает внимания Станислава Черчесова как минимум не меньше Антона. Не вообще, в теории, а здесь и сейчас. Вот смотрите.