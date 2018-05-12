00 000 00:00:00. Это все-таки случилось: «Гамбург» вылетел из Бундеслиги

Представьте московское «Динамо», которое несколько лет планомерно пинало себя в сторону ада ФНЛ и в итоге добилось своего. Умножьте на непобедимую немецкую любовь к футбольным традициям и традиционному футболу. Прибавьте тот факт, что несколько лет подряд клуб делал культом свои спасения в высшем дивизионе. Присыпьте неадекватными менеджерскими решениями и полейте ядовитым уксусом насмешек других фанатов, с которыми этому клубу придется теперь жить.

Так вы поймете, событие какого уровня сегодня произошло в Бундеслиге. Из элиты немецкого футбола вышвырнут «Гамбург», клуб, который несколько лет подряд ходил живым мертвецом.

Сравнение с «Динамо» в целом уместное, потому что в Гамбурге тоже сделали традиции единственным, чем клуб мог гордиться, хотя все эти традиции остались давно в прошлом. Чем дальше заходила гамбургская глупость, тем это становилось яснее: часы на трибуне стадиона «Гамбурга», отсчитывающие время пребывания в вышке, мелькают в прессе чаще, чем любой из футболистов. Состав постоянно менялся, игроки, чувствуя слабость управления, находили в себе наглость на демарши, и часы становились чем-то священным. Когда Марсело Диас спас «Гамбург» в Карлсруэ на последней секунде ответного переходного матча, показалось, что часы приобрели и вовсе статус предмета оккультизма — невозможно было так смело обыгрывать время.

Смерть найдёт тебя в Самарре. Главное событие европейского сезона неизбежно Для этого клуба игра закончена.

Но одно фундаментальное отличие от «Динамо» у «Гамбурга» все же есть. Если московский клуб окончательно потерял инстинкт самосохранения и встречал вылет со смирением, то «Гамбург» совершенно неожиданно выглядел этой весной, как команда, которая отчаянно хочет жить и обязана остаться в элите. Три года назад вылет «динозавров» был бы самым заслуженным событием в лиге за всю ее историю, два года назад его уже ждали, как нечто само собой разумеющееся, год назад — с троллингом в стиле «Заранее понятно, что чемпионат Германии выиграет „Бавария“, а стыковые матчи — »Гамбург". В этом году клуб достиг бесповоротного дна, спасение казалось уже невозможным. Но тут вольных ганзейцев повел за собой Кристиан Тиц.

Его назначение не было встречено никак. Во-первых, молодыми тренерами Бундеслигу давно не удивить; во-вторых, казалось, что команду, где внутренних конфликтов было больше, чем забитых мячей, не спасет ничто. Но Тиц внезапно стал играть в мага Гендальфа: он изменил ущербный менталитет футболистов, заставил их играть в атаку и поставил самый дикий тактический эксперимент сезона в Европе. Тиц использовал вратаря в роли третьего защитника, благодаря чему голкипер Юлиан Поллерсбек чаще играл за пределами штрафной, чем в своей вратарской.

В Германии голкипер чаще играет в поле, чем в воротах. И это не Нойер Очередной тактический шок-контент из Бундеслиги.

И это сработало. После мартовского перерыва на матчи сборных «динозавры» проиграли всего дважды при четырех победах и одной ничьей, рубились за каждый мяч и после победы 3:0 над «Вольфсбургом» заставили поверить, что невероятное спасение реально. Гамбургский Гендальф свою работу сделал: в последнем туре команда растоптала номинально борющийся за еврокубки Менхенгладбах, но этого оказалось мало. «Вольфсбург» в своем матче обыграл «Кельн» и отправил «Гамбург» туда, где он должен был оказаться четыре, три и два года назад. И туда, куда последней парой месяцев борьбы на поле он опуститься не заслуживал.

В настоящих сказках тоже так бывает. Гендальф у Толкина побеждает Балрога в Мории, но в последний момент вылетающая из темноты огненная плеть Балрога обвивает мага и забирает его с собой во мрак. Кристиан Тиц сделал даже больше, чем мог, но из темноты прошлых провалов за ним и его командой прилетела своя огненная плеть.



Часы обнулились. «Гамбургу» пора перестать полагаться только на собственный внутренний легендариум.