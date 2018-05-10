Занимайтесь футболом, а не войной. Волгоград готовится к ЧМ-2018

Давайте честно: половина из нас не понимает, зачем ФИФА отдала тому или иному городу право проводить чемпионат мира. Всегда есть кандидаты лучше. Больше всего претензий, разумеется, к Саранску. Но к остальным не меньше. Включая Волгоград, о котором большинство из нас знает только три вещи.

1. Когда-то там играл развалившийся «Ротор».

2. Там омерзительные дороги.

3. Именно там стоит скульптура «Родина-мать зовёт!».

Теперь время батлить по фактам. «Ротор» уже давно не тот, что обыгрывал «Манчестер Юнайтед». И даже не тот, что отбирал очки у чемпионского «Локомотива». Но в Волгограде жаждут возвращения футбола. В идеале – большого. А поначалу готовы ходить и на вторую по статусу лигу России. «Ротор» сейчас бьётся за выживание, в конце сезона ему любая помощь полезна.

С дорогами история сложная. Их, кажется, действительно отремонтировали. Мэр города Андрей Косолапов во время экскурсии по городу рассказывает, что сделали ремонт 100 км дорог. И Волгоград теперь в списке лучших городов страны по качеству дорог. Беда мэра в том, что его выступление публично – мы идём по центральной улице города, рядом толпы местных жителей. На фразе про дороги проходящая мимо девушка просто громко хмыкнула. Когда мэр дошёл до набережной и остановился отвечать на вопросы прессы, многие волгоградцы восприняли это по-своему. «Когда пандусы сделаете для скоростных трамваев?!» – пытался поговорить о наболевшем один из жителей города. Тщетно — мэр слышал только себя или стоящих рядом журналистов. Как только толпа вокруг начала стремительно увеличиваться, спикера поменяли. Андрей Косолапов сам называет себя невероятно открытым к общению чиновником. Местные то ли не в курсе, то ли не согласны.

С монументом «Родина-Мать» история вообще уникальная. Про него не получается говорить и писать ничего, кроме слов «безумно», «проникновенно» или «уникально». Кажется невозможным быть русским человеком и рядом с настолько великим монументом чувствовать себя комфортно. Испытываешь стыд, скорбь, грусть, вину – целый набор довольно печальных эмоций. Памятник давит своим величием, самые пафосные современные речи о войне здесь будут выглядеть нелепо – зато от спокойного перечисления числа жертв и потерь города в войне начинает трясти. Здесь особенно остро ощущается ужас любимого слогана многих соотечественников: «Можем повторять». Ничего повторять не надо, пожалуйста.

Волгоград – город, в котором до чемпионата мира фактически не было ничего, кроме величественного памятника скорби. Разваленная набережная, нулевая инфраструктура, отсутствие спортивных объектов. Если кто-то и ехал сюда, то либо за рыбалкой, либо за скорбью. Второе обычно актуально только со второй половины весны. То есть до апреля Волгоград вообще не понимал, что ждёт его на финале Кубка России. Некоторые районы города и сейчас переносят в 80-е. Старые здания заводов, советские названия (как вам ресторан «Интурист»?), большие районы частных секторов. К празднику по всему городу расставили красные флаги с надписью «Сталинград». При желании в самом центре можно было делать фотографии, на которых вообще непонятно, какой сейчас год. При этом Мамаев курган и «Родина-Мать» современные комплексы памяти, на которых с наступлением темноты организовывали невероятно проникновенное световое представление.

С постройкой стадиона появляется новая точка притяжения. К нему интересно подойти днём по набережной, интересно фотографировать вечером. К июню откроют фан-зону прямо вдоль берега Волги – ещё одно место силы и эмоций – хочется верить, что только положительных. Главная река России вообще имеет огромный развлекательный потенциал. Экскурсии по Волге, шоу на воде, речные трамваи как альтернатива привычным видам общественного транспорта – всё это можно использовать по полной программе.

Городу откровенно повезло, что «Спартак» вылетел в полуфинале турнира. Да, с толпой красно-белых было бы веселее. Но «Тосно» и «Авангард» – олицетворение принципа support your local team. Здесь не было случайных людей или тех, кто глупо хочет попиариться на своём нахождении на финале.

Сейчас Волгоград вообще не футбольный город. На финал Кубка России собрали полный стадион, который ко второму тайму, правда, опустел процентов на 30. Люди заходили по бесплатным билетам, оглядывались вокруг и понимали, что гулять по городу интереснее. Особенно в День Победы.

Но Волгограду необходим шанс на привлечение большого футбола. До него у города десятилетиями был только памятник слёз и боли жертв войны. По большому счёту, люди приезжали сюда скорбеть. Сейчас появляется возможность добавить позитивных эмоций. А ФИФА привозит топ-футбол в Россию именно за этим.