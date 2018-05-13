Манчини попрощался ненужной победой. Фанаты хотят Адвоката и Семака

«Зенит» объявил об уходе Роберто Манчини ещё до матча со «СКА-Хабаровск». Петербургский клуб сообщил через официальный сайт: контракт будет расторгнут 14 мая по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсаций, хотя ходили слухи, что тренеру придётся заплатить, чтобы возглавить в сборную Италии. Таким образом, сегодня с Северной столицей прощались сразу трое – Манчини, капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито и не игравший с 2015 года полузащитник Виктор Файзулин.

Как превратиться из топ-тренера в слабого за сезон

Манчини должен был стать одним из символов нового «Зенита» – победителя чемпионата России, успешного участника еврокубков. Президент клуба Сергей Фурсенко был очень доволен тем, что сумел заманить в Петербург большого тренера. Говорил после назначения итальянца: «Роберто – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы ещё до того, как я пришёл работать в РФС — хотел пригласить его на работу в сборную России. Идея с Манчини была ещё до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось.

Потом мы общались с Манчини в 2012-м, когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию удалось только с третьего раза». Итальянец подписывал долгосрочный контракт с «Зенитом», а уходит всего через год. Весной 2018-го Манчини превратился в «слабого тренера», и Фурсенко наверняка уже сто раз пожалел, что связался с этим специалистом. Неудачный период в России – и вина, и беда Роберто. Сине-бело-голубые после яркого старта демонстрировали очень нестабильную игру весь сезон под его руководством. В этом всегда виноват тренер.

С другой стороны, «Зенит» – первая команда в карьере итальянца, с которой он не завоевал трофеев. С «Манчестер Сити» и «Интером» Роберто выигрывал чемпионат и Кубок страны, с «Фиорентиной», «Лацио» «Галатасараем» – кубковые турниры. Манчини привык работать с игроками высокого уровня, к которым, объективно говоря, сложно отнести и российских футболистов, и аргентинцев «Зенита», пусть талантливых, но пока ещё молодых. У клуба были селекционные ошибки. Манчини не сумел адаптироваться к футболу РФПЛ и выжать сто процентов из этого состава.

Манчини проводили бранью, Адвоката вспоминили баннером

Манчини войдёт в историю как самый большой фейл из зарубежных тренеров «Зенита». При остальных команда завоёвывала хоть что-то – любовь болельщиков красивой игрой, медали, трофеи. Перед 30-м туром РФПЛ у итальянца был худший результат по проценту набранных очков (57,4%) в чемпионате России среди всех иностранцев, возглавлявших сине-бело-голубых. Властимил Петржела сыграл с «Зенитом» в РФПЛ 96 матчей и набирал в среднем 58,6% очков. У Дика Адвоката – 98 матчей и 58,1% очка. У Лучано Спаллетти – 124 матча и 69,6% очков. У Андре Виллаш-Боаша – 69 матчей и 71,4% очка. Мирча Луческу за 30 матчей взял 71,6% очков.

Фанаты «Зенита» посвятили баннер 10-летию победы клуба в Кубке УЕФА

Кто сменит Манчини? В «Зените» подтвердили, что есть пять претендентов на пост главного тренера. В СМИ мелькало больше имён – Карло Анчелотти, Маурицио Сарри, Синиша Михайлович, Миодраг Божович, Паулу Фонсека, а также Адвокат, который вроде бы готов вернуться в Петербург, хотя собирался завершать тренерскую карьеру. Сегодня фанаты «Зенита» растянули баннер в изображением Адвоката, вспоминая о победе десятилетней давности в Кубке УЕФА. Но, возможно, в петербургском клубе решат отойти от традиции и сделать ставку на российского тренера. Ещё один кандидат – экс-полузащитник сине-бело-голубых Сергей Семак, возглавляющий «Уфу». Кстати, фамилию Семак, как Адвокат, фанаты хозяев скандировали на матче со «СКА-Хабаровск».

Первый гол Заболотного, покер Ерохина

«Зенит» сыграл наконец-то красиво и разгромил аутсайдера РФПЛ, подарив Манчини на прощание ненужную победу. Встреча в Петербурге была единственной в 30-м туре, которая, по сути, превратилась в товарищескую. Итальянского тренера возможность занять четвёртое место вместо пятого точно не мотивировала – он уже мысленно в сборной Италии. Роберто поставил в ворота Егора Бабурина, а вот с точки зрения сборной России важно, что в заявку попал залечивший травму Андрей Лунёв. Антон Заболотный всё-таки забил свой первый гол за «Зенит» в нынешнем сезоне. Ещё сильнее прорвало Александра Ерохина: выступавший когда-то за СКА полузащитник оформил покер! Кришито в последней игре за сине-бело-голубых отметился голевой передачей, был заменён под аплодисменты, а по окончании матча капитана и Файзулина ждал круг почёта. Фанаты на последних минутах пожелали главному тренеру ехать куда подальше и не возвращаться…

На игре со СКА впервые в этом году крыша на «Арене Санкт-Петербург» была открыта. О чём думал Манчини, глядя со своего места на тренерской скамейке в петербургское небо? Быть может, о том, что с финальным свистком судьи Алексея Матюнина покинула стадион и улетела в небеса душа его «Зенита». Скоро родится новая команда. Она должна быть красивее, сильнее и успешнее.