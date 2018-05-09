Кубок России – кайф, болельщики Курска – лучшие

В Волгограде особенно чётко видна разница между четырьмя городами, принимавшими Кубок конфедераций, и остальными. Она в работе и поведении людей на стадионах. В Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге регулярно проводят топовые спортивные события. Многие из них были и на матчах КК, будут на чемпионате мира. Они идеально знают объекты, свои обязанности и фразы, которыми надо объяснять и успокаивать людей.

В Волгограде только начинают понимать, что такое – тысячи приехавших в твой город чужаков, десятки журналистов и VIP-гостей. В итоге часто случается перекос в исполнении обязанностей: кто-то пытается быть слишком бдительным, кто-то упускает важное. Они старательно пересказывают выданные им инструкции, но проблема в том, что инструкторы – тоже часто без практического опыта. Для служб стадиона Кубок России и более-менее максимальная нагрузка очевидно в плюс. Сразу стало понятны более-менее все болевые точки. Теперь их нужно просто поправить.

***

Болельщики Курска – лучшие. 3 тысячи человек добрались до Волгограда и с утра гуляли по городу. Их сектор выделялся на фоне всего стадиона с самого начала – парни приехали с перфомансом.

Фактически курские болельщики поделились на две группы: фанаты и более спокойные зрители. Объединялись они только на заряде «Вперёд, куряне». Но без перерывов отрывался только фан-сектор.

«Авангард» играл с таким же кайфом, как за него болели. Быстро пропустил, невероятно красиво отыгрался. Не забил в пустые, чудом не дал забить сопернику в следующей же атаке. Курская команда научилась обыгрывать соперников даже на своем жутком поле домашнего стадиона. Оказавшись на идеальном газоне, «Авангард» будто забыл о статусе матча и просто наслаждался шансом поиграть в футбол.

***

Павел Погребняк остаётся главной звездой «Тосно» даже с травмой. Форвард не только прилетел в Волгоград, но повсюду был с командой. На костылях Погребняк уже научился передвигаться невероятно ловко: без проблем взбирается по лестнице. На вопрос о состоянии отвечает, что в порядке. За финалом Кубка он с Раде Дугаличем смотрел, переодевшись в игровые майки.

За день до игры обе команды тренировались на запасном поле рядом с «Волгоград Ареной». Игроки «Тосно» открытую часть занятия занимались в основном тем, что шутили и играли в странное подобие гандбола с футбольным мячом. Зато Дмитрий Парфенов на общении с журналистами был максимально серьезным и вспоминал, как играл в Волгограде еще на старой арене.

Мысли, которые не поместились в «Твиттер».



– «Нам нужна одна победа – мы за ценой не постоим», – баннер с таким текстом от болельщиков «Тосно» кажется грустной шуткой.



– Дмитрий Маликов, поющий до игры, это прекрасно, но анонсировали выступление слишком поздно. А женщины за 35 могли бы обеспечить стадиону требуемый аншлаг.



– Перед любыми матчами на любых стадионах должно быть так:

– Первый гол «Тосно» в матче забил Алексей Скворцов – парень, в 2005 году победивший в чемпионате России по футболу среди детских домов и школ-интернатов.



– Пока Леонид Слуцкий рассказывал журналистам, чем крут Волгоград, его будущий клуб «Витесс» вынес «Ден Хааг» в первом матче плей-офф за выход в еврокубки.



– Перед матчем спекулянты пытались продавать за деньги бесплатные билеты на игру. После первого тайма стадион опустел процентов на 30.



– Делать вот так – глупо и неловко.

– «Тосно» не пускают в Европу, но кубок у них никто не отберёт.