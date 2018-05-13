Пеле опечален. Чем Дани Алвес так расстроил легенду?

Потеря в стане сборной Бразилии перед ЧМ-2018, первый значимый трофей «Краснодара», итоговый расклад в ФНЛ. Главное — в обзоре дня.

«Краснодар» стал победителем молодёжного первенства России

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей хет-трик оформил Иван Игнатьев, а ещё один гол на свой счёт записал Даниил Уткин. За «Рубин» отличился Никита Макаров.

Благодаря этой победе «Краснодар» гарантировал себе первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. Теперь в активе команды 69 очков, а у ЦСКА, который занимает вторую строчку и имеет матч в запасе, остаётся 63 балла. «Рубин» (40) находится на седьмом месте.



«Краснодар» стал победителем молодёжного первенства России впервые. Лидером по количеству побед в этом турнире, который проводится с 2008 года, остаётся «Спартак» (четыре раза).

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Дани Алвес выбыл из строя приблизительно на шесть месяцев

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес получил повреждение передней крестообразной связки колена, в связи с чем ему потребуется операция, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии.



По словам врача национальной команды Родриго Ласмара, слова которого приводит Globo Esporte, 35-летний футболист выбыл из строя приблизительно на шесть месяцев. Таким образом, возвращение Алвеса на поле можно ожидать только ближе к концу 2018 года.

Ранее стало известно, что из-за травмы Алвес не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира—2018. Защитник получил повреждение в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене.

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«Оренбург» — победитель ФНЛ сезона-2017/18

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче открыл нападающий хозяев Михаил Бирюков, забивший на 23-й минуте. Ответный гол был забит в концовке встречи на 80-й минуте полузащитником «Оренбурга» Вадимом Афониным.



Таким образом, «Оренбург», набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вышел в российскую Премьер-Лигу. Впервые «Оренбург» смог выступить в РФПЛ в сезоне-2015/16. «Тамбов» (68 баллов) занимает четвёртое место и сыграет в стыковых матчах за право выступить в Премьер-Лиге.



В параллельном матче тура «Крылья Советов», имевшие шанс опередить «Оренбург» в борьбе за первое место в ФНЛ, уступили в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2.

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«Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» на своём поле обыграл «Химки». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Несмотря на победу, волгоградская команда по итогам тура оказалась в числе команд, которые вылетели в ФНЛ.

«Луч-Энергия» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0, однако и команду из Владивостока успех в матче заключительного тура не спас от вылета в ПФЛ. В ещё одном матче «Тюмень» на выезде уступила «Балтике» со счётом 1:3 и также вылетела из ФНЛ.

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«Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень» заняли в турнирной таблице ФНЛ 17-ю, 18-ю и 19-ю строчки соответственно. «Зенит-2», который финишировал на 16-й позиции, не вылетел из ФНЛ в связи с тем, что ни одна команда из зоны «Восток» в ПФЛ не подала заявок на участие в дивизионе выше на следующий сезон.

Посмотреть итоговую турнирную таблицу ФНЛ можно на «Чемпионате».

«Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги, «Вольфсбург» сыграет в стыках

По итогам последнего тура чемпионата Германии «Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги. «Красноштанники» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1), но в параллельном матче «Вольфсбург» разгромил «Кёльн» (4:1).

Таким образом, «Гамбург» (31 очко) остался на предпоследнем месте в таблице и следующий сезон проведёт во второй Бундеслиге. «Гамбург» оставался единственным клубом, игравшим во всех сезонах первой Бундеслиги со времени её создания в 1963 году.



«Вольфсбург» (33), финишировавший 16-м, сыграет в стыковых матчах с командой из второй Бундеслиги.



Напомним, ещё в конце апреля из высшего дивизиона вылетел «Кёльн».