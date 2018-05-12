Каррера не знает, когда вернётся Глушаков. Репортаж с тренировки «Спартака»

«Спартак» готовится к дерби с «Динамо» без Глушакова, но с Зе Луишем. Много забивают Промес и Адриано, Каррера и Зобнин отвечают на вопросы.

Жажда Промеса

Базу «Спартака» в Тарасовке заливает солнце. К тренировочному полю стекаются игроки: неточно второй Максименко беседует с младшим Ерёменко; легионеры Адриано и Мельгарехо слушают как напевает Фернандо; Пашалич как обычно идёт в одиночестве; переводчик Карреры Артём Фетисов рассказывает вроде бы первому номеру Реброву историю, в которой «всё сложилось».

Русская четверка: Тимофеев и Кутепов, экс-динамовцы Зобнин и Комбаров; дальше Джикия и Ещенко; за ними Петкович; Массимо Каррера, обсуждает с начальником команды Василием Козловцевым, как его будут поздравлять с днём рождения; Таски о чём-то болтает с Самедовым; а Зе Луиш с Ханни, Боккетти в футболке с длинным рукавом, у него в руках куртка — рядом Промес пьёт водичку, ему жарко; на повороте их обгоняет Максимович. Вроде бы с ним порядок, должен сыграть в дерби.

Зе Луиш не хочется кувыркаться

На футбольном поле Зе дурачится с Мельгарехо, пытаясь отнять у него мяч. Команда собирается в круг, все хлопают имениннику и исполняют кувырки в честь начальника «Спартака». Только Зе Луиш не хочет, и снова атакует «индейца». Так называют игрока, которого всё никак не позовут в сборную Парагвая. Несмотря на локальные успехи в клубе.

Вмешивается Каррера. С грозно-несерьезным лицом он намекает футболисту из Кабо-Верде, что надо бы прыгнуть. Зе совершает нечто плохо напоминающее полу-солнышко. При всем уважении, «кувырком» назвать это трудно. Главное для фанатов «Спартака», что Зе Луиш в строю — в матче с «Амкаром» он получил мышечную травму, но сейчас выглядит вполне здоровым. Есть на что рассчитывать в матче с «Динамо».

Штанга Ханни

После поздравительных кувырков (это традиция, так всегда, когда у кого-то ДР) команда трусцой начинает пробежку вокруг поля. В хвосте колонны схватка между Ханни и Промесом. Квинси пытается отобрать мяч, но алжирец уверенно ставит корпус. Промес выталкивает партнёра из гущи игроков и Ханни наносит тягучий удар низом. Мяч медленно докатывается до штанги и врезается в неё. Не стоит повторять это в дерби.

Рекорд Карреры

«У нас пресс-конференция всего за 20 часов до игры, — Трахтенберг доволен тем, что команда открыта для прессы. — Это рекорд! Всё очень просто — это пожелании главного тренера. Независимо от того во сколько начинается матч, мы непременно должны встретиться с журналистами и откровенно поговорить о том, что будет завтра».

Ребров или Максименко?

Вдали тренируются вратари. Ребров и Максименко, других нет. Кто-то из них завтра выйдет в основе с «Динамо». По словам Карреры, он ещё не до конца определился — кто именно. Угадать сложно, но, вероятно, Массимо не станет рисковать и доверит ворота опытному Реброву. Несмотря на критику Артёма со стороны болельщиков.

Голы Адриано, Промеса, Зе Луиша, Самедова и Ханни

Начинается двухсторонка на пол-поля. В ней есть все: борьба, перехваты, скрытые пасы и, конечно, голы. Дважды забивают Адриано и Промес, по разу — Зе Луиш, Самедов и Ханни. Особенно гол россиянина получается красивым. Рекомендуем посмотреть их все в нашем видео с тренировки.

Слова Карерры

Следующий час проходит в ожидании пресс-конференции. Пока ждём, встречаем в коридоре вице-президента «Спартака» с сыном. Они здесь, чтобы поддержать команду перед ответственной игрой. Про Глушакова — ни слова. Об этом должен сказать главный тренер.

Массимо уверенно заходит в пресс-центр спартаковской базы в Тарасовке. Он спокоен, а не как в прошлый раз, когда конспекты Пилипчука еще лежали где-то неподалёку. Первый вопрос — о сборной России.

— Вчера Черчесов объявил состав сборной на чемпионат мира. Глушаков среди запасных. Нет риска, что он угодит в психологическую яму? По итогу, это может сказаться на «Спартаке», ведь Глушаков лидер раздевалки.

— Тренер сборной делает выбор, не я. Глушаков профессионал, понимает, что в футболе такое случается. Увы, тренер должен сделать выбор и всегда кто-то остается за бортом. Но жизнь футболиста на этом не заканчивается.

— Вы уверены, что это не сломает его? Всё-таки домашний чемпионат мира…

— Думаю, нет. И считаю правильным задать этот вопрос Денису.

— Глушакова отсутствовал на тренировке. Он не успел восстановиться?

— Да, он еще не набрал форму.

— Промес сказал, что Глушаков настоящий капитан «Спартака». Это по прежнему так? Каковы сроки его восстановления?

— Да, капитан Глушаков. Но если он не может выйти на поле, повязку возьмёт кто-то другой. Вице-капитан Комбаров, но если и он тоже не сыграет, то нужно найти третьего. У Глушакова будет время, чтобы восстановиться полностью.

— Сроков нет?

— Нет.

— Куда пропал Педро Роша?

— У него небольшая проблема с коленом. Они с Глушаковым единственные, кто не готов к матчу с «Динамо».

— Максимович здоров?

— Никола готов сыграть.

— Возвращаясь к сборной — думаете, корректно объявлять состав за два дня до последнего тура в чемпионате? Это может повлиять на футболистов «Спартака» перед ответственным матчем с «Динамо»?

— Сейчас меня не сильно волнует выбор Черчесова. За эти вопросы отвечает он, а я отвечаю за «Спартак». Послушайте, завтра нам предстоит важный матч — настоящее дерби. Победа напрямую выводит нас в групповой этап Лиги чемпионов. Если не ошибаюсь «Спартак» дважды подряд не попадал туда, начиная с 2008-го года.

— Уже изучили соперника? Каковы сильные сильные и слабые стороны «Динамо»?

— Это команда играет в хороший футбол, во втором круге они набрали много очков. У них техничные игроки, «Динамо» здорово играет на контратаках. Нам нужно найти баланс между обороной и атакой в дерби.

— Много слухов об интересе «Спартака» к игроку «Динамо» Ташаеву. Вы заинтересованы в нём?

— Такие вещи обсуждаются после завершения чемпионата. Пока это слухи. На данный момент я сконцентрирован на своих игроках. Закончится сезон, подумаю о других.

— Вы определились как сыграете против «Динамо» — в пять или в четыре защитника?

— Я практически выбрал те 11 человек, кто завтра выйдет в стартовом составе. Дальше, будет зависеть от игры «Динамо». Если что, перестроимся.

— Селихов получил травму. О чём подумали, когда услышали диагноз (разрыв ахилла. — Прим. «Чемпионата»)?

— Мне очень жаль Сашу, он мог поехать на чемпионат мира. Селихов молодой парень, он очень усердно работает. Желаю ему скорейшего выздоровления.

— В связи с этим, «Спартаку» нужен еще один вратарь?

— У нас есть два, этого достаточно.

— Вы определись кто из вратарей выйдет в основе?

— Пока нет.

— Когда Селихов поучил травму, многие по старой памяти снова стали критиковать Реброва. Что вы можете сказать болельщикам, которые заранее ждут ошибки своего вратаря?

— Всех совершают ошибки. Естественно, ошибка голкипера более заметна, потому что тебе забивают. Но ошибаются и нападающие, когда не реализуют по 7-8 моментов. Это менее заметно, матч может закончится 0:0. В прошлом сезоне Ребров был номером один состава, выигравшего чемпионство.

— Мельгарехо здорово показал себя, играя слева в защите. Но есть мнение, что он не очень полезен при игре с двумя центральными защитниками?

— Почему, он неплохо играл и с двумя. Конечно, ему легче с тремя, но даже если нет, то он с честью выполняет свой долг. Мельгарехо — разноплановый игрок, он может занимать разные позиции на поле.

— Какая позиция для него оптимальная ?

— Думаю, либо нападающий, либо латераль.

— Иногда тренеру предлагают новый контракт до решения определённых задач. Так было с Хиддинком и Семиным, например. Вы ждали похожего шага от руководства «Спартака»?

— Нет, не ждал. У меня еще целый год контракта.

— В связи с уходом Пилипчука — вам нужен еще один помощник?

— На текущий момент я хочу выиграть матч с «Динамо». Об остальном подумаю потом.

— «Спартак-2» сегодня спасся от вылета из ФНЛ. Этот полезный проект?

— Для нас важно, что «Спартак-2» играет в ФНЛ. Мы следим за молодыми ребятами, которые играют против взрослых. Это важно и для них самих. Также это полезно для понимания — могут ли они играть в основе «Спартака».

На этом вопросы к Каррере закончились, его место занял Роман Зобнин.

— Первый матч с «Динамо» вы пропустили из-за травмы. Насколько для вас принципиально обыграть свой бывший клуб?

— Во-первых, это дерби. Все дерби принципиальны. Понятно, что у меня особое отношение к «Динамо»: всё-таки я был там не один год, а три. Именно там я начал играть. Но буду настраиваться, как обычно. Ничего сверхъестественного.

— Вы говорили, что после травмы ещё не чувствуете, что полностью восстановились и снова в форме. При этом Черчесов сказал, что вы уже напоминаете себя прежнего. Как на самом деле?

— Тяжело говорить. Мы не играли с соперниками высокого уровня, все команды были классом ниже, при всём уважении. Что-то можно будет сказать, когда начнётся чемпионат мира. Посмотрим, как я себя там покажу.

— Как вы отреагировали, когда увидели свою фамилию в списке?

— Конечно, обрадовался. Любой футболист был бы счастлив увидеть свою фамилию в этом списке.

— Глушаков и Комбаров туда не попали, только в список для запасных. Обсуждали это с ними?

— Мы о сборной в клубе не общаемся, говорим об этом только, когда приезжаем туда. Думаю, ребята расстроены. Но лично мы эту тему не обсуждали.

— Промес сказал, что Глушаков настоящий капитан «Спартака». Как вы общаетесь, пока Денис травмирован?

— Глушаков всегда с нами в раздевалке и поддерживает на домашних матчах. Конечно, он наш капитан.

На этом общение с прессой заканчивается. Через какое-то время встречаем в коридоре Промеса. Коллеги просят показать его последнюю тату, который он набил в честь «Спартака». Квинси без стеснений демонстрирует изображение шлема гладиатора на торсе. Говорит, что сбился со счёта и не помнит, сколько их у него. Уточняет, что только левая нога свободна. Но забивать он её не планирует, хватит уже — это предел.

Судя по всему, это последнее тату Промеса. По крайней мере на тему «Спартака». Дерби с «Динамо» вполне может стать для Квинси последним в составе красно-белых. Также как и для Глушакова, чьи сроки восстановления Каррера озвучить не смог.