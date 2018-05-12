«Бавария» отпраздновала победу в Бундеслиге. Как это было

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«Бавария» — чемпион Бундеслиги. Фоторепортаж

ФК «Бавария»
«Чемпионат»
Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images
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Футбол / Германия

2 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялась церемония награждения «Баварии» главным трофеем Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 34-й тур
12 мая 2018, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 – Гинчек – 5, 1:1 – Толиссо – 21, 1:2 – Донис – 42, 1:3 – Аколо – 52, 1:4 – Гинчек – 55

Фоторепортаж с награждения «Баварии» подготовлен специальными фотокорреспондентами в Мюнхене.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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