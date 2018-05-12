«Чемпионат» Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images «Бавария» отпраздновала победу в Бундеслиге. Как это было Традиционные обливания пивом, личный трофей Левандовского и радость Мюллера – в нашей фотоподборке. 12 мая 2018, 21:18 Футбол / Германия 2 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялась церемония награждения «Баварии» главным трофеем Бундеслиги. Германия - Бундеслига. 34-й тур 12 мая 2018, суббота. 16:30 МСК Бавария Мюнхен 1 : 4 Штутгарт Штутгарт 0:1 – Гинчек – 5, 1:1 – Толиссо – 21, 1:2 – Донис – 42, 1:3 – Аколо – 52, 1:4 – Гинчек – 55 Фоторепортаж с награждения «Баварии» подготовлен специальными фотокорреспондентами в Мюнхене.