Черчесов назвал расширенный состав сборной. Главное — в обзоре дня

Черчесов назвал расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018

Сегодня, 11 мая, тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира—2018 (35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск).



Ранее «Чемпионат» сообщал, что вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустит чемпионат мира из-за травмы, а нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба с большой долей вероятности войдёт в окончательный список сборной России на чемпионат мира—2018, в то время, как полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, скорее всего, окажется в расширенном списке сборной, но его шансы на попадание в окончательную заявку меньше, чем у других игроков.



Для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Черчесов: Дзюба сказал, что будет запасным? У нас нет запасных! Наставник сборной России – о вызове Дзюбы, Ташаева и Чалова, о травмах и о максимальной задаче на чемпионат мира.

Вратари:



Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)

Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия)

Сослан Джанаев («Рубин» Казань)

Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)



Защитники:



Владимир Гранат («Рубин» Казань)

Руслан Камболов («Рубин» Казань)

Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань)

Илья Кутепов («Спартак» Москва)

Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция)

Константин Рауш («Динамо» Москва)

Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный)

Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)



Полузащитники:



Юрий Газинский («Краснодар»)

Александр Головин (ЦСКА Москва)

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)

Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург)

Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург)

Роман Зобнин («Спартак» Москва)

Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург)

Антон Миранчук («Локомотив» Москва)

Александр Самедов («Спартак» Москва)

Александр Ташаев («Динамо» Москва)

Денис Черышев («Вильярреал» Испания)



Нападающие:



Артём Дзюба («Арсенал» Тула)

Алексей Миранчук («Локомотив» Москва)

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Также в расширенный список включены ещё 7 игроков:



Вратарь:

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва)



Защитники:

Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва)

Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва)



Полузащитники:

Денис Глушаков («Спартак» Москва)

Антон Швец («Ахмат» Грозный)



Нападающие:

Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург)

Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).



18 мая национальная сборная России соберётся в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Этот состав сборной – правильный. Но у нас всё равно есть 5 вопросов Сергей Титов оценивает решения Станислава Черчесова.

Селихов получил серьёзную травму и пропустит чемпионат мира — 2018

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Спартака» Александр Селихов получил серьёзную травму ахиллового сухожилия.



Таким образом, вратарь красно-белых точно не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира — 2018 в России.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), в которых пропустил 18 мячей.



«Спартак» в заключительном, 30-м туре РФПЛ на своём поле сыграет с «Динамо». Встреча состоится 13 мая, начало встречи — в 14:00 мск.

Акинфеев будет капитаном сборной России на чемпионате мира—2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто во время чемпионата мира—2018 будет носить капитанскую повязку.



«Капитаном будет Акинфеев», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Сегодня, 11 мая, тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира—2018 (35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск).



Для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов.

Сборная Бразилии подтвердила, что Дани Алвес пропустит ЧМ-2018

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира—2018. Результаты медобследования показали, что игрок не сможет выступить на турнире, сообщает пресс-служба сборной Бразилии в «Твиттере».



35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Ранее сообщалось, что, даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

Бразильцы сыграют свой первый матч на турнире в России 17 июня со сборной Швейцарии. Затем южноамериканская команда встретится с Коста-Рикой (22 июня), а завершит групповой этап матчем с Сербией (27 июня).

РФС не выдал «Ростову», «Тосно» и «Амкару» лицензии на сезон-2018/19

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки команд российской Премьер-Лиги на получение лицензии на сезон-2018/19.



По итогам заседания в связи с невыполнением обязательных критериев было отказано в выдаче лицензии РФС «Амкару», «Тосно» и «Ростову». Отмечается, что клуб из Ростова-на-Дону также не получил лицензии УЕФА.



В соответствии с правилами РФС по лицензированию у данных футбольных клубов имеется возможность подачи апелляционной жалобы в установленные сроки. Апелляционный комитет рассмотрит поступившие жалобы в конце мая.