«Если бы я за 10 матчей в РФПЛ и еврокубках ничего не забил, меня бы выгнали»

В New Balance Residence Moscow состоялась глобальная презентация новой коллекции Otruska, целиком и полностью посвященной России. В числе гостей мероприятия был Роман Павлюченко, который дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата».

— Вы завели себе аккаунт в «Твиттере»? Вы туда пишите сами?

— Многие думают, что это не я, но я сам туда пишу.

— Зачем?

— Чтобы пообщаться с людьми, найти новых друзей, рассказать что-то о футболе. Меня часто на моей странице в «инстаграме» просят быть открытым.

— Что самое дикое прочитали в свой адрес?

— На удивление, хорошие люди обращаются, я с ними общаюсь. Негатива не было, я с ними хорошо общаюсь, всё нормально.

— Почему вы сразу выбрали позицию «я Роман Павлюченко – болельщик «Спартака»? В основном вы комментируете матчи «Спартака» и поддерживаете игроков «Спартака».

— Я поздравлял «Локомотив» с победой над «Зенитом» и чемпионством. Просто в основном меня читают только болельщики «Спартака» и спрашивают про свой клуб, 90 процентов наверно. Вот я и отвечаю, а если спросят про ЦСКА, то отвечу и про «армейцев», или про «Динамо».

— Зачем написали «твит» с поддержкой игроков «Спартака»? Мол, в прошлом году они выиграли чемпионство, а сейчас их ругают, включая Глушакова.

— Я был в этой шкуре и считаю, что это неправильно. Сегодня ты бог и тебя носят на руках. Но они ведь люди, которые тоже ошибаются. Не бывает идеальных футболистов, спады есть у всех. Человека надо поддерживать, когда у него что-то не получилось. Денис Глушаков ведь не специально не забил пенальти, он хотел забить. Пенальти – это лотерея, и у «Тосно» вратарь хорошо сыграл. Почему все пишут, что Глушаков не забил? Лучше бы написали про голкипера. Возможно для читателей «твиттера» это не очень понятно. Я играл с Денисом и был в этой ситуации, он мой друг и я решил его поддержать. Надо поддерживать.

— Тебе не кажется, что Глушаков и Комбаров могли снизить требования к себе?

— Нет, «Спартак» — это клуб, в котором нельзя выйти на поле перед тысячами болельщиков и опуститься ниже своего уровня. Наоборот с каждым годом надо расти и расти.

— Вы понимаете этот всеобщий феномен любви к Каррере? Сейчас все его поддерживают, вы думаете, что тренер может прийти и перевернуть всё за два дня?

— Если команда стала чемпионом, то всё может быть. Не знаю, какое у него отношение к игрокам. В прошлом году было видно, что это одна команда. Тренер поддерживает футболистов, а они его. Видимо, сейчас что-то произошло, но мне трудно об этом говорить, ведь я не внутри команды.

— Завтра Черчесов назовёт расширенный список игроков в сборную России. Кого Роман Павлюченко хочет увидеть в атаке?

— У нас выбор небольшой, по пальцам можно пересчитать. Алекандр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный.

Перестаньте сравнивать Чалова с Заболотным. Он достоин вызова и без сравнения И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

— Вы поддерживали Заболотного. Он игрок хорошего уровня, который будет забивать?

— Он уже много игр сыграл за «Зенит» и не забил ни одного мяча. Я его не знаю лично, возможно он человек хороший. Но надо оценивать с профессиональной точки зрения, как нападающего. Если бы я за 10 матчей в чемпионате России и нескольких в Лиге Европы не забил минимум пять штук, меня бы уже выгнали.

Нападающий переходя в такой клуб, как «Зенит», обязан забивать. В составе много хороших футболистов, команда борется за чемпионство и создаёт много моментов.

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— Вас в такой ситуации Гарри Реднапп нормально бы встряхнул?

— Посадил бы меня на лавочку.

— Дзюба нужен сборной России?

— Однозначно. У него есть опыт игры за сборную России, и он в Лиге чемпионов забивал. Я уверен, что его вызовет в сборную Станислав Саламович.

— Для вас трудности в «Спартаке» начались при Черчесове, все помнят то удаление в матче с «Динамо». Вы тоже прочувствовали ситуацию, которая сейчас есть между Черчесовым и Денисовым? Если попадаешь в немилость к Черчесову – это конец?

— Я знаю Черчесова, для него непринципиально звезда ты или нет. У него есть своё видение, ему важен порядок в команде. Если футболист не будет выполнять требования Черчесова – его не будет в команде. Сейчас самое важное в футболе – это порядок.

— Несмотря на ситуацию с вами и Черчесовым, вы считаете, что он всё делает по-честному?

— Не каждый тренер может Егора Титова отправить в дубль. Черчесов это сделал. Меня он тоже в дубль отправил. Когда я вернулся в основную команду, то стал забивать в каждом матче практически. Возможно, он меня так проучил.



— Верите в Черчесова?

— А почему нет? Он главный тренер и я его поддерживаю. Пускай он ещё много лет будет тренировать национальную команду, главное, чтобы она показывала результат.