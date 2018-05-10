При этом не обезопасив себя от стыков. Рассказываем, как это возможно.

Вы не поверите, но «Динамо» ещё может попасть в еврокубки

Что произошло?

9 мая, в День Победы, в Волгограде состоялся финал Кубка России, в котором «Тосно» одержал победу над курским «Авангардом». По регламенту победитель Кубка автоматически отправляется в Лигу Европы. Но, как сообщил «Чемпионату» глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин, «Тосно» ни при каких обстоятельствах не сможет принять участие во втором клубном турнире Европы: «Футбольный клуб «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом, клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы».

Что теперь?

Теперь в еврокубках примет участие команда РФПЛ, которая займёт в чемпионате шестое место. А значит, последний тур обещает быть очень жарким, потому что на еврокубковую позицию есть сразу несколько претендентов. При этом велика вероятность, что у нескольких команд может быть одинаковое количество очков. Комиссия по лицензированию РФС состоится 11 мая.

Что говорит регламент?

Напомним порядок определения мест в таблице при равенстве очков у двух и более команд:

1. По личным встречам.

2. По количеству побед во всех матчах чемпионата.

3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

4. По наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;

5. По наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

Кто претендует?

«Уфа»

Позиция перед последним туром: 6-е место

«Уфа» является главным претендентом на итоговое шестое место с 40 очками. За тур до окончания первенства уфимская команда располагается как раз на еврокубковой позиции и имеет одно очко преимущества над ближайшим преследователем — «Арсеналом». То есть команде Сергея Семака достаточно обыграть новоиспечённого обладателя Кубка России «Тосно», чтобы впервые в истории попасть в Лигу Европы, а заодно отправить «Тосно» в ФНЛ — вот такая ирония. В случае ничьей в матче «Уфе» нужны потери очков «Арсенала» и «Ахмата».

С лицензией у клуба не должно возникнуть проблем, о чём «Чемпионату» заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: «Не вижу предпосылок, чтобы мы не прошли лицензирование. Проблем у нас нет. Мы давно подали документы. Нам предстоит очень сложная игра против победителя Кубка. «Тосно» же тоже нужна победа, чтобы остаться в РФПЛ. Но всё в наших руках. На мой взгляд, это ключевая игра последнего тура».

«Уфа»: комиссия по лицензированию для участия в еврокубках собирается 11 мая

«Арсенал» Тула

Позиция перед последним туром: 7-е место

Туляки являются главным преследователем «Уфы», располагаясь на седьмом месте, имея 39 очков. В их случае всё довольно просто – «Арсенал» должен побеждать «Локомотив» и надеяться, что «Уфа» оступится. Если же туляки сыграют вничью, то им необходим совершенно фантастический сценарий: поражение «Уфы», потеря очков «Ахматом», «Рубином» и «Уралом», а ещё победа «Динамо» над «Спартаком». Согласитесь, не очень вероятный сценарий.

Если говорить о лицензии, то гендиректор тульской команды Дмитрий Балашов заявил «Чемпионату», что за «Тосно» вчера члены клуба не болели: «Мы — профессиональный футбольный клуб, который соблюдает регламент. В положенные сроки, вне зависимости от нашего места в таблице, мы подали заявку на лицензирование для участия в еврокубках. Мы вчера за «Тосно» не болели из-за того, что их могут не пустить. Нам всё равно, только за свою команду болеем. Мотивация у нас на каждый матч одинаковая – победить. Если попадём в еврокубки, значит мы это заслужили своей работой. Не попадём – не заслужили. Всё просто».

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«Ахмат»

Позиция перед последним туром: 8-е место

Грозненская команда имеет в активе 38 очков. «Ахмат» только в прошлом туре обезопасил себя от возможности попадания в стыковые матчи, а теперь может выйти в Лигу Европы. Для этого есть один единственный вариант – победа «Ахмата» в Перми над «Амкаром» и потеря очков «Арсеналом» и «Уфой». Грозненцы обойдут «Уфу» при равенстве очков за счёт преимущества в личных встречах.

Клуб, как и два предыдущих претендента на еврокубки, уже подал заявку на лицензирование и свои шансы на получение лицензии оценивает как высокие. «Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжёлый для нас сезон. Хотим уйти на отдых с позитивными эмоциями», — сообщил «Чемпионату» гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Ахмат» подал заявку на получение лицензии для участия в еврокубках

«Динамо»

Позиция перед последним туром: 10-е место

Самый невероятный шанс и расклад — у «Динамо». Команда Дмитрия Хохлова в последнем туре может как отправиться в стыковые матчи, так и выйти в Лигу Европы. Чтобы зацепиться за еврокубки, должны «встать звёзды»: москвичам нужно обыграть в дерби «Спартак», «Уфа» и «Арсенал» должны проиграть матчи своим соперникам, а «Ахмат» и «Урал» — не выиграть. Верите в это? Нынешний чемпионат доказал, что возможно всё. На просьбу «Чемпионата» прокомментировать факт подачи лицензии на еврокубки, в «Динамо» ответили, что эта информация конфиденциальна.

«Рубин»

Позиция перед последним туром: 11-е место

Мизерный шанс есть и у «Рубина». Казанцы ни при каких обстоятельствах не смогут занять шестое место, но смогут попасть в еврокубки, если все вышеперечисленные команды не пройдут лицензирование. Сам же казанский клуб тоже подал заявку на лицензирование, об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Рубина». Поможет ли магия Курбана Бердыева на этот раз?

«Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках

«Урал»

Место в чемпионате – 9

«Урал» мог бы попасть в еврокубки только при таком же раскладе, как и у «Рубина». Но, как стало известно «Чемпионату», «Урал» не подавал заявки на лицензирование для участия в еврокубках.