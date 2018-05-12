По всей видимости, ближайший матч «армейцев» с «Анжи» станет прощальным в большом футболе для старейшины РФПЛ Сергея Игнашевича.

Где были игроки современного ЦСКА, когда Игнашевич стартовал в высшей лиге

Эта история началась 21 августа 1999 года. В тот день Александр Тарханов впустил в высшую лигу молоденького полузащитника Сергея Игнашевича, всего месяцем ранее справившего первый взрослый юбилей – «двадцатку». Дебют получился удачным: «Крылья Советов» обыграли дома «Жемчужину» (4:2), а их новобранец удостоился шестёрки от «СЭ». Корреспондент издания даже уделил этому событию целое предложение: «Заменившие Мкртчяна с Петросянцем дебютанты Игнашевич и Митин картину не испортили: средняя линия хозяев уверенно переиграла сочинскую».

Осознать, как давно это было, вам помогут два факта: «армейским» клубом руководил не Гинер, а страной — не Путин. Нам стало интересно выяснить, где, кем и какими были нынешние сослуживцы Сергея в ту пору. Узнали – докладываем.

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Игорь Акинфеев – 13 лет в 1999-м

В то время как Игнашевич осваивал взрослый футбол, Акинфеев по три-четыре часа в день тратил на дорогу из Совхоза им. Ленина до школы ЦСКА и обратно. В детской команде Григория Коваля Игорь уже был первым номером.

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Марио Фернандес – 9 лет

У папы мини-футболиста и сын первое время гонял мяч в залах родного Сан-Каэтану-ду-Сул. Большой футбол вошёл в жизнь Марио позже, но всерьёз и, кажется, навсегда.

Братья Березуцкие – 17 лет

Феномена под названием «братья Березуцкие» могло и не случиться, забрось они футбол в отрочестве. Такие мысли Васю с Лёшей в 15 лет посещали. Спасибо торпедовской школе, что сохранила близнецов для игры миллионов, а тренеру Игнатьеву – за внимательное отношение к молодняку во взрослой команде. С 17 лет Березуцкие перенимали опыт у легендарного Горлуковича – в простонародье Деда – на занятиях основы. По воспоминаниям Василия, с зарплатой в 300 баксов они «чувствовали себя как братья Рокфеллеры».

Виктор Васин – 11 лет

По-своему судьбоносный переход в 1999 году случился и в жизни ленинградца Вити Васина – из команды «Северный Пресс» в знаменитую «Смену». На правах воспитанника последней Виктор подавал мячи Аршавину, Кержакову, Быстрову, но самому оказаться на их месте – в главной команде города – защитнику так и не посчастливилось.

Кирилл Набабкин – 13 лет

Четыре года Кирилл отзанимался в школе «Спартака», пока не был «отбракован» новым тренером. Транзитом через «Нефтяник» из Капотни Набабкин добрался до школы «Торпедо-ЗИЛ», где и дорос до РФПЛ.

Георгий Щенников – 8 лет

Все знают, что Георгий является гордостью «армейской» академии, но немногие помнят, что начинал он в другой команде («Крылатское») и в ином амплуа – нападающего. В ЦСКА Щенников поступил пятиклассником и с тех пор неразлучен с красно-синими цветами.

Понтус Вернблум – 13 лет

К исходу прошлого века бойкий мальчуган из пригорода Гётеборга уже сделал выбор между гандболом и футболом, но ещё окончательно не определился с амплуа. В отрочестве Понтус даже на воротах стоял – азы универсализма Вернблум ещё в детстве усвоил.

Алан Дзагоев – 9 лет

Алан «прицепом» пошёл за старшим братом в кикбоксинг в родном Беслане, а потом и в футбол. Первые, смутные воспоминания об игре высококлассных мастеров у Дзагоева связаны с ЧМ-1998 во Франции, голами Зидана и Роналдо.

Александр Головин – 3 года

По свидетельствам очевидцев, Головин с детства мечтал о сборной страны и не сомневался в осуществимости своей мечты. Но это началось позже. В три года такие фантазии вряд ли кого-то посещают – всё проще, прозаичнее: конфеты, песочницы, машинки…

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Бибрас Натхо – 11 лет

К 11 годам Натхо успел покинуть родную деревню Кфар-Кама (отец получил работу в Модиине и перевёз туда семью) и… познакомиться с будущей женой. С Талией Бибрас отучился один год в школе. Серьёзный футбол в жизни будущего «армейца» начался в Тель-Авиве, в интернате местного «Хапоэля».

Ахмед Муса – 7 лет

Неунывающий парень Муса редко жалуется на жизнь, но детство у него на самом деле было трудным. Ахмеду было семь лет, когда умер его отец Альхаджи, и весь груз заботы о пятерых детях лёг на плечи мамы Сары. Младшего из отпрысков она видела уважаемым доктором или респектабельным адвокатом, но Муса и думать ни о чём не хотел, кроме футбола. Со временем детская страсть и забава автоматически стала профессией.

Витиньо – 6 лет

Детство Витиньо прошло в фавелах Рио, откуда часто две дороги – в тюрьму или футбол. Виктор выбрал правильный вектор.

Фёдор Чалов – 1 год

В 1999 году ни о футболе, ни, тем более, о Сергее Игнашевиче маленький Федя понятия не имел. Теперь-то он, конечно, отдаёт себе отчёт, какой привилегии удостоился в жизни. Немногим молодым ребятам удаётся соприкоснуться с такой легендарной личностью. Фёдор – успел. Может, и о нём когда-нибудь скажут: «Я с самим Чаловым играл». Если будет так же предан своему ремеслу, как Игнашевич.