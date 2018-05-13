Оставит ли «Динамо» «Спартак» без прямой путёвки в группу ЛЧ? LIVE

12:27. Прощание с «Краснодаром» Гранквист с Жоаозиньо запомнят на всю жизнь…
12:24. Намёк понятен?..
12:15. Вот те на. «Зенит» еще не закончил сезон, а контракт с Манчини уже расторгнут. Как проводят тренера футболисты?..
12:02. Параллельно доступны «автономные» трансляции каждого из матчей. Ссылки на самые интригующие из них — ниже.
12:01. Кстати, сегодня намечается целый парад прощаний: Кришито и Файзулина с «Зенитом», Карадениза с «Рубином», Гранквиста и Жоаозиньо с «Краснодаром». Возможно, в последний раз выйдет на поле и старейшина №1 РФПЛ — 38-летний Сергей Игнашевич.
12:00. А что по этому поводу думаете вы? Комменты у нас по техническим причинам временно отключены — до окончательной и безоговорочной победы над армией ботов. Но это не мешает вам поставить на победителя в нашем опросе. Голосуйте активнее!
12:00. Дмитрий Галямин пророчит в дерби результативную ничью, главный «футболист» «Чемпионата» Денис Целых — сухую победу «Спартака».
12:00. Итак, у кого какие стимулы сегодня. Пробежимся по списку.
Приветствуем, друзья! Предлагаем вам вместе с нами последить за перипетиями 30-го тура чемпионата России. Он обещает быть очень жарким и увлекательным. 13 из 16 команд до конца сохранили спортивную мотивацию, а это значит, что среди восьми встреч игрового дня нет ни одной проходной. Наша трансляция поможет вам сориентироваться в бурном потоке новостей «с полей» и хитросплетениях турнирных раскладов.