Красота дня. Девушка, которая споёт на финале Лиги чемпионов

Кто выступит «на разогреве» у «Реала» и «Ливерпуля»?

Остались две недели до финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Пока главные тренеры работают над тактикой, а футболисты настраиваются на предстоящий бой, организаторы готовят шоу-программу. Главной звездой церемонии открытия финала станет британская певица Дуа Липа. Кто эта девушка, которая споёт в Киеве на финале Лиги чемпионов? Знакомимся.

Выставив это видео на своей странице в «Твиттере», Дуа объявила на весь мир, что выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве.

«Я была польщена приглашением УЕФА и Pepsi выступить на финале Лиги чемпионов. Такой шанс выпадает раз в жизни. Жду не дождусь, когда окажусь перед болельщиками и приму участие в столь восхитительном мероприятии. Планирую выступить с незабываемым шоу», — сказала девушка.

Дуа Липа родилась в Лондоне, но её родители — этнические албанцы из Косово, которые покинули страну в начале 90-х и переехали в Англию.

Имя Дуа в переводе с албанского языка может значить «я люблю», «я хочу» или «я нуждаюсь». Девушке больше всего по душе первый вариант.

Дуа росла на музыке своего отца — певца Дукагжина Липа. По её словам, его творчество так вдохновляло её, что она решила обязательно стать певицей.

С 14 лет Дуа начала выкладывать ролики в YouTube, в которых перепевала известные хиты. Девочку заметили, и уже в 15 она подписала свой первый контракт.

Когда девушке исполнилось 16 лет, она решила открыть для себя мир моды и начала карьеру модели. Дуа стала популярна в Британии, её начали приглашать на съёмки.

В 2015 году Липа начала работать над первым сольным альбомом. Девушка очень ответственно подходит к музыке, которую исполняет, и поэтому, выпустив несколько успешных синглов, она не торопилась сразу записывать пластинку.

К моменту выхода первого альбома в 2017 годуу Липы уже сформировалась целая армия её поклонников по всему миру, поэтому он имел большой успех.

Помимо музыки девушка не забывает о других важных вещах. В 2016 году она вместе с отцом создала фонд Sunny Hill Foundation, который оказывает помощь жителям Косово.

Есть хорошая новость для жителей Москвы – летом у Дуа Липы пройдёт большой концерт в столице, а значит, у вас есть возможность увидеть её вживую.

Пожелаем девушке хорошего выступления на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Надеемся, что её песня вдохновит игроков «Реала» и «Ливерпуля» на яркий и красивый футбол.