Черчесов: Дзюба сказал, что будет запасным? У нас нет запасных!

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира—2018. В него вошли 28 игроков, которые вызваны на учебно-тренировочный сбор в Новогорск.

Вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники:

Владимир Гранат («Рубин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники:

Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие:

Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Также в дополнительном списке:

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный),

Нападающие: Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).

18 мая национальная команда России соберётся в Новогорске, а 20 мая отправится в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Наставник российской команды собрал журналистов в Доме футбола, чтобы ответить на насущные вопросы по составу. Первый вопрос Станиславу Черчесову – о том, насколько тяжело далось ему составление списка.

— Это решается не за секунду, — вздыхает Черчесов. — Мы почти два года работаем. Кто-то был на сборе, а кто-то был, но потом не вызывался. Смотрели, кто и как себя проявлял. Мы вышли на финишную прямую, и надо определяться с теми, кто сегодня готов выполнять стоящие перед нами задачи. Одна корректировка произошла за час до того, как я отдал список. Мне позвонил Эдуард Безуглов — в «Спартаке» ему сообщили, что у Селихова травма ахилла. Я Вартапетову позвонил сам, не поленился, но меня заверили, что к ЧМ он не будет готов. Состав сборной будет отправлен в ФИФА в понедельник – не хотелось бы, чтобы в этом списке происходили ещё какие-то изменения.

— По какому принципу формировался дополнительный список?

— Мы утвердили два плана: те, кто едет в Австрию – у них 4 дня отдыха, но мы подготовили для них 2 дня тренировочной программы, чтобы они подошли к хорошему состоянию. Для другой группы, которая не поедет в Австрию, иная программа – они будут на связи с тренерским штабом. Либо будем отсылать им материалы, либо как-то ещё взаимодействовать.

— Денис Глушаков оказался в дополнительном списке, а Газинский – в основном. В чём была ваша логика?

— Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр. Газинский был с нами на Кубке конфедераций, потом не вызывался. За последние семь игр он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Это нормальный спортивный принцип. Так же можно сказать про Дзюбу и Заболотного – один играет, другой нет.

— А Глушаков?

— Это решение обдумывалось не одну секунду. Денис — заслуженный игрок, но решение исходит из наших наблюдений. Забил пенальти или не забил, как любят рассуждать журналисты, – это не ключевой фактор. Мы смотрим на игру и состояние игрока в целом.

Без Глушакова, но с Дзюбой. Расширенный состав России на ЧМ-2018 Станислав Черчесов сделал первую часть выбора.

— Жеребьёвка группы на чемпионате миры повлияла на состав?

— Вы же помните, что на Кубке конфедераций в заявке был Тарасов, потому что надо было играть с Новой Зеландией. Он вышел в этой игре на замену – и реально помог на стандартах.

— Последний тур мог внести корректировки в состав. Почему не дождались последних игр чемпионата?

— Есть жизнь, футболисты должны понимать, как строить планы. Кто не попал, сможет спокойно планировать отпуск. За два дня неправильно было бы это делать. А если что изменится – нас никто не ограничивает в дозаявке или замене.

— Вы говорили, что созваниваетесь с игроками. С тем же Кокориным, Шатовым обсуждали их невызов. С остальными так же?

— Они даже в расширенном списке не были – поэтому я им позвонил. Сейчас Кокорин травмирован, последние игры не играет – к сожалению, мы не можем его рассматривать. Хотя хотелось бы.

— Ваше мнение о Чалове и о перспективах Кучаева?

— Чалов? Дело не в трёх забитых мячах. Мы смотрели на него начиная со сборов. Если в ту зиму это был для нас первый опыт и мы не всё до конца уловили, то теперь целенаправленно смотрели. Кто как проявляет себя на сборах, так и играет потом. То, что мы увидели, продолжается: он и Кучаев хорошо играли и на сборах, и сейчас. Сбои в одной игре не дают нам повода для умозаключений. Если бы у Кучаева травмы не было, это была бы ещё одна головная боль для меня – в положительном смысле.

— Почему выбрали именно Австрию и Турцию в качестве спарринг-партнёров перед ЧМ?

— Было желание сыграть со сборными, похожими на команды из группы. Мы уже сыграли с Ираном. А перед этим у нас были контакты по некоторым сборным. Австрия выбрана, потому что мы там будем на сборе, полчаса до стадиона. Плюс местная команда играет, будет ажиотаж среди болельщиков. В Монако был пустой стадион, а с Венгрией и с Чили – полный стадион. Если местная команда выступает, то она вызовет интерес, это своеобразная лакмусовая бумажка.

А Турция – южная команда, которая немного напоминает Уругвай. А сыграть с нужным континентом не получилось – там у них уже всё было расписано, плюс логистика – более семи часов лететь. Думаю, что в итоге у нас получилась правильная программа.

Глушаков? Комбаров? Заболотный? Без кого сборной не обойтись на ЧМ Ваши предложения Черчесову?

— В расширенном составе сборной всего 6 игроков, имеющих опыт игры на крупных турнирах. Насколько важно наличие опытных «вожаков»?

— Ни один состав не обходится без игроков с опытом. Но должен быть баланс опыта и молодости. В этом плане, думаю, мы выбрали правильное направление. Есть и молодые игроки, которые проявляют себя не только в России, но и в еврокубках. А опытный может принести пользу, если готов на сто процентов. Наша задача сейчас – их подготовить.

— В списке нападающих Алексей Миранчук. В каком качестве вы его видите?

— В сборной он играет практически всегда вторым нападающим – на мой взгляд, это ему больше подходит в данном коллективе. Но в «Локо» у него расширился тактический кругозор – там он играл и крайнего полузащитника. Как показала практика, навык приобретается, и это на руку нам.

— Дзагоев с травмой, но попал в список сборной. Почему?

— Мы переписывались с тренером по физподготовке, он уже вторую неделю тренируется с основой. У него три карточки, так что его не выпускали в матчах, иначе Алан рисковал бы пропустить важный матч с «Анжи».

— Прокомментируйте две кандидатуры вратарей – Джанаев и Лунёв.

— Лунёв тренируется в общей группе. Чтобы чётко понимать его состояние, мы перед игрой с «Локо» провели дополнительное исследование. Вчера тоже сделали обследование – всё нормально. Он и до этого был в хорошем состоянии. Это вратарская специфика: если передняя поверхность бедра болит, это не значит, что не надо играть. Я поделился с ним своим опытом – так что он практически не пропускает тренировки. Ещё пару дней он будет в запасе, и «Зенит» вряд ли будет им рисковать в последнем матче. А у нас как раз будет время, контрольные матчи. Посмотрим, давать ли шанс.

Джанаев же полностью восстановился, и мы знаем о нём не понаслышке, причём не только на основе игры в «Спартаке» и «Тереке», но и по тому, как он проявляет себя в сборной. Вот Селихов проявлял себя при мне в «Амкаре», но поначалу в сборной не очень уверенно себя чувствовал. Так что нужно аккуратно поступать. Не знаю пока, как почувствуют себя в коллективе Ташаев и Чалов. Тот же Лунёв приехал, которого я никогда не знал, – сразу ощутил себя как дома.

Перестаньте сравнивать Чалова с Заболотным. Он достоин вызова и без сравнения И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

— Вызов Ташаева – это аванс?

— Нет, мы уже на финишной прямой. В марте были матчи с Бразилией и Францией, свежий чемпионат. Все, кроме топ-команд, сыграли всего пару матчей. Может, если бы была иная ситуация с практикой, мы тогда вызвали бы Ташаева, чтобы познакомиться. К тому же я по «Динамо» его хорошо знаю. Мы Панченко вызывали из первого дивизиона, жаль, что он сейчас был травмирован. У нас нет авансов, есть игроки, которым открыты двери, если они себя проявляют. Есть ещё несколько фамилий, за которыми мы внимательно следили – думаю, их приглашение возможно на будущие циклы.

— Как рассматриваете Черышева?

— Жаль, не показать вам телефон сейчас. Там то, что мне рапортовали о нём из Барселоны. В марте он не появился, потому что тогда всё время травмировался – он не показал бы себя во всей красе. А теперь тренировался и проявлял себя. В Испании он играет регулярно. Позавчера мой человек там был, смотрел игру на стадионе – всё понятно.

— Как обстоят дела у Фернандеса с русским?

— Это тот случай, когда, если хочешь играть, надо говорить. Отбросив шутки, он всё понимает, но сказать не может. Но у нас есть Паулино Гранеро, который хорошо понимает язык. А если Марио что-то не понимает, мы остаёмся с ним и проговариваем. Впрочем, это не самый главный аспект, чтобы быть в сборной. В команде это не чувствуется.

— Ерохин всё-таки в сборной – очень много критики на него свалилось…

— Согласен. Во-первых, он не атакующий игрок. Он играет второго опорника почти весь сезон, и для него это комфортно. Ему удобно играть в тройке инсайда. Есть вещи, которые надо подправлять. Но если одна передача и три гола – для опорника это не худший показатель. А что есть критика – я с вами согласен.

— Дзюба весной доказал, что достоин возвращения?

— Не многое читаю в прессе, но такое ощущение, что не про себя читаю. Видел недавнее интервью с Артёмом – он озвучил то, о чём мы говорили на сборе. «Надо потерпеть». Не знаю, кто что говорил про конфликты. Плюс после Кубка конфедераций он не проявлял себя в «Зените» – он и сам говорил об этом, как взрослый мужчина. Он сам всё объективно сказал. Перед Францией и Бразилией он пару мячей забил – но я могу отвечать только за себя, а не за то, что вы услышали. Я сказал, что Шатов и Дзюба не вызывались, потому что только что перешли в новые команды. Им надо было закрепить успех. И они продолжили играть – вот только Шатов травму получил.

Единственное, что мне в интервью Дзюбы не понравилось, – он сказал, что будет запасным. У нас нет запасных!

— Был шанс, что Георгий Джикия восстановится к чемпионату мира? Когда поняли, что это не вариант?

— Был консилиум, наш доктор поехал в «Спартак». Мы учитывали опыт прошлых травм. Зобнин месяц назад сказал, что чувствует, что ещё не до конца готов, хотя восемь месяцев прошло. А Джикия для обычного человека более чем здоров. Но он ни разу не появлялся в общей группе и не проходил интенсивные нагрузки. Мы должны брать тех, кто реально готов. В середине июня Георгий только начнёт заниматься в общей группе. Это для нас определённый риск – но и риск должен калькулироваться. Чемпионат мира – это непростой турнир.

— Кто капитан сборной на чемпионате мира?

— Акинфеев.

— В сборной есть проблема с центральными защитниками. Фернандес будет использоваться в амплуа правого центрального?

— Я говорил с Гончаренко после ноябрьского сбора – мы уже тогда использовали Марио на позиции правого центрального защитника. На таких позициях не играют, «думая», — там автомат работает. Пока задумываешься, как действовать, – эпизод уже сыгран. Кучаев играл левого латераля в матче с «Краснодаром» — его поставили на своё место – показалось, что он там думал: «Ой, а как же тут?»… Это как если бы тебя перевели в другую комнату, где окно не слева, а справа.

— Сборная прибавит в скорости или ещё как-то изменит тактику на ЧМ?

— В ситуации с защитником – центральных хватает. Камболов был на сборе и получил на ровном месте травму – мы так и не смогли его проверить. Если раньше у нас был определённый блок – Кудряшов, Васин, Джикия, – то теперь надо думать, что правильнее для этого состава. Если мы играли с тремя центральными, то теперь ещё раз проанализируем.

— Вы считаете сборную России одной из ведущих команд на ЧМ? Или той, которая к этому стремится? У других команд топ-уровня есть опорные-разрушители, но у нас нет Глушакова и Тарасова. Неужели сборной не нужен такой человек?

— Если бы вы сравнили антропометрию Канте и Кузяева, то увидели бы, что они одинаковые. Причём Кузяев играл с травмой плеча у нас. Мы почти со всеми фаворитами играли у вас на глазах. Быть большим – ещё не значит, что ты отбираешь мяч. Вы посмотрите, сколько отборов у Кузяева, Головина и Зобнина. Нам нужна сборная, которая играет интенсивно на хорошем уровне.

«Глушаков и Комбаров в последнее время не играют. Нас это не устраивает» Есть ли шанс попасть на ЧМ-2018 у Чалова и Ташаева и рискуют ли своим местом в сборной Глушаков и Комбаров? Отвечает Станислав Черчесов.

— Вы согласны, что кризис российского футбола и перехода от советского сказался именно накануне ЧМ?

— Вы можете разбрасываться такими эпитетами сколько угодно. Но мы живём с тем, что у нас есть – это всё наше. Мы отобрали 28 футболистов – теперь надо спокойно подготовиться и делать максимум того, что мы можем. Думаю, что на те голы, которые Смолов забивал испанцам и французам, в Испании иначе смотрят. А если у нас чего-то нет и кто-то лучше – это ни о чём не говорит.

— Какой результат на чемпионате мира будет приемлемым, а какой — максимальным?

— Это вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить… Вот приведу пример из барьерного бега: если спортсмен думает о последнем барьере, то обязательно споткнётся на первом. У тяжеловесов есть начальный вес. И для нас начальный барьер – групповой этап. Наша команда давно не проходила его на больших турнирах. Давайте двигаться ступенчато, спокойно, шаг за шагом думать. В групповом турнире тоже есть барьеры – Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьёвки была радость, то теперь меня снова спрашивают – а как кого-то удержать? Вот такой у меня философский ответ.

— Амбициозная задача для России – полуфинал?

— (Разводит руками.) Так как мы с вами не первый день в футболе, вы знаете мой принцип – спокойно делать своё дело. А титулы нам никто никогда не дарил, и мне в частности. Мы знаем, как это бывает.

— У вас когда-нибудь была мысль пригласить в сборную Андрея Аршавина?

— Я видел его на сборах в Турции, но мы не говорили. Это реально уважаемый футболист. Когда спрашивают так, не знаешь, как слова подобрать. Есть время и место. И про Березуцких я так же корректно ответил. Давайте не ставить меня и игрока в неудобное положение. Есть другие игроки, которые идут в гору. Они это заслужили своей игрой. А Андрей внёс лепту и в историю своего клуба, «Зенита», и в историю сборной. Хотя Аршавина 10-летней давности я бы с удовольствием вызвал в сборную.

— В «Лужниках» вы сыграли уже дважды, в Питере тоже сыграли, а в Самаре не играли со сборной ни разу. Есть ли опасения по поводу новой обстановки?

— Когда-то мы везде играли в первый раз. Если бы Самара была готова в тот момент, когда нам надо было играть, мы бы там сыграли. Главное – не стадион, а то, как ты готов.