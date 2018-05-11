Неймар в «Реале», а Промес – в Англии? Трансферные слухи мая

В «Реале» мечтают о трио нападения Неймар – Салах – Роналду. Цена вопроса – 460 млн евро. Или этого мало?

Ещё не завершились ведущие европейские чемпионаты и не открылось летнее трансферное окно, а слухов о будущих переходах игроков уже хватает. Межсезонье обещает быть горячим! Мы собрали самые интересные новости мая.

Угадайте, где Салах. В Египте нашёлся его двойник Они выглядят как близнецы.

Испания

Самая интересная тема – перезагрузка «Реала». По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес мечтает создать тройку нападения Неймар – Салах – Роналду. В Мадриде готовы заплатить за бразильца 260 млн евро, а за египтянина около 200 млн евро, продав ради них Гарета Бэйла, Карима Бензема, Матео Ковачича, Дани Себальоса и Хесуса Вальехо. Неймар готов играть в одной команде с Роналду, как играл с Лео Месси, а отец бразильца уже обратился к агенту Пини Захави с просьбой помочь в осуществлении трансфера. Однако «ПСЖ» не хочет продавать Неймара. Да и в «Ливерпуле» дают понять, что у них пока нет желания отпускать Салаха.

Готовит крупную сделку летом и «Барселона». Глава чемпионов Испании Хосеп Мария Бартомеу сообщил своему коллеге из «Атлетико» Энрике Сересо, что каталонский клуб активирует пункт в контракте Антуана Гризманна о выкупе нападающего за 100 млн евро. «Атлетико» публично выражает недовольство действиями «Барсы», но вместе с тем ищет замену французу. Возможно возвращение в команду форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Руководители мадридского клуба контактировали с представителями аргентинца – пока Агуэро не имеет однозначного ответа.

Тем временем «Барселона» может вернуть из «Баварии» своего воспитанника Тьяго Алькантару. В Испании пишут, что полузащитник сборной недоволен своей ролью в немецкой команде. В 2013 году «Барса» получила за Тьяго от «Баварии» 25 млн евро.

Англия

В английской Премьер-лиге серию трансферов планирует «Манчестер Юнайтед», желающий сместить с трона «Манчестер Сити». По данным английских СМИ, «Юнайтед» опережает «Сити» в борьбе за полузащитника «Шахтёра» Фреда. Украинский клуб отпустит бразильца за 57 млн евро. Кроме того, в команду Жозе Моуринью должен перейти полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Манкунианцы согласились на условие римского клуба и заплатят около 90 млн евро. Будут у «Манчестер Юнайтед» и продажи игроков. В частности, защитник Эрик Бейи и нападающий Антони Марсьяль входят в сферу интересов «Челси». Правда, у лондонского клуба много конкурентов. За Бейи следит «Арсенал», а за Марсьяля спорят «Ювентус», «ПСЖ», «Рома», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

В АПЛ должен оказаться атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир. Французская пресса пишет, что на данный момент «Челси» опережает в гонке за этого игрока «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

«Арсенал» помимо Бейи нацелен на защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса. У грека остаётся всего год по контракту, поэтому его стоимость сейчас не более 20 млн евро. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус» тоже приглядываются к Сократису.

В шорт-листе «Манчестер Сити» находятся полузащитник «Наполи» Жоржиньо и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Однако выкупить талантливого француза будет не так-то просто. В качестве альтернативы Мбаппе «горожане» рассматривают игрока «Байера» Леона Бэйли. Покидает «Манчестер Сити» Яя Туре. Возможно, он продолжит карьеру в «Эвертоне», «Бёрнли» или «Хаддерсфилд Таун».

«Саутгемптон» возобновил интерес к форварду «Спартака» Квинси Промесу. The Sun напомнил, что голландец был не против присоединиться к «святым» в последней день зимнего трансферного окна, когда московский клуб получил предложение в размере 35 млн фунтов стерлингов. Но тогда переход не состоялся, поскольку «Спартак» не мог быстро найти замену Промесу.

Добавим, что в последние две недели с разными британскими командами связывали и других звёзд РФПЛ. Фернандо находится на карандаше у «Челси», «Тоттенхэма» и «Эвертона», Фёдор Смолов – у «Вулверхэмптона» и «Фулхэма», Сердар Азмун – у «Эвертона», «Фулхэма», «Вулверхэмптона», «Лестера», а также шотландского «Селтика».

«Лацио» перевёл 2 миллиона евро мошенникам. Как такое возможно? Для ограбления футбольного клуба нужно не так много. Просто электронная почта.

Италия

«Ювентус» доминирует в Италии как на футбольном поле, так и на трансферном рынке. Летом туринский клуб пополнят несколько новичков. По информации итальянских журналистов, в «Старую синьору», скорее всего, вернётся нападающий Альваро Мората. Испанец хочет покинуть «Челси» и готов пойти даже на понижение зарплаты. «Ювентус» уже согласовал контракт с Моратой, теперь нужно договориться об условиях сделки с «Челси». Однако туринцы не собираются платить 68 млн евро. Лондонский клуб потратил столько на нападающего, когда выкупал его у «Реала».

Полузащитники Эмре Джан («Ливерпуль») и Джакомо Бонавентура («Милан») тоже могут перейти в «Ювентус». Джан в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с туринским клубом на правах свободного агента. Его зарплата – 6 млн евро за сезон. Бонавентура стоит 25 млн евро. «Ювентусу» предстоят непростые переговоры с миланским клубом.

«Милан» в свою очередь нацелен на полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира. По окончании сезона завершается контракт игрока с лондонским клубом, так что он будет свободным агентом. После прощания с «Арсеналом» Арсена Венгера не исключён и уход Уилшира.

«Наполи» положил глаз на вратаря «Спортинга» Руя Патрисиу и полузащитника «Марселя» Флорьяна Товена. За 30-летнего португальского голкипера итальянский клуб готов заплатить 15-20 млн евро. Детали трансфера Товена пока неизвестны, хотя понятно, что выдающий прекрасный сезон 25-летний игрок стоит дороже.

Другие страны

Трансферный рынок без «ПСЖ» – не рынок. Даже если Неймар, его отец и влиятельный агент убедят руководство французского клуба продать бразильца в «Реал», «ПСЖ» не станет намного слабее. Чемпионы Лиги 1 продолжат сорить деньгами. Зарубежные СМИ узнали об интересе парижан к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. «ПСЖ» согласен перевести на счёт «шпор» 100 млн фунтов стерлингов (это примерно 113,5 млн евро).

В Париж может переехать и полузащитник «Шальке» Максимилиан Мейер. Однако этот футболист привлёк внимание «ПСЖ» не только уровнем игры, а ещё и статусом свободного агента. Мейер нравится будущему тренеру команды Томасу Тухелю. Впрочем, «Ливерпуль», «Барселона» и «Арсенал» также рассматривают немца.

Уэйн Руни и Фернандо Торрес собирают чемоданы для путешествия в Америку. Английский нападающий принял предложение «Ди-Си Юнайтед». «Эвертон» получит за его трансфер 14 млн евро. Испанец близок к подписанию договора с «Чикаго Файр». У Торреса заканчивается контракт с «Атлетико» и он едет в MLS, чтобы попробовать что-то новое и иметь регулярную практику.

Тем временем в Турции ждут двух игроков РФПЛ – Ахмеда Мусу и Неманью Пейчиновича. Турецкие СМИ сообщили о стремлении «Галатасарая» взять нигерийского форварда в аренду у «Лестера». Стамбульский клуб предлагает 3,5 млн, чтобы Муса поиграл за него один сезон. На Пейчиновича претендует «Фенербахче», однако защитник предпочёл бы остаться в «Локомотиве».

Наконец, остаётся неопределённость по поводу будущего Андреса Иньесты. Легенда «Барселоны» уже объявил, что летом покинет каталонский клуб. Если раньше фаворитом в борьбе за Андреса называли команды из Китая, то теперь его связывают с японским «Виссел Кобе». Иньесте обещают хорошую пенсию – 30 млн евро в год.