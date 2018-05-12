«Физрук» и ребята. Как болеть за эту сборную России?

Подойдите к случайным прохожим. Скажите, что в списке 28 футболистов сборной России есть Артем Дзюба, но нет братьев Березуцких. Удивите, что на сбор в Австрию едут молодые Федор Чалов и Александр Ташаев, а капитаны клубов-чемпионов двух последних лет Денис Глушаков и Игорь Денисов будут собирать команду разве что на пляже. Еще можете пошутить про седину Владимира Габулова и четырех осетин в составе у тренера-осетина, но, думаете, хоть кто-то поймет эту сомнительную иронию?

Нет, есть шанс, что редкого человека зацепит пара из этих фамилий, но реальность такова, что к главному спортивному событию в истории, страна подходит с беззвездной командой, от которой нечего ждать и непонятно зачем болеть.

«Все равно проиграют» — эту аксиому обыгрывают и болельщики, и юмористы, и даже политики, перехватывающие боянистые околопатриотчиские шутки про то, что нашей сборной даже допинг не поможет. Впрочем, игроки и сами не спорят, раз после матчей с Бразилией и Франций смотрят в пол и кивают: «Ну да, мы такие».

Их тренера часто называют физруком, хотя и ему не на что обижаться. Черчесов ведь жил в Австрии и должен знать, что преподаватель – уважаемая в Европе профессия. Она даже особенно ценна для общества, потому что ты воспитываешь не отфильтрованных атлетов, а тех, кто достался. И если с ними ты выиграешь что-то большое, то становишься супергероем. В Голливуде целый раздел таких фильмов. И роль физрука в подобном кино — не мечта для тренера сборной России?!

Черчесов ведь настолько характерный типаж, что не так сложно его спародировать. Нужно высоко держать голову и крепко жать руку, говорить афоризмами из сборников анекдотов и параллельно лепить эту странную сборную.

Вот, современный футбол невозможен без скоростных атакующих игроков. Как их найти, если наша школа не давала таких со времен Аршавина, Быстрова и молодого Жиркова? Черчесов в такой ситуации идет в младшие классы, выбирая быстренького хотя бы на будущее – разве после этого он плохой или глупый препод?

Еще неприятнее с защитниками. Сейчас пошла мода на игроков, которые не только надежны в отборе и позиционной игре, но так же быстры и способны начинать атаки. У нас когда-то был Игнашевич, но закончил. Вроде появился Джикия, но травмировался. Двое других постоянно светятся в самых интересных матчах, но для сборной всегда готовы показать медсправку об освобождении. И с ними нет шансов договориться. Во-первых, нынешний физрук слишком гордый, чтобы бегать за детьми и умолять. Во-вторых, прежний физрук Березуцким нравится больше. В-третьих, они вряд ли хотят рвать спины только для того, чтобы сыграть на чемпионате мира и попасть в исторический список виновников провала. Братья слишком умны и прекрасно понимают перспективы — Коман, Усман Дембеле, Мбаппе от их присутствия не побелели бы.

Нет, в России, конечно, есть свои герои. Федор Смолов — современный, модный, умный, вежливый, нравится девочкам, решает в игре. Но в одной команде с Дракслером и Алвешем он пока видится только на обложке российской версии зарубежного журнала.

Не должен смущать и набор талантливых игроков в центре поля, как бы завуч не рассказывал о правильных методах образования. Ведь Кузяев, Дзагоев, Зобнин, Миранчуки, Глушаков, Денисов, Шатов, Ерохин, Мамаев, Газинский, Кучаев, Самедов, Швец, Рязанцев, Юсупов, Могилевец, Иванов, Жигулев, Оздоев – это монофункциональный набор из 20 человек на 4 позиции. Для сравнения мы даже не будем брать ребят с суперспособностями типа де Брейне, Кросса, Иньесты, Бускетса или Каземиро. Давайте просто сопоставим дриблинг и пас Миранчуков или Дзагоева с каким-нибудь валийцем Рэмзи, но вспомним, что тот еще и весь матч гоняет на рывках не хуже, чем самый резкий Головин и заводной Зобнин.

В таких равных условиях вам нечем выделяться, зато есть шанс маневрировать. Можно не париться за репутацию и не мириться с Денисовым, пусть тот и выиграл чемпионат между классами. Можно забыть потерявших доверие в клубе Глушакова и Комбарова, пусть один и бегал за тебя здоровым и больным последние два года, а второму ты 10 дней назад предрекал прикрытие Салаха. В нашей школе сейчас можно вообще сделать все, что угодно – и народ не заметит разницы. Достаточно просто не сильно обидеть разных классных руководителей.

Парадоксально, но не нужно думать, что вы, как физрук, находитесь в таком уж ужасающем положении. Да, сборная могла больно ударить по Слуцкому, который ехал на ЧЕ-2016 в образе светлого героя, о котором писались восхищенные книги, а вернулся глубоко разочарованным человеком.

Вы же одними манерами, внешним видом и тембром голоса вызываете антипатию у общества, что нынешнюю травлю вряд ли можно будет усилить. В худшем случае вы закончите турнир человеком, собравшим сборную из молодых ребят, которые еще наберутся опыта и позже всех победят.

В лучшем же – и это вполне реально – есть шанс получить голливудскую историю. Мы недавно видели ее в лыжных гонках после массовых дисквалификация молодая команда ехала в Корею просто оценить свой уровень, но выдала чуть ли не лучшую Олимпиаду в истории. Большунов, Спицов, Белорукова и другие использовали шанс, соревнуясь с лучшими, их «физрук-допингист» Бородавко превратился в тренера-красавчика, а необычная и важная как Черчесов, но не понятая начальница Вяльбе – стала главной женщиной России этой зимы.

И ведь в лыжах у нас тоже не все хорошо. Там тоже можно задать вопрос: как с такой инфраструктурой, с такой подготовкой тренеров начальных классов и общей спортивной системой мы нашли хотя бы этих ребят – лыжников, футболистов, физруков, да и журналистов.

Так что когда я вновь задаю себе вопрос: «Как и зачем поддерживать за эту сборную?», то просто вбиваю в поисковике: «Александр Головин, Город Калтан, Футбольное поле», смотрю на фото и понимаю, что готов болеть не просто за Черчесова, Акинфеева, Чалова или победу, а просто за парадоксальное русское чудо, сотворенное обычными, неоднозначными парнями, такими же как мы.

Авось, у них получится.