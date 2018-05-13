ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего

Нет, дело даже не в ужасной игре и поражении от «Динамо» в последнем туре, когда ты оставил один ненавистный клуб в РФПЛ, а другой, ЦСКА, отправил в группу Лиги чемпионов вместо себя. Это ведь просто спортивный результат, когда одна команда сильнее, свежее и умнее другой в конкретный день. Ну или простой показатель, что клуб не способен нормально играть в решающих матчах: что здесь, что с «Тосно».

Куда сильнее беспокоит фарс, происходящий вокруг команды – грубость, подозрительность, подмена понятий и какая-то слепая вера в конкретную личность. Будто не «Спартак» это больше, а ФК «Каррера».



Я не знаю, как объяснить тот факт, что перед решающим матчем сезона, трибуны не поддерживали команду. Ладно, никто не просит переживать за не попавших в сборную Глушакова и Комбарова. С ними давно всё ясно: каждый из тех, кто прыгал на них в прошлом году, теперь капитана и вице-капитана ненавидят. Им обоим, конечно, нужно уходить.

Типичная болезнь «Спартака» лишает команду прямой путёвки в ЛЧ «Динамо» по делу побеждает в дерби.

Хотелось услышать какие-то заряды в адрес Артёма Реброва, которому в тяжёлый момент важно каждое доброе слово. Но, похоже, все послания уже вылились на него дерьмом в «Инстаграме».

Само собой предполагалось, что трибуны найдут, как мотивировать или проводить в отпуск всю команду.

Но этого не было. Организованные болельщики, заряжающие от матча к матчу «Русские – вперёд», на последнем матче сезона вывесили два больших баннера. Оба – на итальянском. Оба – славящие Карреру. И даже до «Боже, «Спартак» храни» — мы тоже слышали только «А Тутти, Аванти».

ЦСКА — в группе ЛЧ, «Уфа» — в УЕФА, обладатель Кубка — в ФНЛ Всё, что нужно знать о 30-м туре Премьер-Лиги.

Этот культ личности не только необъясним, но и жесток, потому что вызывает агрессивное сочинительство и охранительное отторжение к чужому мнению.

Вот, например, закинет кто-то, что Ребров против Массимо. Это ведь невероятный бред, потому что сложно представить себе человека более воспитанного, лояльного и командного, чем Артём. Но теперь даже перед пробитием в его ворота пенальти у фанатского сектора, похоже, нет и мысли зарядить: «Ребров».

Министерство правды не допускает любых сомнений или вопросов. Если ты пишешь, что у команды рекорд травм за сезон, то раскачиваешь лодку. Замечаешь, что в последней части сезона выпадают самые бегающие позиции – Глушаков, Фернандо, Ещенко, Комбаров – значит ты против Массимо. Сомневаешься в том, что вся команда прибавила на второй сезон как индивидуально, так и тактически, – ты враг.

Конечно, каждому, даже мне, можно подстроиться. Например, писать, что чемпионство выиграл только Каррера, а не эти, что 16 лет мешали «Спартаку».

«ЦСКА, „Динамо“ — дружба!» Ну а «Спартаку» теперь сложнее попасть в ЛЧ «Спортивную злость нельзя натренировать». Каррера – о поражении от «Динамо».

Можно гнобить Глушакова, Реброва, Кутепова, Комбарова и всех остальных, потому что они не бьются за Массимо, а может, даже его и плавят.

Можно ещё сказать, что судейство Карасёва – это тоже заговор против Массимо. И даже не вспоминать про эпизод с чистой точкой на Ташаеве.

Давайте искать только доказательства гения одного и безнадёжности других. Например: «Мельгарехо показал Комбарову, как надо играть на позиции левого защитника». И плевать, что только идиот может сравнивать конкретного исполнителя в схеме с 5 защитниками и высокими латералями при 4-4-2».

И так в «Спартаке» весь сезон: без сомнений, без анализа, без упоминаний конфликтов внутри команды даже в тот момент, когда они так явно вылезли. Давайте действительно просто славить Массимо, не понимая, что такая оценка в первую очередь может помешать ему самому.

Я могу честно признаться, мне тоже нравится Каррера. Он ариец с сильными чертами лица, он ведёт себя как воин, он очень хорошо говорит и обладает умными друзьями. И, конечно, он не просто парень с улицы, а человек, работавший не в Таджикистане, как Пилипчук, а в «Юве» и сборной Италии.

Но когда в конкретном сезоне вся любовь направлена только на одного человека, такая команда не заслуживает ничего хорошего. В РФПЛ нет ФК «Каррера». Есть «Спартак». И в этом году он, вместе с суперкачественными игроками, тренером, руководством и болельщиками, провалился. Когда у тебя нет единства ни в клубе, ни на трибунах (вспомним об отстранении заводящего), то ничего хорошего ты не заслуживаешь.

А ЦСКА – да, заслуживает. Вместе с Чаловыми, Кучаевыми, Гордюшенко, Набабкиными, Березуцкими, Акинфеевым, Гончаренко и Гинером, которым с этим выстроенным фундаментом и взаимным уважением ничего не страшно.

Кстати, после матча с «Динамо» игроки «Спартака» подошли к трибунам. Знаете, какой кричалкой их проводили в отпуск: «А Тутти, Аванти, Массимо Каррера».