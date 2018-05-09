«Второй Манчини» для «Зенита». 5 фактов о тренере Синише Михайловиче

Синиша Михайлович – кандидат на замену Роберто Манчини в «Зените». Эту информацию подтвердил брат 49-летнего специалиста Дражен, сказав, что шансы Михайловича возглавить петербургскую команду 50 на 50. Вспоминаем главные факты из тренерской биографии серба.

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Друг Манчини

«Мы дружим с Манчини уже 20 лет, он мне как старший брат. Я, несомненно, буду обращаться к нему за советом. Мне не стыдно в этом признаться», – такие слова Синиша Михайлович произнёс в 2008 году, возглавив «Болонью». Это был дебют великолепного в прошлом исполнителя стандартов в роли главного тренера. Манчини и Михайлович играли вместе в «Сампдории» и «Лацио», где выигрывали Серию А, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Роберто первым завершил карьеру, а потом Синиша выступал под его руководством в «Лацио» и «Интере». Когда же и сам Михайлович повесил бутсы на гвоздь, он стал помогать старому другу в миланском клубе. Неудивительно, что взгляды на футбол, на игроков у серба с итальянцем в целом схожи. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что в лице Михайловича «Зенит» может получить «второго Манчини». Возможно, логика интереса к сербу в следующем: Синиша способен продолжить и завершить перестройку обновлённой команды, чего не успел сделать за сезон Роберто.

Тренер без трофеев

Профайл Михайловича как тренера смущает отсутствием трофеев. Кроме того, серб нигде не задерживался более чем на два сезона. Конечно, у каждого расставания были свои обстоятельства, тем не менее Синиша как-то не похож на настоящего строителя. За 10 лет потенциальный сменщик Манчини поработал уже с шесть клубными командами и одной сборной. Михайлович возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», а также сборную Сербии. Синиша до сих пор не выиграл ни одного трофея, хотя некоторые из команд всё-таки прогрессировали при сербе. «Мне всегда нравилось играть на победу, а не на сухой матч», – сформулировал свою философию футбола Михайлович, когда трудился в «Торино», откуда его уволили в январе 2018-го.



Ближе всего к первому в тренерской карьере трофею серб подобрался в сезоне-2015/16 с «Миланом». Он вывел «россонери» в финал Кубка Италии, однако был уволен незадолго до решающего матча кубкового турнира. «Милан» с Кристианом Брокки проиграл в том финале «Ювентусу» со счётом 0:1.

Неудавшийся спасатель «Милана»

В миланском клубе связывали с именем Михайловича надежды на возвращение лучших времён. В сезоне-2014/15 «Сампдория» Синиши показывала симпатичный футбол и финишировала седьмой, опередив в том числе занявший десятое место «Милан» Филиппо Индзаги. Летом 2015-го «россонери» потратили почти 100 млн евро на трансферном рынке, чтобы усилить состав под Михайловича. В частности, в атаке появились Карлос Бакка (30 млн) и нынешний спартаковец Луис Адриано (8 млн). Фабио Капелло признавался, что Синиша напоминает ему его самого. Сделал комплимент. Однако не всем игрокам «Милана» пришёлся по душе жёсткий стиль работы серба – некоторые лидеры даже жаловались руководству на него. Но главное, что команда не впечатляла на футбольном поле. Разозлённые фанаты однажды вывесили баннер «Тренер, который на словах великий командир, на поле и в раздевалке не изменил ничего». Сильвио Берлускони отправил в отставку Михайловича в апреле 2016-го, прокомментировав своё решение фразой «Так слабо «Милан» не играл ещё никогда». «Россонери» шли шестыми.

Автор «Кодекса чести»

Восемь лет назад нынешний президент «Зенита» Сергей Фурсенко ввёл кодекс чести российского футбола. Это было ноу-хау от тогдашнего главы РФС. «Кодекс чести – своеобразные правила игры, нормы, которым мы все должны следовать, – объяснял свою идею Фурсенко. – Он необходим, чтобы двигаться вперед, он должен быть подписан на всех уровнях – от детских спортивных школ до губернаторов. Мы все стремимся к тому, чтобы футбол был чистым».



Михайлович два года спустя подхватил идею Фурсенко и применил её в сборной Сербии. Синиша решил заставить всех игроков национальной команды подписать «Кодекс чести». Документ обязывал футболистов вести себя в соответствии с этическими нормами, когда они находятся в общественных местах. Пожалуй, это был самый сильный «тактический ход» Михайловича в сборной, ведь результаты её разочаровывали.

Муслин: у Михайловича могло бы получиться в «Зените» лучше, чем у Манчини

Сборную тренировал хуже Муслина

Синиша возглавил национальную команду в мае 2012-го и прошёл с ней весь отборочный цикл к чемпионату мира в Бразилии. Справедливости ради, у сербов была достаточно сложная группа – Бельгия, Хорватия, Шотландия, Уэльс, Македония. Команда Михайловича неплохо начала цикл, сыграв вничью в Глазго (0:0) и разгромив на своём поле валлийцев (6:1). Но потом дела пошли хуже. Сборная Сербии завершила кампанию с четырьмя победами, двумя ничьими и четырьмя поражениями. Выиграла группу Бельгия, а хорваты опередили сербов на три очка, благодаря чему пробились в «стыки» со второго места.



Если предыдущий чемпионат мира Сербия пропустила, то на ЧМ-2018 пробилась под руководством хорошо нам знакомого Славолюба Муслина. В группе с Ирландией, Уэльсом, Австрией, Грузией и Молдавией сербы набрали на семь очков больше, чем четырьмя годами ранее при Михайловиче. Правда, Муслина тоже уволили, но это совсем другая история. Он, в отличие от Синиши, «Зенит» не заинтересует.