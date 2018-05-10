«По несколько дней не кормили». Драматичная история героя кубкового финала

Как не сломаться в детдоме и реализовать свою мечту. Он – знает.

В российском футболе масса пороков и совсем мало жизнеутверждающих, мотивирующих примеров для молодёжи. Таких, как история Алексея Скворцова. Парня, прошедшего путь от детдома до Премьер-Лиги. Гол в волгоградском финале её красиво – и, наверное, справедливо – закольцевал. В кино после таких эпизодов обычно идут финальные титры и слёзы радости и умиления катятся по щекам благодарных зрителей. В реальной жизни нашего героя, хочется, верить, самое интересное только начинается…

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Сироте в футболе в принципе тяжело пробиться, а в нашем футболе, с его блатом, откатами и взятками на каждом шагу, – особенно. Из счастливых исключений на ум приходит только Андрей Ещенко, рано лишившийся родителей и не потерявшийся в жизни только благодаря сильному характеру. Случай Скворцова – менее известный, но не менее трагичный. Он познал безотцовщину при живых папе с мамой…

Семья в его жизни была до трёх лет. Какая-никакая, а всё же своя. Отец, мать, две сестры, брат. «Они очень много пили, — спустя годы вспоминал непутёвых родителей Скворцов. – Дети по несколько дней оставались одни, никто не кормил…» В этой ситуации детский дом представлялся не худшим местом для роста и воспитания ребёнка. Туда мальчика и определили органы опеки.

Собственно, детдомов в жизни маленького Алёши было даже два – сначала №2, а потом №9. Во втором ему и посчастливилось встретить человека, оказавшего колоссальное влияние на его мировоззрение и жизненные принципы. Звали его Людвиг Леонтьев. Интернатовский тренер разглядел в парнишке футбольные задатки и помог их реализовать, но главное – не дал покатиться по наклонной, подобно многим обездоленным мальчишкам.

«Многие спились, кто-то где-то сидит, — как о чём-то обыденном рассказывал Алексей несколько лет назад в документальном фильме «Играй как Скворцов». – У меня просто не оставалось времени на всякую дурь». Его наркотиком был футбол.

Скворцову повезло попасть в школу «Зенита», но, как и подавляющему большинству её воспитанников, не повезло заиграть в родном городе. С молодёжным первенством он познакомился в Перми у Рустема Хузина, с которым выиграл первые в жизни серьёзные медали – серебро турнира дублёров, а с профессиональным взрослым футболом – в… Армении. В 20 лет Скворцова занесло из российской ЛФЛ в команду «Гандзасар» из города Капан. Впрочем, как занесло, так и «вынесло». Весь опыт выступлений российского легионера в армянской лиге уместился в… один час. Правда, час этот Скворцов отыграл против знаменитого «Арарата».

Отечественный футбол Алексей осваивал с самых низов, ни ступеньки не пропустил. После любительской лиги была вторая («Карелия», «Динамо» из Кирова), потом – первая: «Енисей», «Волгарь». Но по-настоящему ярко Скворцов раскрылся в Тамбове.

«Мы забрали его из «Волгаря», где он сидел в запасе, — вспоминал в недавнем интервью изданию «Спорт день за днём» Андрей Талалаев. – Человек два года не играл, приехал к нам. Реанимировали, привели в чувство, изменили ради него игру команды. В Тамбове он становился важным винтиком, а потом уехал».

Огорчение вперемешку с обидой, сквозящее в словах Талалаева, легко объяснимо: какому же тренеру понравится терять результативного исполнителя, тем более им же раскрытого? Любопытно, что свой первый гол в составе тамбовского клуба Скворцов забил всё тому же курскому «Авангарду» — вот уж действительно «знаковый» для человека соперник!

Игрока понять тоже можно: после двух бесплодных просмотров, в «Крыльях Советов» и «Кубани», судьба давала ему ещё один, третий, шанс проникнуть в Премьер-Лигу. Упускать его в 26 лет было бы, наверное, неразумно. Продажа тосненским клубом обоих основных нападающих, Маркова с Заболотным, повышала шансы Скворцова на быструю интеграцию в новый коллектив. Да и с финансами у «Тосно» было не так туго, как сейчас. Для парня, выросшего без поддержки родителей, серьёзный стимул.

Скворцов, видимо, рассудил по классике: лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовал. Поначалу, правда, пришлось больше жалеть, чем пробовать. Адаптация к требованиям и схемам Дмитрия Парфёнова сильно затянулась. Почти две трети весны Алексей просидел в запасе. В памятном полуфинале Кубка со «Спартаком» его не было даже в резерве.

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Напомнить о своём существовании помог случай, а именно – травма Павла Погребняка. В конце апреля на новенькой ростовской арене Скворцов наконец-то дебютировал в РФПЛ, а уже в следующем туре принял участие в голевой атаке: после его удара и сейва Шунина Мирзов дослал мяч в сетку ворот «Динамо».

За удачный выход на замену (усердный труд на тренировках подразумевается по умолчанию) Парфёнов вознаградил Алексея местом в стартовом составе в главном матче сезона – и не ошибся. 19-й номер отблагодарил тренера за доверие голом в финале Кубка.

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«Мой гол похож на тот, что забил Резиуан Мирзов в ворота «Динамо», — не скрывал эмоций после финального свистка один из героев матча. — Очень сильно просил, чтобы, когда мяч катился в штангу, он отскочил в ворота».



«Наверху» услышали. И мечта Алёши Скворцова – «добиться, высоко подняться» – наконец-то сбылась. А у детдомовской ребятни, малышей из неблагополучных и просто бедных семей появился ещё один пример для подражания. Не киношный, импортный – живой и во всех отношениях близкий.